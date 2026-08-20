Električna napeljava je eden najslabših projektov za domači poskus

Če bi morali izbrati eno vrsto hišnega opravila, ki jo je bolje prepustiti strokovnjaku, bi električarsko delo prišlo zelo visoko na seznamu. To so poudarili izkušeni izvajalci, ki opozarjajo, da napačno izvedena električna dela niso samo estetska ali funkcionalna težava, temveč lahko povzročijo električni udar ali požar. Pri elektriki je težava predvsem v tem, da napaka ni nujno vidna. Slabo pobarvana stena ali napačno položena polica bosta hitro pokazali, da je bilo delo opravljeno slabo. Napačna povezava za steno pa lahko na prvi pogled deluje popolnoma normalno. Prav to je v pogovoru za The Spruce opisal izvajalec Steven Menotti. Pri enem od pregledov je bila napačna napeljava skrita več let, posledice pregrevanja pa so se pokazale kot ožigi na lesenih delih konstrukcije. Lastnik težave v tem času sploh ni opazil.

icon-expand Električna napeljava je eden najslabših projektov za domači poskus FOTO: Adobe Stock

Največja napaka je prepričanje, da če deluje, je tudi varno

To je ena najnevarnejših zmot pri domačih električarskih projektih. Stikalo lahko prižge luč. Vtičnica lahko napaja napravo. Ventilator se lahko vrti. Toda to še ne pomeni, da je električni sistem pravilno izveden. Electrical Safety First, britanska organizacija za varnost električnih naprav in napeljav, opozarja, da so med pogostimi napakami pri domačih poskusih tudi vrtanje v skrite kable, poškodovanje električnih vodnikov ter popravljanje električnih naprav, ko so še priključene na napajanje. Njihova raziskava med električarji je pokazala tudi, da je več kot 30 odstotkov vprašanih že obravnavalo primere električnega udara, povezane z nestrokovnim domačim delom, 15 odstotkov pa jih je poročalo o električnem požaru, povezanem z domačim popravljanjem. To je precej bolj zgovorno od fotografije lepo prenovljene stene na družbenem omrežju.

icon-expand Napačna žica lahko povzroči težavo, ki je dolgo nihče ne opazi. FOTO: Adobe Stock

Napačna žica lahko povzroči težavo, ki je dolgo nihče ne opazi

Pri električnih napeljavah ni pomembno samo, ali so kabli povezani. Pomembno je tudi, ali so primerni za obremenitev, pravilno zaščiteni in izvedeni v skladu z zahtevami za konkreten električni sistem. Strokovnjaki opozarjajo predvsem na izbiro napačnega preseka vodnika. Če je vodnik premajhen za obremenitev, se lahko pregreva. Ker je napeljava pogosto skrita v stenah, uporabnik tega ne vidi in lahko še naprej uporablja sistem, kot da je vse v redu. Podoben problem izpostavlja tudi Fine Homebuilding, kjer mojster električar David E. Shapiro opisuje primer napačno izvedene hišne napeljave, ki je bila skrita več desetletij. Takšne napake so nevarne prav zato, ker lahko dolgo ostanejo brez očitnih posledic. Pri elektriki zato preizkus "vklopil sem in deluje" ni ustrezen preizkus varnosti.

Tudi električna omarica ni prostor za eksperimentiranje

Posebno previdni je treba biti pri električni omarici. To ni področje, kjer bi se bilo pametno učiti na lastni hiši. Električar Brandon Dolan je za Martho Stewart opozoril na znake, kot so poškodbe zaradi električnega obloka, sledovi pregrevanja, vlaga ali nepravilno izvedene povezave. Če se na električni omarici pojavijo takšni znaki, je smiselno poklicati usposobljenega strokovnjaka in ne poskušati težave reševati na pamet. Enako velja za pogosto utripanje luči, pokanje iz stikal ali vtičnic, nenavadne vonjave in segrevanje električnih elementov. To niso malenkosti, ki bi jih bilo pametno prekriti z novo vtičnico ali močnejšo žarnico.

icon-expand Tudi električna omarica ni prostor za eksperimentiranje FOTO: Adobe Stock

Podaljšek ni nadomestilo za novo električno napeljavo

Ena bolj vsakdanjih napak se začne precej nedolžno: zmanjka vtičnic. Rešitev je pogosto podaljšek, nato razdelilnik, nato še en razdelilnik. Nenadoma je ena sama vtičnica obremenjena z več napravami, kot je bilo predvideno. Martha Stewart opozarja, da podaljški niso namenjeni temu, da bi trajno nadomestili ustrezno hišno napeljavo. Če jih uporabljate ves čas, je to predvsem znak, da potrebujete boljšo rešitev. Tudi The Spruce v novejšem prispevku opozarja pred veriženjem več razdelilnikov in podaljškov. Posebej problematična je uporaba razdelilnikov za naprave z veliko porabo električne energije, saj lahko pride do pregrevanja. Če je treba vsak dan speljati več kablov po prostoru, težava verjetno ni v tem, da potrebujete še en podaljšek, temveč v tem, da električni sistem prostora potrebuje strokovno presojo.

Najbolj nevarna je kombinacija samozavesti in spletnega videoposnetka

Družbena omrežja so spremenila način, kako ljudje popravljajo dom. Za skoraj vsako opravilo lahko najdemo videoposnetek, v katerem nekdo v nekaj minutah pokaže celoten postopek. Težava je, da videoposnetek ne pozna vaše hiše. Ne ve, kakšna je napeljava v steni, kako je bila izvedena pred desetletji, kakšne zaščite ima vaš sistem in ali je prejšnji lastnik že opravil kakšno nestrokovno predelavo. Electrical Safety First zato izrecno opozarja, da spletni nasvet ni nadomestilo za usposobljenega strokovnjaka. Še posebej problematični so nasveti na družbenih omrežjih, kjer ni mogoče vedno preveriti znanja osebe, ki navodila objavlja. Pri elektriki je lahko ena napačna predpostavka dovolj, da sicer preprost projekt postane nevaren.

icon-expand Električna dela naj opravi pooblaščeni električar. FOTO: Adobe Stock

Kje se domače delo konča in začne delo električarja?

Natančna pravila se razlikujejo glede na državo in vrsto posega, zato je treba pri zahtevnejših posegih preveriti lokalne predpise. V vsakem primeru pa je dobra meja precej preprosta: če poseg zahteva poseganje v hišno električno napeljavo, diagnosticiranje napake, spremembo tokokroga ali delo v električni omarici, je pametno vključiti usposobljenega električarja. Strokovnjaki imajo pri tem zelo jasno priporočilo: električna dela naj opravi pooblaščeni električar. To ni pretirana previdnost. Električni sistem mora delovati ne samo danes, ko preverite stikalo, ampak tudi čez nekaj let, ko bo na isti napeljavi priključen drug porabnik in bo sistem obremenjen drugače.

Najboljši prihranek je včasih ta, da ne popravljate sami

Razlog za domači električarski projekt je pogosto razumljiv: prihraniti želimo strošek mojstra. Toda pri napačno izvedeni napeljavi se lahko začetni prihranek hitro spremeni v precej večji strošek. The Spruce opozarja tudi na vprašanje zavarovanja. Če je vzrok požara povezan z nestrokovno oziroma nedovoljeno električno napeljavo, lahko to vpliva na obravnavo škodnega zahtevka, odvisno od okoliščin in pogojev zavarovanja. Še pomembnejše pa je nekaj drugega. Elektrika ne daje veliko prostora za popravljanje napak. Pri barvanju lahko potegneš novo plast. Pri napačno sestavljenem kosu pohištva ga razstaviš. Pri napačni električni povezavi pa lahko posledice nastanejo, še preden sploh ugotoviš, da je bilo kaj narobe. Zato je pri prenovi doma smiselno biti sam svoj mojster tam, kjer je napaka predvsem neprijetna. Pri elektriki pa je boljša odločitev pogosto zelo preprosta: projekt prepustiti človeku, ki se s tem ukvarja vsak dan.

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