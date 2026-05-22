Gradbena dela v kampu društva Križemrok se nadaljujejo. Zadnja prenova v tej sezoni prinaša veliko čustev, pomladno sonce in velik izziv, saj prenova ne poteka povsem po načrtih. Največ dela čaka mojstra Janka, ki mora celotno hišo obložiti z lesenimi oblogami. Časa je malo, nalog pa veliko. Medtem Ana vodi povsem drugačno misijo. Skrbi za društvo in otroke iz Križemroka, ki nestrpno pričakujejo vrnitev v svoj tabor.