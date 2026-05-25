Dnevi so natančno načrtovani, tempo je hiter, delo fizično zahtevno. Razmere se spreminjajo iz dneva v dan, enkrat vročina in prah, drugič mraz ali vlaga. Vse poteka pod pritiskom rokov, zato improvizacija lahko hitro odpove. Da projekt uspe, niso dovolj le dobra volja in trud, temveč tudi jasen načrt, usklajena ekipa ter oprema, na katero se je mogoče zanesti. Vsaka podrobnost mora delovati brez zapletov, od orodja in materiala do ljudi, ki delo opravljajo. Med temi detajli so pogosto spregledana, a ključna tudi delovna oblačila, ki v takšnih razmerah niso le del podobe, temveč pomemben del učinkovitega in varnega dela.

Ko oblačila postanejo del opreme

Pri delu, kakršno spremljamo v Delovni akciji, so delovna zaščita, podpora in del opreme, ki omogoča, da delo lahko poteka brez zapletov. Prav zato ekipa nosi delovna oblačila CWS Workwear , opremo, zasnovano za zahtevne razmere in vsakodnevno delo na terenu. Takšna oblačila morajo prenesti veliko: večurno gibanje, klečanje, nošenje, stik z umazanijo ter nepredvidljive vremenske razmere. Če ob tem niso udobna, čista in brezhibna, hitro postanejo ovira namesto pomoči. To pa ne velja le za televizijsko ekipo, temveč za vse, ki vsak dan delajo na terenu, v gradbeništvu, proizvodnji, logistiki ali vzdrževanju.

Zakaj pri zahtevnem delu improvizacija ne deluje

Pri projektih z jasnimi roki ni časa za razmišljanje, kdo poskrbi za pranje delovnih oblačil, kako se rešujejo poškodbe in ali ima vsak član ekipe sploh ustrezno opremo ... Zato se vse več ekip in podjetij odloča za model najema delovnih oblačil kot celovite storitve, kot ga ponuja CWS Workwear. Ne gre za nakup oblačil, temveč za sistem, kjer so ta vedno na voljo, redno profesionalno oprana, pregledana in po potrebi popravljena. Brez skladiščenja, brez dodatnega časa in brez nalaganja obveznosti zaposlenim. Takšen pristop ekipam omogoča, da se osredotočijo na tisto, kar je v praksi najpomembnejše, na delo samo. Podobno kot v Delovni akciji, kjer uspeh projektov temelji prav na tem, da so osnovne stvari urejene še preden se delo začne.

Izzivi, s katerimi se soočajo večja podjetja

Čeprav Delovno akcijo spremljamo kot televizijsko zgodbo, so izzivi, ki jih prikazuje, zelo resnični tudi zunaj kamer. Podjetja z večjimi ekipami se vsak dan soočajo z vprašanji, kako učinkovito organizirati delovne procese, tudi tiste, povezane z delovnimi oblačili. Ob tem se marsikatero podjetje sreča še z dodatno obveznostjo: invalidskimi kvotami. Podjetja z najmanj 20 zaposlenimi morajo glede na zakonodajo zagotoviti določen delež zaposlenih invalidov. Če teh obveznosti ne izpolnjujejo, to pomeni dodatne finančne obremenitve, ki lahko na letni ravni hitro narastejo. Za številna podjetja so to obveznosti, s katerimi se začnejo ukvarjati šele, ko postanejo konkretni strošek. V Sloveniji obstaja tudi možnost zakonite nadomestne izpolnitve invalidskih kvot preko sodelovanja z invalidskim podjetjem. CWS Workwear IP d.o.o. je edino invalidsko podjetje na področju pranja, vzdrževanja in servisa najema delovnih oblačil pri nas, kar podjetjem omogoča, da z eno storitvijo hkrati skrbijo za urejena delovna oblačila in izpolnjujejo zakonske obveznosti. Več o tej možnosti si lahko preberete na njihovi spletni strani.

Ko so osnove urejene, gre delo lažje