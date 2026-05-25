Ob prihodu so člani društva takoj povedali, da prostorov praktično niso več prepoznali. "To bo prostor za otroke. Absolutno bodo veseli in ponosni, tako kot sem jaz," je dejal Tejo Drevenšek, predsednik organizacije Križemrok. Še posebej jih je navdušila nova kuhinja, saj niso pričakovali, da bo tako lepo založena in sodobno opremljena. Najbolj pa mu je pri srcu jedilnica, kjer bo zdaj za mizo lahko sedelo več kot 17 ljudi, kar bo omogočilo še prijetnejše druženje in skupne aktivnosti.

icon-expand Delovna akcija. FOTO: POP TV

Ob vhodu jih je navdušila tudi nova garderoba, ki bo poskrbela, da bodo vsa zunanja oblačila varno shranjena in pripravljena za otroke. "Garderoba je fenomenalna, izbor materialov je odličen. Res ima pravi taborni duh," je dodal Drevenšek. Ana Praznik je pojasnila, da so v vseh prostorih uredili tudi prezračevanje, kar bo zagotovilo svež zrak in prijetnejše bivanje. Prav to so v društvu še posebej cenili, saj so imeli v večini dosedanjih najetih prostorov težave zaradi slabega prezračevanja.

Kopalnica je zdaj opremljena z vsem potrebnim. Poleg bojlerja imajo tudi pralni stroj, ki bo omogočil hitro pranje oblačil, posteljnine in vsega, kar otroci potrebujejo po različnih dogodivščinah. Dodali so tudi sodobno tuš kabino.

Velika pridobitev je tudi skladišče pod stopniščem, kjer bodo lahko na enem mestu shranjevali vso potrebno opremo in pripomočke za delo društva. S tem bodo prostori bolj organizirani, vse potrebščine pa vedno pri roki za različne aktivnosti in dogodke.

V zgornjem nadstropju jih je pričakala prostorna spalnica s posteljami po celotni dolžini prostora, pod katerimi je dovolj prostora tudi za prtljago. Tako bodo lahko otroci in spremljevalci brez težav prespali, hkrati pa bo prostor ostal urejen in funkcionalen.

Prostor nad stopnicami so dodatno izkoristili za omare, kamor bodo lahko pospravili vzglavnike, odeje in drugo opremo. Uredili pa so tudi ločeno sobo s pogradom in dodatno spalnico, ki bo omogočila še več udobja za otroke in njihove spremljevalce.

