Vsaka sezona je prinesla nove zgodbe, težke in pretresljive, a hkrati polne poguma. Skupaj z Ano Praznik in mojstri smo znova in znova dokazali, da lahko s skupnimi močmi spremenimo vsakdan družin v stiski in jim omogočimo topel, varen in dostojen dom.
Preden odpremo vrata novi sezoni, se spomnimo nekaterih družin, ki smo jim z Delovno akcijo polepšali življenje, med njimi družin Drmelj, Planinšek, Pogačnik, Voršnik in Potrč. Njihove najbolj čustvene trenutke si lahko ogledate v spodnjem videoposnetku.
