Ko iščemo svoj dom, se hitro znajdemo pred pomembno odločitvijo – kupiti novo hišo, kupiti montažno hišo, graditi na novo ali prenoviti staro hišo? Slavica in njen partner sta izbrala zadnjo možnost. Kupila sta približno 200 let staro hišo in jo z veliko dela ter premišljenimi odločitvami spremenila v svoj dom.

Zakaj sta izbrala prenovo stare hiše?

Slavica in njen partner sta si želela svojo hišo, vendar jima finančne možnosti niso dopuščale gradnje novega doma ali nakupa novejše nepremičnine. Zato sta se zavestno odločila za staro hišo, ki je potrebovala celovito obnovo. "Želeli smo svojo hišo. Finance nam niso dovoljevale ne zidanja nove niti nakupa novejše hiše. Zavestno smo se odločili za nakup stare, obnove potrebne hiše." Hiša ima približno 100 kvadratnih metrov, razporejenih v dveh nadstropjih, poleg tega pa še podstrešje, ki ga bosta nekoč uredila v bivalne prostore. Nahaja se na severnem Primorskem. Na licitaciji sta zanjo plačala 25.000 evrov. Po obnovi ocenjujeta, da je danes vredna približno 200.000 evrov, skupni strošek nakupa in prenove pa je znašal približno 115.000 evrov.

icon-expand FOTO: osebni arhiv

icon-expand FOTO: osebni arhiv

icon-expand FOTO: osebni arhiv

icon-expand FOTO: osebni arhiv

icon-expand FOTO: osebni arhiv

icon-expand FOTO: osebni arhiv

icon-expand FOTO: osebni arhiv

icon-expand FOTO: osebni arhiv

icon-expand FOTO: osebni arhiv

icon-expand FOTO: osebni arhiv 1 / 10 Prenova stare hiše



















Hiša je bila ob nakupu v katastrofalnem stanju

Prvi vtis ni bil najbolj obetaven. Hiša je bila stara in zapuščena, vendar je Slavico prepričalo nekaj drugega: lokacija in njena oblika. "Hiša je bila v katastrofalnem stanju, ampak prepričala me je lokacija, ki nam je pisana na kožo, ter oblika hiše na prvi pogled. Kljub starosti in zapuščenosti je zidana s kamnom delovala moderne oblike." Hiša je stara približno 200 let, okoli leta 1980 pa je bila delno prenovljena. Pri njuni prenovi je od prvotnega objekta na koncu ostalo zelo malo. "Izziv je bila kompletna renovacija, ker smo od hiše pustili samo stene in temelje. Nekih presenečenj ni bilo, razen 1000 nepredvidenih zapletov," šaljivo doda.

Od nakupa do vselitve so minili le štirje meseci

Časovni načrt je bil zelo ambiciozen. Hišo sta kupila maja, prenovo začela junija in se vanjo vselila septembra. Za Slavico je to pomenilo štiri mesece izjemno intenzivnega dela. Ob redni službi je vsak dan nadaljevala delo na hiši. "Štiri mesece, vključno z vikendi, je bil moj delovnik dolg 16 ur. Zjutraj služba, popoldne delo na hiši." Pri obnovi pa ni skrbela samo za delo na hiši. Vsak dan je pripravila tudi obrok za ljudi, ki so pomagali pri prenovi. "Vsak dan so vsi moji delavci na hiši imeli topel obrok izpod mojih rok, ki je bil skuhan v kamniti kleti v improvizirani kuhinji." Kljub naporu pa je delo potekalo v veselem vzdušju: "Vsak dan smo delali ob glasbi."

Prenova hiše je stala približno 90.000 evrov

Celotna prenova je zahtevala približno 90.000 evrov. Eden največjih stroškov je bila streha, ki je bila na koncu tudi precej dražja, kot sta sprva pričakovala: "Streha je bila najdražja, okoli 15 tisoč evrov, kljub temu da smo sami delali." Ob prvem ogledu sta bila prepričana, da bo streha potrebovala le manjša popravila. Ko pa sta se lotila dela, se je pokazalo, da bo potrebna popolnoma nova. "Ob prvem ogledu sva bila prepričana, da je streha potrebna manjših popravil, nakar se je izkazalo, da je potrebna nova streha. Ker pa je streha osnova, nisva oklevala in sva naredila novo. Tako sva porabila več časa in seveda veliko več financ, kot sva načrtovala."

icon-expand FOTO: osebni arhiv

icon-expand FOTO: osebni arhiv

icon-expand FOTO: osebni arhiv

icon-expand FOTO: osebni arhiv

icon-expand FOTO: osebni arhiv

icon-expand FOTO: osebni arhiv

icon-expand FOTO: osebni arhiv

icon-expand FOTO: osebni arhiv 1 / 8 Prenova stare hiše















Pri prenovi sta ohranila kamnito klet

Čeprav je hiša stara približno dve stoletji, Slavica in njen partner nista želela ohraniti večine starih elementov. Izjema je kamnita klet. "Načeloma od stare hiše nisva želela obdržati nobenih elementov, razen kleti iz kamna. Ta bo nekoč kmečka soba za druženje in kadilnica."

Pri načrtovanju sta imela jasno vizijo, a sta se morala prilagajati

Pred začetkom prenove sta vedela, kakšen videz želita doseči. Toda pri stari hiši se načrti hitro srečajo z omejitvami, ki jih prej ni mogoče predvideti. "Ja, imela sva predstavo o bodočem videzu in poskušala sva se držati te vizije. Ampak sproti so se rojevale nove ideje in zato sva se prilagajala." Eden najpomembnejših delov prenove je bila napeljava elektrike in vode: "Pomembno je bilo, da je inštalacija elektrike in vode brezhibna, to je bilo edino, kar je 100 % izpeljano po načrtu."

Preberi še 'Začeli so nas ignorirati': Luka iskreno o slabi izkušnji z montažno hišo

Največji kompromis je bila kopalnica

Pri prenovi stare hiše je treba pogosto sprejeti kompromise, ki jih pri novogradnji ne bi bilo. V njunem primeru je največ težav povzročila kopalnica. "Zaradi kamnitih sten in težav s prebojem kanalizacije sva morala kopalnico narediti tam, kjer je bila predvidena kuhinja. Tako se je spodnja etaža konceptualno spremenila." Sprememba je vplivala tudi na eno od Slavici najbolj ljubih zamisli – želela je, da bi bila kuhinja neposredno povezana z vrtom: "Zelo težko mi je bilo, da ravno zaradi tega nimamo izhoda na vrt neposredno iz kuhinje (kar sem si zelo želela). Finančno bi bil velik zalogaj in si ga nisva mogla privoščiti, a nekako sem se sprijaznila."

Stara hiša, sodobna notranjost

Pri notranji opremi Slavica ni želela poustvarjati starinskega videza. Čeprav ji je takšen slog všeč, sama raje živi v sodobnem okolju. "Od začetka sem vedela, da bo imela sodoben videz, ne ultramoderno, niti nimam smisla za ta slog, ampak sodobno z vsem, kar je bilo v mojem spektru okusa. Sicer rada vidim urejene hiše v starinskem slogu, ampak sama rada živim v sodobnem ambientu."

Zakaj sta se odločila skoraj vse narediti na novo?

Ko danes pogleda nazaj, Slavica pravi, da nobene od pomembnejših odločitev ne bi spremenila. "Ko pogledam nazaj, se mi zdi, da je bila vsaka odločitev vrhunska. Imela sva nepopisan list in sva lahko pisala in risala po želji." Ponosna sta tudi na odločitev, da sta odstranila vse, kar je bilo mogoče, in nato uredila na novo. "Posebej sva ponosna, da sva se odločila odstraniti vse, kar se je dalo, in narediti novo. Razmišljala sva, da če narediva zdaj, ne bova rabila vsako leto nečesa popravljati ali menjati. Tako bova imela veliko let mir."

icon-expand FOTO: osebni arhiv

icon-expand FOTO: osebni arhiv

icon-expand FOTO: osebni arhiv

icon-expand FOTO: osebni arhiv

icon-expand FOTO: osebni arhiv

icon-expand FOTO: osebni arhiv

icon-expand FOTO: osebni arhiv

icon-expand FOTO: osebni arhiv 1 / 8 Prenova stare hiše















Pri obnovi stare hiše se splača razmišljati dolgoročno

Slavica ima za vse, ki razmišljajo o nakupu stare hiše in njeni celoviti prenovi, zelo jasen nasvet. "Najbolj pomembno je, da če se lotite obnove stare hiše, da naredite stvari, kot se spodobi, 100 %, da vsaj 20 let uživate v sadu svojega dela, ne da bi morali vsako leto kaj popravljati ali nadgrajevati." Njuna zgodba se je začela s hišo, ki je bila v zelo slabem stanju, vendar sta v njej videla možnost za nekaj svojega. Pri prenovi sta morala sprejeti tudi nekaj kompromisov, predvsem zaradi konstrukcije in stroškov, vendar je bila osnovna ideja ves čas enaka: ustvariti dom, ki bo ustrezal njima: "Ja, res smo jo delali s srcem, ker smo si jo res želeli. In kot sem rekla, tak projekt je nepopisan list, kjer lahko (s prilagoditvami) izrišeš svoje sanje."

Preberi še Največja napaka pri gradnji in prenovi: zakaj vas slabo načrtovanje stane največ