Oddaje
Delovna akcija Dom in vrt Zelena dežela
Praznični čas z Ano Praznik: zgodbe prenovljenih domov in toplih src
Praznični čas z Ano Praznik: zgodbe prenovljenih domov in toplih src

Ideje za ponovno uporabo prazničnih okraskov na vrtu, ki vas bodo navdušile
Ideje za ponovno uporabo prazničnih okraskov na vrtu, ki vas bodo navdušile

10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki

Popraznično pospravljanje doma brez stresa in izgube časa
Popraznično pospravljanje doma brez stresa in izgube časa

Zato bi morali pod prho obesiti šopek evkaliptusa
Zato bi morali pod prho obesiti šopek evkaliptusa

Prenove, ki so za vedno spremenile življenje družin
Prenove, ki so za vedno spremenile življenje družin

Ko se ozremo na pretekle sezone Delovne akcije, postane jasno, da z vsako prenovo ne obnavljamo le domov, temveč gradimo upanje, vračamo dostojanstvo in ljudem pomagamo znova zadihati. Zdaj je priložnost, da k tej zgodbi prispevate tudi vi in v novo sezono prijavite sebe ali kogarkoli, ki si novega začetka resnično zasluži.

Delovna akcija išče posameznike, družine in skupnosti, ki potrebujejo pomoč

Priljubljena oddaja Delovna akcija se vrača na POP TV z novo, deveto sezono. Tokrat iščemo posameznike, družine in skupnosti, ki potrebujejo pomoč pri prenovi in si želijo spremeniti svoje življenje.

Delovna akcija išče posameznike, družine in skupnosti, ki potrebujejo pomoč
Ana Praznik: "To je nekaj najlepšega, kar lahko podariš sočloveku"
Ana Praznik: "To je nekaj najlepšega, kar lahko podariš sočloveku"

Priljubljena oddaja Delovna akcija se vrača z novo sezono. Poleg pomoči posameznikom in družinam tokrat k sodelovanju vabijo tudi lokalne skupnosti in društva. Voditeljica Ana Praznik pravi, da z vsako sezono čuti vse večjo povezanost z oddajo, hkrati pa izpostavlja, da se lahko za pomoč prijavijo tisti, ki so v stiski, medtem ko imajo drugi možnost oddati prijavo za nekoga, ki pomoč potrebuje.

Delovna akcija v novi sezoni prinaša veliko spremembo
Delovna akcija v novi sezoni prinaša veliko spremembo

Na televizijske zaslone se vrača ena najbolj priljubljenih oddaj na POP TV. A po osmih sezonah in številnih osrečenih družinah je čas za spremembe. Nova sezona Delovne akcije tako prinaša več svežega vetra, pomoč pa bo tokrat osredotočena ne samo na posameznike in družine, ampak predvsem na okolje in lokalne skupnosti.

Sprehodili smo se po zakulisju studia novega kviza Na lovu
Sprehodili smo se po zakulisju studia novega kviza Na lovu

V ponedeljek se na POP TV začenja kviz Na lovu. Pred premiero nam je voditelj oddaje Peter Poles razkril zakulisni vpogled v studio, razkril, koliko časa je trajala montaža, kateri elementi so zahtevali največ truda in še marsikaj zanimivega.

Konec delovne akcije je prinesel veliko presenečenje
Konec delovne akcije je prinesel veliko presenečenje

Finalna oddaja Delovne akcije je prinesla ganljive zaključke zgodb družin, katerih domovi so se s pomočjo predanih mojstrov spremenili v topla in varna zatočišča. Ana Praznik je skupaj z delavci skozi vsa ta leta poskrbela za preobrazbe, ki so družinam vlile novo upanje in priložnost za boljšo prihodnost.

Presenečenje v zadnji oddaji Delovne akcije

Ana in njeni pridni mojstri so tudi letos uspešno zaključili svojo misijo – pomagati tistim, ki to najbolj potrebujejo. A v zadnji epizodi se Delovna akcija od običajne prenove poslovi nekoliko drugače. Ekipa se s kamperjem odpravi na posebno popotovanje po Sloveniji, kjer obišče družine, ki so jim v preteklih sezonah že pomagali.

Presenečenje v zadnji oddaji Delovne akcije
Zaradi bolezni so pri prenovi Suzaninega doma morale pomagati prostovoljke
Zaradi bolezni so pri prenovi Suzaninega doma morale pomagati prostovoljke

Tokrat je Delovna akcija na pomoč odhitela na Štajersko, k Suzani Voršnik in njeni hčerki Sari. Suzano življenje neusmiljeno preizkuša že od malih let. Kljub vsemu pa ostaja polna upanja za boljšo prihodnost, kakršno si želi zase in svojo hčerko Saro.

Prenova doma osvetlila življenje Suzane in Sare
Prenova doma osvetlila življenje Suzane in Sare

Ekipa Delovne akcije je v dveh napornih tednih v Celju prenovila dom Suzane in Sare. Spremljali smo njun izlet v Ljubljano in Portorož, zdaj pa si lahko ogledate končni rezultat prenove ter uživate v toplih tonih in prijetnem občutku, ki ga prinaša nov dom.

Po letih nasilja se je odločila, da bo končno vzela življenje v svoje roke
Po letih nasilja se je odločila, da bo končno vzela življenje v svoje roke

Ekipa Delovne akcije se je vrnila z novo epizodo in odpravila v Celje, kjer so zavihali rokave ter priskočili na pomoč Suzani in njeni hčerki Sari. Kljub številnim težkim preizkušnjam, vključno z družinskim nasiljem in boleznimi, se še vedno borita za svetlejšo prihodnost.

Končno je jasno: o tem so bili mojstri Delovne akcije dolgo zelo skrivnostni!
Končno je jasno: o tem so bili mojstri Delovne akcije dolgo zelo skrivnostni!

Delovna akcija že 7 let riše nasmehe na obraze tistih ljudi, ki jim je življenje obrnilo hrbet. Tudi to pomlad Ana in njeni mojstri pridno prenavljajo domove tistih, ki se sami ne zmorejo lotiti tovrstnih projektov, in tako dajejo upanje na boljši jutri. Dobro uigrana ekipa v nekaj dneh opravi delo, ki bi sicer trajalo več mesecev, pri tem pa se ne bojijo umazati rok, niti delovne obleke. Pa ste se kdaj vprašali, kdo po vsaki prenovi, polni vlage, prahu in potu, poskrbi, da so njihova oblačila v naslednji oddaji spet kot iz trgovine?

KINO praznuje dan Zemlje z dvema napetima uspešnicama

Ob svetovnem dnevu Zemlje vas KINO nocoj vabi na filmski večer, ki vas bo popeljal v svet narave, njene mogočnosti in nepredvidljivosti. V večernih urah si boste lahko ogledali dve uspešnici, ki bosta poskrbeli za pravo filmsko doživetje!

KINO praznuje dan Zemlje z dvema napetima uspešnicama
