Na srečo škripanje običajno ne pomeni, da gre za zelo hudo in nevarno napako. Včasih je bolj tegoba, ki mine ali jo je mogoče hitro odpraviti, včasih pa so res potrebni večji posegi.

icon-expand Starejše hiše in stanovanja navadno zahtevajo bolj obsežno prenovo tal. FOTO: Adobe Stock

Temperaturne spremembe

Ko se temperature zraka spustijo, postane ta tudi bolj suh. V notranjih prostorih se začne z ogrevanjem in vlažnost zraka se zniža še iz tega razloga. To ima vpliv na les, ki je naraven material in ima zato določene specifike. Zmanjša se tudi količina vlage v tem materialu, zaradi česar se lahko pojavi škripanje, saj se posamezni deli lesa skrčijo in se posledično lahko bolj premikajo in drgnejo eden ob drugega. Rešitev je enostavna. Skrbite, da ostane vlažnost v zraku dovolj visoka. A če imate veliko domovanje, denimo hišo, je to težko. Dobra novica je, da se spomladi ta težava sama popravi.

Težave s pritrditvijo parketa

Temperaturne spremembe so pogost vzrok škripanja, ki ga torej odpravi menjava letnega časa. Toda kaj, če se škripanje pojavlja le na določenem delu in tudi v toplejšem delu leta? Takrat za to ni mogoče okriviti vremena in zelo verjetno je, da se vzrok nahaja pod parketom. Lahko denimo slednji ni več dobro pritrjen na podlago ter se je pojavila kakšna praznina ali kaj podobnega. Pogosto je to mogoče rešiti, ne da bi morali zamenjati celotno talno oblogo, včasih so popravki le manjši.

icon-expand Včasih je za škripanje parketa krivo preveč ali premalo vlage v prostoru. FOTO: Adobe Stock

Če niste sami spretni s takšnimi deli, bo treba poklicati mojstra, ki bo najprej identificiral vzrok. Njegovo delo bo lažje, če lahko do tal dostopa iz spodnjega prostora (če živite v hiši). A tudi ko niste, in mora poseg opraviti od zgoraj, včasih obstajajo dokaj enostavne rešitve, zato se to izplača preveriti. Včasih je škripanje lahko popravljeno, ne da bi sploh bilo potrebno dvigovati parket.

Težava ni v talni oblogi, ampak v podlagi.

Če ste opazili, da parket škripa že od samega začetka, odkar ste ga položili, se težava najverjetneje skriva pod njim. Lahko gre denimo za praznine pod parketom, ker ta ni ravna. Če se je treba ukvarjati s samo podlago, so sicer popravljalna dela najverjetneje obsežnejša.

Starejše hiše in stanovanja zahtevajo bolj obsežno prenovo tal.

Škripanje je seveda pogostejše pri starejših stavbah in včasih je treba prenoviti samo podlago, torej osnovo na kateri je parket položen. Ponovno polaganje parketa na idealnejšo površino lahko povsem odstrani zvoke ali jih vsaj občutno zmanjša. Priporočljivo je najti dobrega mojstra, ki zna identificirati, kaj točno je povzročitelj težav v tleh in zna najti tudi rešitev, ki je cenejša, manj naporna za vas in ohranja lep izgled, ga torej ne kazi. Včasih pa je lahko poseg tolikšen, da prostora, kjer se opravi, ni mogoče uporabljati celo mesec dni, ker se denimo suši nov beton. Dober mojster vam bo iskreno povedal, kaj je težava in kakšne so možnosti popravila. A žal bo včasih pod moral odpreti, da bi sploh lahko postavil pravo diagnozo.

icon-expand Škripajoči parket je pogosto posledica neravne podlage pod njim. FOTO: Adobe Stock