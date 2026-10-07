Luko Pangosa smo spoznali v MasterChefu Slovenija, zdaj pa se pred kamerami podaja v povsem drugačen izziv. V novi oddaji Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom, ki jo lahko spremljate vsako nedeljo ob 18.20 na POP TV, gledalce spušča v svoje novo življenjsko poglavje – ustvarjanje samooskrbne kmetije na sedmih hektarjih stare posesti.

icon-expand Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom FOTO: 24ur.com

Skupaj s partnerico želita tam postopoma ustvariti življenje, ki bo bližje naravi, njun dolgoročni cilj pa je tudi butični kmečki turizem. Oddaja spremlja njuno pot od urejanja objektov, vrta, živali in rastlinjaka do kompostiranja, nabiralništva ter trajnostne rabe vode in energije. A kot nam je zaupal Luka, je resničnost precej manj romantična, kot se morda zdi na prvi pogled.

icon-expand Luka Pangos se v novi oddaji podaja na pot do bolj samooskrbnega življenja. FOTO: osebni arhiv

Odločitev za tako veliko spremembo ni prišla čez noč. Največji premik v njunem razmišljanju se je zgodil med epidemijo covida. Oba sta se preizkusila v različnih službah in čeprav jima je šlo dobro, v njih nista našla pravega zadovoljstva. "Oba si želiva več svobode, kot je lahko imava v mestu. Čutiva, da morava delati z rokami in več časa preživeti v naravi. Ugodnosti mestnega življenja pa so nama vedno bolj tuje," je za Dominvrt.si pojasnil Luka.

Romantika podeželja se hitro sreča z resničnostjo

Čeprav nova oddaja spremlja njuno pot proti življenju na samooskrbni kmetiji, se Luka in njegova partnerica na posest še nista preselila. Pred njima je namreč še veliko dela. "Za zdaj se vsega zelo veseliva, čeprav veva, da ne bo vedno lahko. Imava veliko idej in mogoče naju je nekoliko strah, kako bova vse skupaj organizirala in znala izbrati prave prioritete. Zavedava se, da se morava še veliko naučiti, verjetno pa bova na tej poti naredila tudi veliko napak."

icon-expand Prvi pogled na posest ni razkril vseh izzivov, ki so čakali Luko in njegovo partnerico. FOTO: osebni arhiv

Namesto prenove ju čakata rušenje in gradnja na novo

Ko sta kupila sedem hektarjev veliko posest, je bilo stanje na prvi pogled precej dobro. Na njej so trije objekti, travniki, ki jih je kosil sosednji kmet, veliko sadnih dreves in gozd. Toda v naslednjih mesecih sta ugotovila, da bo projekt precej zahtevnejši, kot se je sprva zdelo. "Ugotovila sva, da objektov ne moreva samo prenoviti, ampak jih bova morala rušiti in graditi na novo. Le kozolec bo ostal."

icon-expand Luka želi pokazati tudi manj romantično plat življenja na podeželju, ki zahteva veliko načrtovanja in fizičnega dela. FOTO: osebni arhiv

To pa ni bilo edino neprijetno presenečenje. Na robu parcele sta odkrila tudi divje odlagališče. Luka pravi, da ju je najdba močno razžalostila, vendar se zaveda, da so se včasih na kmetijah na tak način znebili odpadkov. Zato ju čaka tudi res konkretna čistilna akcija, s katero želita iz narave odstraniti vse, kar tja ne spada.

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Največja začetniška napaka? Želela sta vse naenkrat

Prvi koraki na posestvu so jima prinesli pomembno spoznanje: tako velikega projekta ni mogoče vnaprej načrtovati do zadnje podrobnosti. "Mislila sva, da morava že od začetka vse vedeti in načrtovati. Želela sva se lotiti vsega naenkrat."

icon-expand Njuna zgodba dokazuje, da sprememba življenjskega sloga ne pride čez noč. FOTO: osebni arhiv

Danes na projekt gledata drugače. Napredovati želita postopoma, ob tem pa opazovati naravo ter poslušati sebe in svoje mentorje. Nekaj dela je zaradi začetnega pristopa že šlo v nič, določene stvari pa sta morala narediti znova."Več časa ko preživiva na kmetiji, bolj se spreminjajo tudi najino razmišljanje in najini načrti." Prav takšne trenutke, od uspehov do napak in nepričakovanih zapletov, želi Luka pokazati tudi v oddaji.

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Je samooskrba mogoča ob redni službi?

Luka in njegova partnerica imata jasen cilj – nekoč želita živeti od samooskrbne kmetije. Pri tem računata na preplet različnih dejavnosti, od kulinarike in kmetijstva do ustvarjanja vsebin. Toda ali lahko vsaj delno samooskrbo doseže tudi nekdo, ki ob tem hodi v redno službo?

icon-expand Vsak korak na poti do novega življenja prinaša nove izkušnje. FOTO: osebni arhiv

"Mislim, da si je tudi ob službi mogoče zagotoviti nekaj samooskrbe, zagotovo pa ne stoodstotne. Treba je vedeti, da popoldnevov ne boš preživel na kavču, ampak z umazanimi rokami na vrtu. In prav v tem je tudi čar vsega."

Za zdaj njun največji uspeh ne bo pridelek z vrta, rastlinjak ali sadovnjak. Najprej želita pridobiti gradbeno dovoljenje in začeti urejati objekte, da se bosta lahko čim prej vselila. Nato prideta na vrsto vrt in živali.

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Prvi korak do bolj zelenega življenja je lahko zelo preprost

V oddaji bodo gledalci spremljali tudi kompostiranje, zbiranje deževnice ter trajnostno rabo vode in energije. Toda po Lukovem mnenju prvi korak do bolj trajnostnega življenja ne zahteva nujno sedmih hektarjev zemlje.

icon-expand V ospredju oddaje je pot do bolj trajnostnega in samooskrbnega življenja. FOTO: osebni arhiv

"Vsakemu bi svetoval, naj pazi na potrošnjo, saj s tem največ škodujemo svojemu proračunu in posledično tudi okolju. Če manj zapravimo, manj porabimo in proizvedemo manj odpadkov. Na vseh področjih. Bodimo čim bolj racionalni."

Je pobeg na podeželje res tako romantičen?

Življenje sredi narave, lasten vrt, živali in hrana, pridelana doma, se lahko hitro sliši idilično. Toda koliko ima takšna predstava skupnega z resničnostjo? "V resnici je zagotovo več načrtovanja, odrekanja in fizičnega dela, kot si večina predstavlja. Ampak na tehtnico moramo dati tudi to, kaj ti takšen način življenja prinese in kakšen tip človeka si."

icon-expand Luka Pangos FOTO: 24UR

Za Luko gre na koncu predvsem za vprašanje, kakšnega življenja si posameznik želi. Nekaterim več pomenijo udobje in vse ugodnosti sodobnega življenja, drugi pa bi si raje ustvarili svoj mehurček in živeli nekoliko bolj po svoje. Kako bo ta ideja videti v praksi in s kakšnimi izzivi se bosta Luka in njegova partnerica srečevala na poti do samooskrbne kmetije, lahko spremljate v oddaji Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom, vsako nedeljo ob 18.20 na POP TV.