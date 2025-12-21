Dominvrt.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
DOMOV
bus
Obnova

Britanka živi svoje sanje v avtobusu

B.R.
21. 12. 2025 02.51
1

38-letna Lindzi Hargrave je uresničila svoje otroške sanje – dvonadstropni avtobus je spremenila v svoj dom. Avtobus je kupila na eBayu za okoli 20 tisoč evrov. Avtobus je bil prej v uporabi pri londonski policiji.

Lindzi Hargrave je na preoblikovanju avtobusa delala vsak prost večer in konec tedna, pogosto ji je pomagala tudi mama. Za gradnjo in opremo je uporabila predvsem reciklirane in rabljene materiale ter pohištvo, s čimer je projekt naredila tudi okolju prijaznejši. Ena izmed najbolj posebnih rešitev je knjižnica, ki jo je ustvarila znotraj avtobusa in jo uporablja kot skupnostni prostor na festivalih in drugih prireditvah.

Za financiranje projekta je Lindzi prodala hišo, v kateri je živela z bratom, in vanj vložila približno 45 tisoč evrov. V začetku leta 2025 je pridobila še vozniško dovoljenje HGV (za vožnjo težkih vozil) in se dokončno preselila v avtobus.

Kljub sanjskemu projektu Lindzi priznava, da življenje v avtobusu ni nujno cenejše od običajnega doma. Stroški vključujejo visoko zavarovanje, parkirnine in tekoče stroške obratovanja. Kljub temu pa Lindzi vidi svoj projekt kot izpolnitev sanj – način, da živi samostojno in hkrati ostaja bližje ljudem ter skupnosti.

Ker nista želela najemati kredita, sta se preselila v cerkev
Preberi še
Ker nista želela najemati kredita, sta se preselila v cerkev
dom v avtobusu preureditev avtobusa nekonvencionalno bivanje reciklirani materiali Lindzi Hargrave
Novice

Tako napreduje kmetija zmagovalca MasterChefa

Sorodni članki
Tako izgleda stanovanje v stolpu 100 metrov nad tlemi
Nepremičnine

Tako izgleda stanovanje v stolpu 100 metrov nad tlemi

V 17. stoletju šola znanstvenika, danes pa čudovit in topel dom
Nepremičnine

V 17. stoletju šola znanstvenika, danes pa čudovit in topel dom

Slovenca, ki si na Švedskem z lastnimi rokami gradita hiško iz pravljice
Dom

Slovenca, ki si na Švedskem z lastnimi rokami gradita hiško iz pravljice

Razmere na trgu mladi par prisilile, da se je preselil v staro šolo
Nepremičnine

Razmere na trgu mladi par prisilile, da se je preselil v staro šolo

Komentarji (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
NotMe 21. 12. 2025 08.54
0 0
Še najlepša je prva slika, zgolj les. Za moj okus zelo grdo, ampak če ji paše, naj uživa. Se pa sprašujem po njeni bistrosti, da prodaš hišo, da financiraš to strahoto, ki ima v nasprotju s hišo veliko krajšo življenjsko dobo in visoke stroške vzdrževanja...? Nekako razumem ljudi, ki iz prihrankov financirajo kaj takega, ampak prodati nepremičnino za nakup stare kripe je pa zelo neodgovorno.
ODGOVORI
novice
Nove fotografije: Clinton v bazenu, druženje z Michaelom Jacksonom
Nove fotografije: Clinton v bazenu, druženje z Michaelom Jacksonom
šport
Že tako oslabljeni Lakersi ob porazu s Clippersi ostali še brez Dončića
Že tako oslabljeni Lakersi ob porazu s Clippersi ostali še brez Dončića
popin
Masayah o drugem albumu: Pristopam s tonom, ki je surov in neusmiljen
Masayah o drugem albumu: Pristopam s tonom, ki je surov in neusmiljen
tv oddaje
Peter je presenetil: Nobena ni bila tista prava
Peter je presenetil: Nobena ni bila tista prava
Vizita.si
December brez antibiotikov: pametni preventivni ukrepi za zdravo zimo
December brez antibiotikov: pametni preventivni ukrepi za zdravo zimo
okusno.je
Odličen recept za ljubitelje svinjine
Odličen recept za ljubitelje svinjine
Zadovoljna.si
Znani Slovenec spregovoril o sinovi bolezni
Znani Slovenec spregovoril o sinovi bolezni
Moskisvet.com
Princesa je iz dneva v dan slabše
Princesa je iz dneva v dan slabše
Bibaleze.si
Ugrabljena kot otrok, najdena po 42 letih
Ugrabljena kot otrok, najdena po 42 letih
Cekin.si
Kitajska gradi najmočnejšo hidroelektrarno na svetu
Kitajska gradi najmočnejšo hidroelektrarno na svetu
Dominvrt.si
Mit o čiščenju, v katerega ne bi smeli verjeti
Mit o čiščenju, v katerega ne bi smeli verjeti
Vizita.si
Ali vaša prehrana vpliva na duševno zdravje?
Ali vaša prehrana vpliva na duševno zdravje?
RUBRIKE:

Novice Dom Gospodinjstvo Rože in vrt Gradnja Živali Okolje Setveni koledar Oddaje
Dominvrt.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Dominvrt.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1335