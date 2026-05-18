Društvo Križemrok je organizacija, ki otrokom omogoča kampiranje in brezskrben stik z naravo, predvsem otrokom iz socialno ogroženih družin ter otrokom s posebnimi potrebami. Pred mojstri je nenavadna naloga, saj ne gre za prenovo, temveč za dokončanje gradnje objekta. Bojan je Ani pojasnil, da je bila prva faza prenove že izvedena in da bodo mojstri dokončali le še nedokončana dela. Teo je namreč pripravil zelo dobro zasnovan načrt.

kratna prenova je nekoliko drugačna, saj ekipa Delovne akcije sledi že pripravljenim načrtom.

Ob vhodu bodo uredili garderobo z obešalniki. Odprta kuhinja z jedilnico bo hkrati tudi prostor za druženje. Za opremo, ki predstavlja pomemben del delovanja društva, bo predvidena posebna shramba, ločena od ostalih prostorov. V zadnjem prostoru bo urejena kopalnica. Največji del prvega nadstropja bo zavzela spalnica za otroke. Za pomočnike bo predvidena posebna soba. Poleg tega bosta urejeni še dve sobi – ena za otroke in druga za vodnike. V nadstropju bo prav tako urejena kopalnica. V spodnji galeriji fotografij si lahko ogledate prostore društva pred prenovo.

Ne zamudite zaključka prenove prostorov društva in s tem tudi zadnje epizode letošnje sezone Delovne akcije, ki bo na sporedu v nedeljo, 24. maja, ob 20.00.