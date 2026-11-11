Ali lahko madeže od vode preprosto prepleskamo?

Lahko, vendar ne neposredno z običajno notranjo barvo. Vodni madeži namreč pogosto vsebujejo raztopljene mineralne snovi in druge ostanke, ki lahko znova prodrejo skozi svež sloj premaza. Zato se zgodi, da je strop po pleskanju nekaj časa videti brezhiben, čez nekaj dni ali tednov pa se rumenkast madež ponovno pojavi. Strokovnjaki britanskega portala Checkatrade opozarjajo, da je pred barvanjem nujno ugotoviti, od kod je prišla voda, odpraviti puščanje in počakati, da se površina popolnoma posuši. Šele nato pride na vrsto ustrezen premaz, ki preprečuje prehajanje madežev skozi novo barvo. Pomembno je tudi razlikovati med starim madežem, ki je ostal po že odpravljeni okvari, in svežo poškodbo zaradi še vedno prisotne vlage. V drugem primeru pleskanje ne bo rešilo težave, ampak jo bo zgolj začasno zakrilo.

icon-expand Rumeni in rjavi madeži na stropu lahko pokvarijo videz še tako lepo urejenega prostora. FOTO: Adobe Stock

Najprej poiščite vzrok vodnega madeža

Preden vzamete v roke valjček, preverite, zakaj se je madež sploh pojavil. Na stropu je lahko posledica poškodovane strešne kritine, zamašenega žleba, puščanja vodovodne napeljave ali zamakanja iz kopalnice v zgornjem nadstropju. Na notranjih stenah se lahko podobne lise pojavijo tudi zaradi kondenzacije, slabe zračnosti prostora ali vdora vode skozi zunanji zid. Bodite pozorni na naslednje znake: - Madež se povečuje ali spreminja barvo. - Površina je na dotik vlažna ali hladna. - Barva se napihuje, lušči ali poka. - Pojavlja se neprijeten vonj po zatohlem. - Na površini so vidne temne pike, ki lahko kažejo na plesen. Če se madež širi, je treba poiskati in odpraviti vir vlage. Pri puščanju cevi pokličite vodovodarja, pri zamakanju skozi streho pa krovca. Če vzroka ne morete določiti, je smiselno poiskati strokovnjaka za odkrivanje zamakanja.

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Pred pleskanjem mora biti stena ali strop popolnoma suh

To je korak, ki ga pri domačih popravilih pogosto preskočimo. Površina je lahko na otip suha, čeprav je v notranjosti ometa ali mavčne plošče še vedno ujeta vlaga. Čas sušenja je odvisen od obsega poškodbe, vrste materiala, temperature in zračenja. Pri večjem zamakanju lahko traja tudi več tednov. Če želimo biti prepričani, je najboljša izbira merilnik vlage, s katerim preverimo stanje podlage. Če je omet mehak, napihnjen ali razpada, ga samo sušenje in pleskanje ne bosta rešila. Poškodovani del bo morda treba odstraniti, popraviti ali zamenjati. Posebno pozornost namenite plesni. Ne prepleskajte je zgolj zato, da bi skrili temne lise.

icon-expand Pred pleskanjem mora biti stena ali strop popolnoma suh FOTO: Adobe Stock

Kako pravilno pripraviti površino za prepleskavanje?

Ko je vzrok zamakanja odpravljen in je površina suha, se lahko lotite priprave. Ne potrebujete veliko orodja, pomembno pa je, da posameznih korakov ne preskočite. Odstranite poškodovano barvo. Z lopatico postrgajte vse dele, ki se luščijo, pokajo ali odstopajo od podlage. Očistite površino. Odstranite prah in umazanijo. Če so prisotne plesni, jih najprej ustrezno sanirajte s primernim sredstvom. Popravite poškodbe. Razpoke in manjše vdolbine zapolnite z izravnalno maso. Ko se posuši, površino po potrebi nežno pobrusite. Odstranite prah po brušenju. Podlaga mora biti pred nanosom premaza čista, suha in čvrsta. Pripravite ustrezen temeljni premaz. Izberite izdelek, ki je posebej namenjen blokiranju vodnih madežev. Britanski ponudnik barv in slikarskega materiala Dulux Decorator Centre pri svojem strokovnem vodniku posebej opozarja, da običajni temeljni premazi niso nujno primerni za preprečevanje prehajanja trdovratnih madežev. Pomembno je, da izberete namenski premaz za zapiranje madežev, ki ustreza vrsti podlage in zaključni barvi.

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Kateri premaz najbolje preprečuje ponovni pojav vodnih madežev?

To je najpomembnejši korak pri celotnem postopku. Če boste madež prekrili zgolj z običajno belo notranjo barvo, obstaja velika možnost, da se bo ponovno pokazal. Za takšne primere obstajajo posebni premazi za blokiranje madežev. Najpogosteje se uporabljajo tri vrste: Premaz na osnovi šelaka: primeren je predvsem za trdovratne rumene in rjave madeže. Ustvari učinkovito zaporo, ki preprečuje njihovo prehajanje skozi zaključno barvo. Premaz na osnovi oljnih veziv: uporablja se pri zahtevnejših madežih, tudi tistih, ki so nastali zaradi zamakanja. Običajno ima izrazitejši vonj in daljši čas sušenja. Premaz na vodni osnovi: primeren je za nekatere manj izrazite madeže, vendar pri močnih in ponavljajočih se vodnih lisah ni vedno dovolj učinkovit. Tudi proizvajalec premazov Sherwin-Williams v svojih tehničnih priporočilih poudarja, da je za stare vodne madeže primeren namenski premaz za njihovo zapiranje. Opozarja tudi, da so lahko premazi na osnovi alkidnih veziv pri takšnih poškodbah učinkovitejši od nekaterih vodnih različic, saj ne vsebujejo vode, ki bi lahko ponovno navlažila madež. Pri izbiri vedno preverite navodila proizvajalca. Različni izdelki se razlikujejo po primernosti za posamezne podlage, času sušenja in načinu nanašanja. Premazi na osnovi topil in šelaka zahtevajo tudi dobro prezračevanje prostora ter upoštevanje varnostnih navodil.

icon-expand Tudi kakovostna barva ne bo pomagala, če je bila priprava površine slaba. FOTO: Shutterstock

Kako prepleskati strop, da se madež ne bo več pokazal?

Ko je temeljni premaz popolnoma suh, lahko nanesete izbrano notranjo barvo. Pri tem upoštevajte naslednji postopek: - Premaz nanesite tudi nekoliko čez vidni rob madeža, saj je lahko obarvano območje večje od tistega, ki ga vidimo na prvi pogled. - Upoštevajte predpisani čas sušenja in priporočeno število nanosov. - Če madež še vedno proseva skozi temeljni premaz, nanesite dodatni sloj namenskega premaza, ne zgolj novega sloja običajne barve. - Po končanem zapiranju madeža strop prebarvajte z ustrezno notranjo barvo. - Če prepleskate samo majhen del stropa, se lahko po sušenju pokaže razlika v odtenku ali sijaju. Zato je pri starejših površinah pogosto najbolje prebarvati celoten strop. Tako boste dosegli bolj enakomeren videz. - Pri večjih madežih ali močno poškodovanih površinah se ne zanašajte zgolj na število slojev barve. Če je podlaga poškodovana, jo je treba najprej ustrezno sanirati.

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Najpogostejše napake, zaradi katerih se vodni madeži vrnejo

Tudi kakovostna barva ne bo pomagala, če je bila priprava površine slaba. Najpogosteje se težave ponovijo zaradi naslednjih napak: Prehitro pleskanje: preostala vlaga ostane ujeta v podlagi in lahko povzroči luščenje barve ali nove madeže. Uporaba običajne bele barve: ta ni namenjena zapiranju vodotopnih madežev. Izpuščanje temeljnega premaza: brez posebne zapore lahko rumene in rjave lise ponovno prodrejo na površino. Prekrivanje plesni: barva ne odpravi vzroka za njen nastanek in ne zagotavlja varne sanacije. Ignoriranje zamakanja: če voda še vedno prodira v steno ali strop, bo poškodba ostala ne glede na kakovost pleskanja. Prav zaradi teh napak se lahko zgodi, da lastniki isti strop prepleskajo večkrat, vendar se madež vedno znova pojavi.

Kdaj je bolje poklicati strokovnjaka?

Manjše in stare vodne madeže lahko obvladate sami, če je vzrok zamakanja že odpravljen in je podlaga nepoškodovana. Pri večjih poškodbah pa je bolje, da se dela loti strokovnjak. Če strop visi, je mavčna plošča nabrekla, omet razpada ali se plesen ponavlja, je treba najprej oceniti obseg škode. Enako velja za madeže, katerih vzroka ne morete zanesljivo določiti. Najpomembnejše pravilo je preprosto: vodnega madeža ne poskušajte zgolj skriti pod novo barvo. Najprej odpravite vzrok, počakajte, da se površina popolnoma posuši, nato pa uporabite namenski premaz za blokiranje madežev. Tako boste preprečili nepotrebno ponavljanje pleskanja in poskrbeli, da bo strop ali stena tudi po prenovi ostala lepa.

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