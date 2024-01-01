Dominvrt.si
Zmagovalec MasterChefa Luka Pangos se je z nakupom stare kmetije v okolici Laškega podal v nove poslovne vode. Že dlje časa se je navduševal nad ekološkim kmetovanjem, z nakupom posestva pa je naredil korak v smeri uresničevanja svojih sanj. In kako napreduje njegova kmetija? Kot je razvidno iz njegovih hudomušnih objav, je v fazi učenja in birokracije, svojo pot v svet slovenskih kmetovalcev pa je združil s promocijo slovenskega kmeta.

Prenova kuhinje je zagotovo eden večjih projektov, ki zahteva temeljit premislek in dobro načrtovanje. Žal pa večina izmed nas tega ne počne tako pogosto, da bi znali vse napake in težave predviditi vnaprej. Seveda vam pri tem lahko pomagajo izkušeni mojstri in svetovalci, a tudi to ni nobeno zagotovilo. Tukaj je pet stvari, ki si jih marsikdo želel vedeti pred prenovo kuhinje.

Ko načrtujemo kuhinjo, pogosto največ pozornosti namenimo izbiri materialov, barv in postavitvi elementov, saj ti najbolj vplivajo na videz prostora. A ena ključnih odločitev, ki močno vpliva na udobje in funkcionalnost kuhinje, je prava višina kuhinjskega pulta.

Delovna akcija se je zadnja dva tedna mudila v okolici Škofje Loke, kjer je prenavljala dom mladi štiričlanski družini Pogačnik Brezer, ki je zaradi neprimernih bivalnih razmer zadnja leta živela ločeno.

V zadnjih dveh oddajah Delovne akcije smo spoznali simpatično mlado družino Pogačnik Brezer. Marušo in Roka povezuje močna ljubezen, a ju je življenje postavilo pred težko preizkušnjo. Njuna štiričlanska družina že leta živi ločeno zaradi neprimernih bivalnih razmer, kar jima povzroča veliko bolečino. Ana in ekipa mojstrov so se zato odločili, da zavihajo rokave in družini pomagajo ustvariti skupen dom, kjer bodo lahko končno zaživeli skupaj.

Sodoben življenjski slog nas pogosto prisili, da večino svojega časa preživimo v zaprtih prostorih. Ena od glavnih razlogov za to je naše delo, v zimskih in prehodnih mesecih, pa tudi svoj prosti čas večinoma preživljamo v udobju svojega doma. Vendar pa pri tem pogosto zanemarimo pomemben dejavnik – kakovost zraka v naših bivalnih prostorih.

Ne le projektu – posvetiti se je treba tudi izbiri pravega izvajalca. Ta korak je ključen, če želite biti zadovoljni s končnim rezultatom in procesom obnove ali gradnje.

Glavna prednost vinila je trpežnost, kar ni zanemarljiva lastnost za del domovanja, kot so tla. Dandanes lahko za povrh talne obloge iz tega materiala dokaj prepričljivo posnemajo videz drugih, pogosto dražjih materialov – od lesa in keramičnih ploščic do kamna ali celo marmorja.

Uporabljajo se za strehe, strope, tla in stene (izjemno priljubljena izbira so denimo za predelne), zadnje čase pa vse pogosteje za pohištvo, celo takšno, ki ga spretni znajo izdelati sami doma. OSB plošče so cenjene zaradi trpežnosti in ne previsoke cene.

Ko začnemo s prenovo kuhinje, smo polni pričakovanj, idej in navdušenja. Vendar je lahko brez skrbnega načrtovanja to projekt, ki v kasnejših obdobjih povzroči nemalo preglavic. A kako se izogniti raznoraznim pastem? To je vprašanje, ki si ga lastniki postavijo, ko se lotijo prenove kuhinje. Ustvariti je treba funkcionalen, učinkovit in estetsko privlačen prostor, ki ustreza potrebam sodobnega gospodinjstva. Ta cilj pa je lahko dosežen le, če ne pride do pogostih napak, o katerih bomo govorili v članku.

Ste se odločili za prenovo kopalnice? Je mogoče cvetlični motiv iz 60. let za odtenek iz mode, omarice tako cvetijo, da sploh ni več vidnih robov, oznake na armaturah pa so bolj podobne vilinskim runam kot imenu proizvajalca? Ali pa enostavno, ker se je boljša polovica tako odločila?

Kljub temu, da je na prvi pogled streha po neurju videti nedotaknjena, vseeno lahko skriva poškodbe. Bi zamenjali streho ali strešno kritino, pa niste prepričani? Poglejte, na kaj morate biti pozorni.

