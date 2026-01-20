Vrednost doma lahko zvišamo že z manjšimi, premišljenimi popravki, ki ne zahtevajo velikega proračuna, a imajo velik vpliv na privlačnost, funkcionalnost in kakovost bivanja.

Prvi vtis se začne pri barvi

Svež nanos barve je eden najhitrejših in stroškovno najučinkovitejših načinov za izboljšanje doma. Nevtralni odtenki, kot so svetlo siva, bež ali nežna bela, prostor optično povečajo, ga naredijo svetlejšega in bolj urejenega. Takšne barve so tudi manj osebne, kar je še posebej pomembno, če razmišljamo o prodaji, saj se potencialni kupci v prostoru lažje vidijo kot bodoči stanovalci. Prebarvane stene dodajo občutek prenovljenega doma, čeprav v resnici ne gre za večji poseg.

Preberi še To so možnosti za kopalnico brez ploščic

Manjši popravki preprečujejo izgubo vrednosti

Kot navaja portal Handyman Connection, manjši zanemarjeni problemi dolgoročno vplivajo na zaznano vrednost nepremičnine. Puščajoče pipe, škripajoča vrata ali razpoke v stenah kupcem sporočajo, da je bil dom slabo vzdrževan. Čeprav takšni popravki sami po sebi morda ne zvišajo cene, preprečijo znižanje vrednosti zaradi vtisa zanemarjenosti. Redno osnovno vzdrževanje tako ni le vprašanje udobja, temveč tudi pomemben del ohranjanja in krepitve vrednosti doma.

icon-expand Razpoke v steni so lahko znak pomanjkljivega vzdrževanja. FOTO: Adobe Stock

Svetloba in detajli naredijo razliko

Strokovnjaki pogosto opozarjajo, da kupci ne ocenjujejo le kvadrature in razporeditve, temveč tudi občutek v prostoru. Kot poroča Handyman Connection, lahko zamenjava zastarelih svetil, stikal ali ročajev na omarah hitro in ugodno posodobi videz doma. Boljša osvetlitev ustvari vtis večjih in čistejših prostorov, sodobni detajli pa dajejo občutek, da je dom vzdrževan in v koraku s časom.

Preberi še Če posteljo obrnete v to smer, boste bolje spali

Zunanjost je tihi prodajalec

Ameriška organizacija Consumer Reports opozarja, da se odločitev o nakupu pogosto začne že pred vhodnimi vrati. Urejena trata, čiste poti, obrezano grmičevje in urejena vhodna vrata močno vplivajo na prvi vtis. Prav urejena zunanjost je eden izmed dejavnikov, ki lahko odločilno vplivajo na to, ali bo kupec sploh želel vstopiti v hišo. Nepremičninska platforma Opendoor dodaja, da lahko izboljšan zunanji videz pomeni tudi višjo prodajno ceno, saj kupci takšne domove dojemajo kot bolj vredne in manj tvegane naložbe.

icon-expand Urejen vhod je eden izmed dejavnikov, ki kaže na dobro vzdrževan dom. FOTO: Dreamstime

Energetska učinkovitost kot sodobna prednost

V zadnjih letih postaja energetska učinkovitost vse pomembnejši dejavnik pri vrednotenju domov. Kot piše Bankrate, so posegi, kot so zatesnitev oken in vrat ali namestitev pametnega termostata, relativno enostavni, a povečujejo udobje bivanja in znižujejo stroške energije. Čeprav ti posegi ne pomenijo takojšnjega skoka vrednosti, pomembno prispevajo k dolgoročni privlačnosti nepremičnine.

Preberi še Pametno izberite barvo spalnice saj vpliva na naslednje

Manj je pogosto več

Velike in drage prenove se ne povrnejo vedno v celoti, medtem ko manjši, premišljeni popravki pogosto izboljšajo tako vrednost kot tudi hitrost prodaje. Kot poudarja Sears Home Services, je ključ v tem, da dom deluje urejeno, svetlo, funkcionalno in vzdrževano, to pa je mogoče doseči tudi brez večjih gradbenih posegov.