Priprava prostora pred odstranjevanjem tapet

Pred začetkom dela je ključna ustrezna priprava prostora. Kot navajajo strokovnjaki, je pomembno zaščititi tla, odstraniti pohištvo ali ga vsaj premakniti na sredino prostora ter izklopiti električne naprave v bližini sten. Pravilna priprava zmanjša tveganje poškodb in omogoča bolj učinkovito odstranjevanje, saj se lahko osredotočimo izključno na steno.

Metoda namakanja z vodo in detergentom

Ena najpogosteje priporočenih metod je uporaba tople vode z blagim detergentom. Po podatkih strokovnjakov za prenove pri The Spruce se tapete lažje odstranijo, če jih predhodno navlažimo in pustimo, da se lepilo zmehča.

icon-expand Metoda namakanja z vodo in detergentom FOTO: Adobe Stock

Postopek vključuje nanašanje mešanice z gobico ali razpršilom, nato pa čakanje nekaj minut, da voda prodre v sloj lepila. Ta metoda je posebej učinkovita pri starejših papirnatih tapetah.

Uporaba parnega čistilnika za trdovratne tapete

Za bolj odporne tapete strokovnjaki pogosto priporočajo uporabo parnega čistilnika. Kot poroča Good Housekeeping, para prodre globoko v strukturo tapete in razgradi lepilo, kar omogoča lažje odstranjevanje z lopatico. Ta metoda je posebej primerna za večslojne ali vinilne tapete, ki se sicer težko odstranijo z običajnimi postopki.

Mehanske metode in uporaba orodij

Pri zelo trdovratnih tapetah pride v poštev mehanska pomoč. Kot navaja Family Handyman, lahko uporabimo posebna orodja za zarezovanje površine, ki omogočajo, da tekočina ali para lažje prodre v notranje sloje. Po tem postopku se tapeta lažje odlepi v večjih kosih, kar skrajša čas dela in zmanjša napor.

Naravne in domače rešitve

Poleg klasičnih metod obstajajo tudi naravne alternative. Po priporočilih strokovnjakov za domače izboljšave pri Real Simple lahko uporabimo mešanico kisa in vode, ki prav tako pomaga razgraditi lepilo na tapetah. Ta pristop je cenovno ugoden in okolju prijazen, vendar zahteva nekoliko več časa za učinkovit rezultat.

icon-expand Potrpežljivost je ključna. FOTO: Adobe Stock

Najpogostejše napake pri odstranjevanju tapet

Pri odstranjevanju tapet se pogosto pojavljajo napake, kot so prehitro lupljenje brez predhodnega mehčanja ali uporaba prekomerne sile, kar lahko poškoduje steno. Strokovnjaki opozarjajo, da je potrpežljivost ključna, saj pravilna metoda vedno prinese boljše in varnejše rezultate kot hitenje.

Enostavnejša prenova doma

Odstranjevanje tapet je lahko zahtevno, vendar z uporabo pravih tehnik postane bistveno lažje opravilo. S kombinacijo vode, pare, orodij in potrpežljivosti lahko dosežemo profesionalne rezultate tudi brez posebnih izkušenj.