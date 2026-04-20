Ana je s svojo ekipo v oddaji obiskala Društvo Hospic v Slovenj Gradcu, ki pokriva kar 12 občin na Koroškem. Njihovo glavno poslanstvo je paliativna oskrba bolnikov, vendar njihovo delo sega precej dlje. Pomemben del njihove dejavnosti je tudi podpora družinam, še posebej otrokom, ki so ostali brez staršev.

icon-expand Delovna akcija. FOTO: POP TV

Ob prihodu v prostore društva najprej vstopimo v prostor, namenjen uvodnim pogovorom in spoznavanju. Tu potekajo prvi stiki z uporabniki, nato pa se ekipa odpravi na teren, kjer obiskujejo bolnike.

Po prenovi prostor deluje bistveno bolj domače in prijetno. Obiskovalci lahko zdaj sedejo na udoben kavč, medtem ko je na drugi strani urejen pisarniški kotiček za prostovoljce, diskretno ločen z leseno pregrado. Topli rumeni odtenki sten dodatno ustvarjajo občutek topline in varnosti.

Sosednji prostor je namenjen skupnim dejavnostim. Tu potekajo druženja, srečanja s prostovoljci, mesečni sestanki in različne delavnice. Prostor uporabljajo tudi uporabniki, saj je pomemben za podporo pri žalovanju. Posebna pozornost je namenjena otrokom. Na voljo so imeli blazine in različne pripomočke, ki omogočajo varno izražanje in predelovanje čustev glede na njihovo starost.

Prenova je prostor še dodatno obogatila. Na eni izmed sten so postavili tribune iz lesenih škatel, ki služijo tako za sedenje kot za shranjevanje rekvizitov. Zložljivi stoli omogočajo hitro prilagoditev prostora za delavnice ali predavanja. Prostor zdaj dopolnjujeta tudi projekcijsko platno in urejen kotiček za bolj intimne, čustvene pogovore.

