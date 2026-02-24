Sodobni pristopi k oblikovanju doma vse bolj poudarjajo, da hišni ljubljenčki niso zgolj obiskovalci prostora, temveč njegovi stalni uporabniki. Premišljena prenova zato pomeni ustvarjanje doma, ki je praktičen za čiščenje, vzdržljiv in udoben za vse člane gospodinjstva.

Talne površine so najbolj izpostavljene obrabi, tu se najhitreje pokažejo mokre tačke, praske ali umazanija. Ključni kriteriji izbire so odpornost na vlago, praske in preprosto vzdrževanje:

- Vinil in LVT – vodoodporni, odporni na praske in enostavni za čiščenje; pogosto veljajo za eno najbolj univerzalnih rešitev za dom z živalmi.

- Keramične ali porcelanske ploščice – izjemno trpežne in enostavne za dezinfekcijo, vendar lahko delujejo hladno brez talnega gretja.

- Laminat – cenovno dostopen, trpežen in enostaven za vzdrževanje, čeprav ni povsem vodoodporen.

- Pluta – mehka, tiha in prijazna do sklepov živali, hkrati pa naravno odporna na plesen in alergene.

- Gumijaste ali protizdrsne površine – zelo odporne in varne za gibanje živali, posebej v aktivnih prostorih.

Pri izbiri je smiselno upoštevati tudi splošne kriterije: vzdržljivost, odpornost proti madežem in enostavno čiščenje, dejavnike, ki jih strokovnjaki izpostavljajo kot ključne za prostore z otroki ali hišnimi ljubljenčki.