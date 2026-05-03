Življenje v nemogočih razmerah

Ljudje pogosto bežijo pred bolečino, pred preteklostjo in pred grenkimi spomini. A prav preteklost je pogosto tista, ki ji ni mogoče uiti. Ekipa Delovne akcije se je odpravila v okolico Lenarta, kjer je obiskala družino Hribar, ki še danes živi pod težo preteklih dogodkov. V hiši živijo Anja Hribar, njena mama Terezija, Anjin mož Matej in njuni štirje otroci.

Anja še vedno živi v rojstni hiši, na katero jo vežejo težki spomini iz otroštva. Pri desetih letih je izgubila očeta, ki se je dolga leta spopadal z alkoholizmom in grozil, da si bo vzel življenje, kar je na koncu tudi storil. Ostali sta sami z mamo. Terezija ima iz prvega zakona dve hčerki, s katerima je pobegnila pred nasilnim možem. Po njegovi smrti je spoznala Ivana in rodila Anjo.

Prostor, ki ne omogoča dostojnega bivanja

Ana Praznik se je odzvala vabilu sester, saj si želita prenove doma. Ob prihodu je izvedela, da vsi živijo na isti domačiji. Najprej sta z Anjo stopili v hodnik, kjer je bilo takoj čutiti vlago, ki prihaja iz pritličja. Nadaljevali sta v spalnico, kjer spita starša skupaj z najmlajšim sinom.

Kuhinja z jedilnico je v slabem stanju, na stenah in stropu se širi plesen. Prostor je premajhen za vse, oprema dotrajana. V sosednji sobi spijo ostali člani družine. Terezija pa si posteljo deli z enim od otrok. Postelje so obrabljene, strop razpada in omet odpada, dodatno nevarnost pa predstavlja dotrajana električna napeljava, saj ponekod iz sten visijo kabli.

Kopalnica je najbolj problematičen in vlažen prostor v hiši, kjer se vlaga zadržuje na stenah in v zraku. Zaradi hude prostorske stiske so vanjo postavili celo hladilnik, saj drugje zanj ni prostora. Takšna ureditev še dodatno otežuje uporabo prostora, razmere pa so daleč od osnovnih pogojev za normalno in zdravo bivanje.

Načrt, ki prinaša upanje

Na koncu se povzpneta še na podstrešje. To je edini prostor, kjer obstaja možnost preureditve in ustvarjanja boljših pogojev za življenje. Bojan je Ani predstavil načrt prenove. Poudaril je, da gre za velik in zahteven projekt. Kopalnica bo ohranila kad, stranišče bodo prestavili. Dodana bo nova stena, za katero bosta peč in bojler, kar bo izboljšalo varnost in funkcionalnost prostora.

Spalnica ostaja na istem mestu, a z novo razporeditvijo postelje in omare, ki bo omogočila več reda in udobja. Jedilni prostor bo razširjen, bolj odprt in primeren za družinsko življenje. Na drugi strani hiše bo urejena manjša soba za Terezijo, da bo imela svoj mir.

Podstrešje bodo popolnoma preuredili v skupni prostor z več posteljami, delovnimi kotički in omarami, kjer bodo otroci dobili boljše pogoje za spanje, učenje in odraščanje. Podstrešje nosi težko in bolečo zgodbo. To je prostor, kjer je Anjin oče nekoč poskušal končati svoje življenje. Prav zato ima ta del hiše še posebno čustveno težo, ki družino spremlja še danes.

Na podstrešju bodo naredili večje okno, prostor temeljito očistili, dodali izolacijo in postavili nove stene. Delavci so začeli z odstranjevanjem zgornje plasti in čiščenjem navlake, ki se je nabirala leta. Stara konstrukcija, nepravilni koti in številne nepredvidljive ovire od mojstrov zahtevajo hitre odločitve in stalno prilagajanje.

Nepričakovane ovire in nevarni trenutki

Ko so odprli konstrukcijo, so naleteli na dotrajan les. Del konstrukcije se je vdal, zaradi česar je eden od delavcev padel skozi, a se je na srečo vse končalo brez hujših posledic in delo so lahko nadaljevali. Zaključili so groba dela, uredili osnovne inštalacije za vodo in elektriko ter očistili streho, s čimer so postavili temelje za nadaljnjo prenovo.

