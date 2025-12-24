Ko se ozremo na pretekle sezone Delovne akcije, postane jasno, da z vsako prenovo ne obnavljamo le domov, temveč gradimo upanje, vračamo dostojanstvo in ljudem pomagamo znova zadihati. Zdaj je priložnost, da k tej zgodbi prispevate tudi vi in v novo sezono prijavite sebe ali kogarkoli, ki si novega začetka resnično zasluži.