Ana Praznik je skupaj s hčerko Otjo v predprazničnih dneh obiskala družini Bahč in Ogorevc. Ker je bil božič že skoraj pred vrati, je otrokom prinesla majhna darilca, s starši pa si je vzela čas za pogovor in izmenjavo vtisov o preteklem letu. Ani je namreč zelo pomembno, da ohranja stik z družinami, katerim je Delovna akcija pomagala do novega začetka v prenovljenem domu.

Ana Praznik je skupaj s hčerko Otjo obiskala dve družini.

V Blatnem ju je pričakala nasmejana Mojca z Rajkom. Najmlajši Karlo se je daril še posebej razveselil, starejši sin Lovro pa je Ani ob tej priložnosti ponosno predstavil svoje dekle. Ana in Otja sta se poslovili z zelo pozitivnimi občutki, saj je bilo jasno, da je delo mojstrov Delovne akcije resnično obrodilo sadove.

Delovna akcija je družini odprla novo poglavje v življenju.

Pot ju je nato vodila še v Pišece, kjer sta obiskali Majo in malo Irenco v čudoviti hiški na vrhu hriba. Tudi Irenca je bila darila zelo vesela, z Otjo pa sta se zaigrali v njeni sobi, medtem ko sta mamici klepetali v lepo okrašeni dnevni sobi. Maja je z Ano delila svojo izkušnjo prenove in povedala, kako danes z Irenco uživata v novem domu.

Na obisku pri Maji in Irenci je Ano čakalo prijetno presenečenje.

Ana je bila prijetno presenečena nad vsem, kar je Maja v dveh letih po prenovi sama ustvarila in vložila v hišo. Prav to je bilo zanjo najlepše darilo – videti, kako Delovna akcija družinam ne ponudi le prenove doma, temveč jim vlije voljo do življenja, jih motivira in opolnomoči. Otja pa je ob tem dobila priložnost videti, kako pomembno in srčno delo opravlja njena mama.

Ekipa Delovne akcije je dekletoma podarila nov začetek.

Ekipa Delovne akcije se vrača – z istim srcem, a še širšimi rokami. Tudi letos želimo pomagati tistim, ki so izgubili upanje, in jim dati priložnost za nov začetek. Prenoviti domove, izboljšati življenja in pokazati, da skupaj zmoremo več. Prijave sprejemamo TUKAJ.