V energetsko potratnih domovih se prebivalci pogosto znajdejo pred težkimi odločitvami. Ali ogrevati vse prostore ali le nekatere. Ali znižati temperaturo in obleči dodatno plast oblačil. Pozimi stanovanja pogosto ostajajo premalo ogreta, poleti pa se hitro pregrejejo. Takšne razmere so še posebej značilne za starejše hiše in stanovanja, kjer so izolacija, okna ali ogrevalni sistemi zastareli. Zaradi slabe energetske učinkovitosti toplota uhaja, poraba energije pa je višja, kot bi bila sicer potrebna. Posledično so tudi stroški višji, kar dodatno obremenjuje gospodinjski proračun.

Vpliv na zdravje in počutje

Slabe bivalne razmere ne vplivajo samo na finance. Dolgotrajno bivanje v hladnih, vlažnih ali slabo prezračenih prostorih lahko vodi do različnih zdravstvenih težav, med drugim do težav z dihali, alergij in splošnega slabšega počutja.

Zakaj do takšnih razmer prihaja

Veliko gospodinjstev živi v stavbah, ki niso bile nikoli temeljito energetsko prenovljene. Težava je v tem, da so prav gospodinjstva, ki bi prenovo najbolj potrebovala, pogosto finančno najmanj sposobna, da bi jo izvedla. Energetska prenova zahteva začetno investicijo, ki je brez dodatne podpore marsikomu nedosegljiva.

Prenova kot dolgoročna rešitev

Energetska prenova doma se v takšnih primerih izkazuje kot ena najbolj učinkovitih rešitev. Ukrepov je več, med najpogostejšimi pa so toplotna izolacija fasade ali strehe, menjava oken in vrat, vgradnja učinkovitejših kurilnih naprav ter izboljšanje sistemov za pripravo tople vode. Če so izvedeni premišljeno, lahko bistveno izboljšajo bivalno ugodje in zmanjšajo odvisnost od nihanja cen energentov.

Podpora, ki olajša prvi korak

V Sloveniji so na voljo tudi različne oblike podpore, ki lahko pomagajo pri odločitvi za prenovo. Med njimi so nepovratne finančne spodbude, ki jih prek javnih pozivov dodeljuje Eko sklad. Poleg splošnih spodbud Eko sklad dodeljuje tudi posebne spodbude za zmanjševanje energetske revščine, namenjene predvsem gospodinjstvom z omejenimi finančnimi zmožnostmi, ki živijo v energijsko manj učinkovitih stavbah in se soočajo z energetsko revščino. Ti pozivi omogočajo dodelitev spodbud v višini do 18.000 evrov za ukrepe energetske prenove eno- ali dvostanovanjskih stavb oz. stanovanj v večstanovanjskih stavbah, s katerimi se izboljšajo bivalni pogoji ter zmanjšajo stroški za energijo. Takšna pomoč številnim gospodinjstvom omogoči, da se odločijo za izboljšave, ki bi jim bile sicer težko dosegljive. Trenutno sta aktualna Javni poziv ZER 2024 in Javni poziv ZER – Vzhodna Slovenija. Med ukrepe, ki jih je mogoče sofinancirati, sodijo na primer toplotna izolacija fasade ali strehe, zamenjava dotrajanih oken in vrat ter posodobitev ogrevalnih sistemov ali priprave tople vode. Takšne naložbe ne prinašajo le nižjih stroškov, temveč tudi bolj udobno in stabilno bivanje skozi vse leto.

icon-expand FOTO: Eko Sklad

icon-expand FOTO: Eko Sklad 1 / 2 Pred energetsko prenovo



Tisti, ki izpolnjujejo pogoje zgoraj omenjenih javnih pozivov in živijo v stanovanjih v večstanovanjskih stavbah, lahko pridobijo spodbudo za zamenjavo energetsko neučinkovitih oken ter nekatere druge ukrepe za zmanjšanje porabe energije. Manj znano pa je, da lahko etažni lastniki, ki prejemajo denarno socialno pomoč ali nekatere druge socialnovarstvene prejemke, ob skupni energetski prenovi večstanovanjske stavbe dobijo povrnjen celoten svoj delež naložbe. Eko sklad ima namreč objavljen tudi javni poziv za spodbujanje celovitih energetskih prenov večstanovanjskih stavb, ki socialno šibkejšim prebivalcem omogoča 100-odstotno povračilo stroškov njihovega deleža pri skupnih naložbah.

Pomembnost informacij in osebne podpore

Izkušnje v praksi kažejo, da finančna pomoč sama po sebi pogosto ni dovolj. Veliko ljudi se pri odločitvi za prenovo ustavi že na začetku, saj ne vedo, kje sploh začeti, postopki pa se jim zdijo zapleteni in težko razumljivi. Poleg finančnih omejitev se tako pogosto pojavljajo še pomanjkanje informacij, negotovost pri izbiri pravih ukrepov in težave pri organizaciji prenove. Zato pomembno vlogo igrajo tudi podporne storitve pri izvajanju javnih pozivov za zmanjševanje energetske revščine. Mreža ENSVET nudi brezplačno energetsko svetovanje, kjer lahko posamezniki dobijo jasne in strokovne informacije o možnostih prenove, izbiri ukrepov ter razpoložljivih spodbudah. Takšno svetovanje je neodvisno in prilagojeno konkretnim situacijam. Posebej pomembna vloga energetskega svetovalca je pri energetski prenovi stavbe upravičencem v okviru javnih pozivov za zmanjševanje energetske revščine, kjer so aktivno vključeni v celotno koordinacijo izvedbe energetske prenove. Poleg tega delujejo tudi koordinatorji za zmanjševanje energetske revščine, ki pomagajo neposredno na terenu. Njihova naloga je, da spremljajo gospodinjstva skozi celoten proces, jim pomagajo pri pripravi vlog, razlagi postopkov in komunikaciji z izvajalci. Potencialni vlagatelji si lahko brezplačno izberejo koordinatorja s seznama, objavljenega na spletni strani Eko sklada. Prav ta osebni pristop pogosto pomeni razliko med tem, da ideja ostane na papirju ali pa se dejansko uresniči.

Ko pomoč pride do ljudi

Pomemben del uspešnega reševanja energetskih izzivov je tudi sodelovanje lokalnega okolja. Centri za socialno delo, občine in druge organizacije pogosto predstavljajo prvo točko stika za ljudi, ki potrebujejo pomoč. S povezovanjem različnih institucij se povečuje možnost, da informacija doseže tiste, ki bi jo sicer lahko spregledali. Prakse s terena kažejo, da lahko takšen pristop prinese konkretne rezultate, saj omogoča bolj ciljno usmerjeno obveščanje in podporo. Ključno je, da so informacije dostopne, razumljive in pravočasne.

Korak k bolj kakovostnemu bivanju