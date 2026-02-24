Sodobni pristopi k oblikovanju doma vse bolj poudarjajo, da hišni ljubljenčki niso zgolj obiskovalci prostora, temveč njegovi stalni uporabniki. Premišljena prenova zato pomeni ustvarjanje doma, ki je praktičen za čiščenje, vzdržljiv in udoben za vse člane gospodinjstva.
Izbira talnih oblog: vzdržljivost kot ključna prednost
Talne površine so najbolj izpostavljene obrabi, tu se najhitreje pokažejo mokre tačke, praske ali umazanija. Ključni kriteriji izbire so odpornost na vlago, praske in preprosto vzdrževanje:
- Vinil in LVT – vodoodporni, odporni na praske in enostavni za čiščenje; pogosto veljajo za eno najbolj univerzalnih rešitev za dom z živalmi.
- Keramične ali porcelanske ploščice – izjemno trpežne in enostavne za dezinfekcijo, vendar lahko delujejo hladno brez talnega gretja.
- Laminat – cenovno dostopen, trpežen in enostaven za vzdrževanje, čeprav ni povsem vodoodporen.
- Pluta – mehka, tiha in prijazna do sklepov živali, hkrati pa naravno odporna na plesen in alergene.
- Gumijaste ali protizdrsne površine – zelo odporne in varne za gibanje živali, posebej v aktivnih prostorih.
Pri izbiri je smiselno upoštevati tudi splošne kriterije: vzdržljivost, odpornost proti madežem in enostavno čiščenje, dejavnike, ki jih strokovnjaki izpostavljajo kot ključne za prostore z otroki ali hišnimi ljubljenčki.
Pohištvo in materiali: estetika, ki zdrži vsakdan
Ob prenovi je pohištvo pogosto v središču pozornosti, a prav njegova površina je tista, ki jo živali najbolj uporabljajo. Trpežni materiali lahko bistveno podaljšajo življenjsko dobo opreme in zmanjšajo potrebo po vzdrževanju.
Kot poroča revija Better Homes & Gardens, so najbolj trpežne izbire:
- pravo ali umetno usnje,
- mikrovlakna,
- platno ali gosto tkani poliester.
Ti materiali se upirajo madežem in jih je mogoče enostavno očistiti.
Kot piše Tom's Guide se je dobro izognititi ohlapno tkanim ali občutljivim tkaninam, kot sta lan in svila, saj se hitro zataknejo za kremlje in zadržujejo dlako.
Ko pa pride do izbire barve, so priporočeni srednji odtenki (oglje, olivno zelena, temno modra) in teksture pomagajo skriti dlako ter obrabo in so zato praktičnejša izbira kot zelo svetle ali enobarvne površine.
Preproge, stene in detajli, ki jih lahko čistite
Prenova vključuje tudi drobne elemente, ki vplivajo na vsakodnevno življenje z živalmi:
- Kakovostne volnene ali pralne preproge lahko združujejo estetiko in praktičnost, medtem ko se je bolje izogniti kosmatim ali zankastim strukturam, ki lovijo kremplje.
- Praktični predpražniki pomagajo zadržati vlago in umazanijo pri vhodu ter zmanjšajo čiščenje stanovanja.
- Pralne ali odporne stenske barve olajšajo odstranjevanje madežev in sledov tačk.
Razporeditev prostora: načrtujte tudi njihove potrebe
Prenova ni le izbor materialov, temveč vključuje tudi funkcionalno organizacijo prostora:
- določite namenske kotičke za hranjenje ali počitek,
- vključite shranjevalne rešitve za igrače in opremo,
- razmislite o protizdrsnih površinah in prehodih, ki izboljšajo varnost živali.
Takšen pristop zmanjšuje nered in izboljša uporabnost prostora.
Prenova kot priložnost za boljše sobivanje
Načrtovanje doma z mislijo na hišne ljubljenčke ne pomeni kompromisa pri slogu, temveč pametno usklajevanje praktičnosti in oblikovanja. Trpežna tla, odporne tkanine, pralne površine in premišljena razporeditev ustvarijo prostor, ki je lep, udoben in enostaven za vzdrževanje.
Vir: Tom's Guide, Better Homes & Gardens
