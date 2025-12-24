Vsaka sezona je prinesla nove zgodbe, težke in pretresljive, a hkrati polne poguma. Skupaj z Ano Praznik in mojstri smo znova in znova dokazali, da lahko s skupnimi močmi spremenimo vsakdan družin v stiski in jim omogočimo topel, varen in dostojen dom.

Ana Praznik in Gregor Drmelj
Ana Praznik in Gregor Drmelj FOTO: POP TV
Delovna akcija išče posameznike, družine in skupnosti, ki potrebujejo pomoč
Preberi še
Delovna akcija išče posameznike, družine in skupnosti, ki potrebujejo pomoč

Ekipa Delovne akcije se vrača – z istim srcem, a še širšimi rokami. Tudi letos želimo pomagati tistim, ki so izgubili upanje, in jim dati priložnost za nov začetek. Prenoviti domove, izboljšati življenja in pokazati, da skupaj zmoremo več. Prijave sprejemamo TUKAJ.

Preden odpremo vrata novi sezoni, se spomnimo nekaterih družin, ki smo jim z Delovno akcijo polepšali življenje, med njimi družin Drmelj, Planinšek, Pogačnik, Voršnik in Potrč. Njihove najbolj čustvene trenutke si lahko ogledate v spodnjem videoposnetku.

Ana Praznik: "To je nekaj najlepšega, kar lahko podariš sočloveku"
Preberi še
Ana Praznik: "To je nekaj najlepšega, kar lahko podariš sočloveku"
Delovna akcija v novi sezoni prinaša veliko spremembo
Preberi še
Delovna akcija v novi sezoni prinaša veliko spremembo