31-letnica živi v osrčju angleškega narodnega parka Lake District, ene najbolj znanih in najbolj obiskanih naravnih znamenitosti v Združenem kraljestvu. Območje je zaradi svoje izjemne krajinske in kulturne vrednosti uvrščeno tudi na Unescov seznam svetovne dediščine. Medtem ko so nepremičnine in najemnine na priljubljenih turističnih območjih pogosto zelo drage, Amber za nastanitev vsak mesec plača le približno 220 evrov. V ta znesek so vključeni najemnina, elektrika, ogrevanje in dostop do interneta.

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Trik, ki ji prihrani več tisoč evrov na leto

Njena skrivnost ni v majhni hiški ali odročni lokaciji, temveč v posebni obliki bivanja, povezani z delom. Zaposlena je v gostinstvu, delodajalec pa zaposlenim omogoča tudi nastanitev. Kot je povedala za portal Creator Zine, ji takšen način življenja vsako leto prihrani približno 7000 evrov v primerjavi z običajnim najemom v tem delu Anglije.

"Če bi želela na tem območju najeti stanovanje ali hišo po običajni poti, bi bili stroški zelo visoki, saj gre za eno najbolj zaželenih turističnih destinacij v Lake Districtu," je pojasnila.

icon-expand Amber trenutno živi v dvosobni hiški, ki si jo deli s kuharjem. FOTO: Profimedia

Dom z razgledom, ki ga ni mogoče kupiti

Amber trenutno živi v dvosobni hiški, ki si jo deli s kuharjem. Na voljo ima dnevni prostor in kuhinjo, najbližja trgovina pa je oddaljena približno deset minut hoje. Za marsikoga se morda ne sliši razkošno, vendar ima nekaj, česar ni mogoče kupiti z denarjem. Iz hiše se lahko odpravi naravnost na pohodniške poti, obdane z jezeri, gozdovi in gorami. Fotografije na njenih družbenih omrežjih razkrivajo prizore, ki bolj spominjajo na razglednice kot na vsakdan. Med drugim redno raziskuje znamenite vrhove območja, med njimi tudi Wainwrite, priljubljene cilje britanskih pohodnikov.

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Vedno več ljudi išče življenje bližje naravi

Lake District že desetletja privablja ljubitelje narave. Kot navaja UNESCO, je pokrajina posebna zaradi prepleta ledeniško oblikovanih dolin, jezer in tradicionalne podeželske kulturne krajine, ki se je razvijala več kot tisoč let. Prav zato ni presenetljivo, da številni sanjajo o tem, da bi tam živeli. Amber pa trdi, da je do takšnih lokacij mogoče priti lažje, kot si večina predstavlja.

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Po njenih besedah številni delodajalci v gostinstvu, oskrbi starejših oseb, varstvu otrok in nekaterih drugih poklicih ponujajo tudi možnost nastanitve. Zaposleni tako ob začetku dela ne potrebujejo dodatnega iskanja stanovanja, saj jih soba ali stanovanje čaka že prvi dan.

icon-expand Lake District že desetletja privablja ljubitelje narave. FOTO: Profimedia

Svoboda, ki je ne ponuja vsako stanovanje

Ena največjih prednosti takšnega življenjskega sloga je mobilnost. Ker ni vezana na dolgoročne najemne pogodbe, lahko relativno preprosto zamenja kraj bivanja in preizkusi življenje v različnih regijah. Doslej je že živela v več krajih znotraj Lake Districta, med drugim v Elterwaterju in ob jezeru Ullswater. Pred tem je podobne izkušnje pridobivala tudi v Avstraliji, kjer je delala na kmetijah.

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"Najbolj všeč mi je, da lahko zamenjam lokacijo brez stresa zaradi iskanja novega stanovanja. Večina teh krajev je tudi obdana z naravo, kar mi zelo ustreza."

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Toda življenje v raju ima tudi svojo ceno

Takšen način bivanja seveda ni za vsakogar. Amber priznava, da so delovni dnevi v gostinstvu pogosto dolgi, nastanitev pa si običajno deli z ljudmi, ki jih ne izbere sama.

"Pogosto živiš z ljudmi, s katerimi sicer verjetno ne bi delil doma. Nekateri so lahko neurejeni ali nekoliko posebni, vendar sem imela doslej večinoma dobre izkušnje," pravi.

Kljub temu meni, da prednosti odtehtajo slabosti. Življenje opisuje kot preprosto, pustolovsko in prizemljeno.

"Če nekdo potrebuje velik, razkošen in popolnoma predvidljiv življenjski prostor, takšen slog ni zanj. Sama pa sem pripravljena to udobje zamenjati za svobodo, nova doživetja in občutek, da nisem nikamor priklenjena."

Ob tem dodaja še eno prednost: zaradi skupnega bivanja spoznava ljudi z različnih koncev sveta, različne kulture in življenjske zgodbe. Prav to raznolikost in stik z naravo označuje kot glavna razloga, da je danes srečnejša kot kadar koli prej.