Delovna akcija slavi tudi moč skupnosti. Prostori društva Hospic v Slovenj Gradcu so v majhnem prostoru, polnem velikih izzivov. Ekipa pod vodstvom Bojana ima nalogo, da ga spremeni v multifunkcionalen prostor, pripravljen, da služi vsem, ki potrebujejo pomoč. Ana medtem odkriva, kako pomembno je razumeti poslanstvo hospica. Prostovoljci se zbirajo, ozaveščenost se širi, mesto se vpleta v njihovo zgodbo, akciji se pridruži tudi župan Slovenj Gradca.

Obiskali smo Ano Praznik in njeno ekipo sodelavcev med prenovo Društva Hospic. Popeljala nas je skozi prostore društva in nam razkrila, kaj tokrat čaka njeno ekipo. Pojasnila je, da ne gre za klasično prenovo, kot smo jih vajeni, temveč za premišljeno nadgradnjo obstoječih prostorov, ki jih bodo preoblikovali v bolj funkcionalne in večnamenske. V spodnjem videoposnetku si lahko ogledate, kaj vas čaka to nedeljo v oddaji Delovna akcija, kjer bomo spremljali prvo prenovo društva.