Priljubljena oddaja Delovna akcija se vrača z novo sezono. Poleg pomoči posameznikom in družinam tokrat k sodelovanju vabijo tudi lokalne skupnosti in društva. Voditeljica Ana Praznik pravi, da z vsako sezono čuti vse večjo povezanost z oddajo, hkrati pa izpostavlja, da se lahko za pomoč prijavijo tisti, ki so v stiski, medtem ko imajo drugi možnost oddati prijavo za nekoga, ki pomoč potrebuje.
Na televizijske zaslone se vrača ena najbolj priljubljenih oddaj na POP TV. A po osmih sezonah in številnih osrečenih družinah je čas za spremembe. Nova sezona Delovne akcije tako prinaša več svežega vetra, pomoč pa bo tokrat osredotočena ne samo na posameznike in družine, ampak predvsem na okolje in lokalne skupnosti.
Finalna oddaja Delovne akcije je prinesla ganljive zaključke zgodb družin, katerih domovi so se s pomočjo predanih mojstrov spremenili v topla in varna zatočišča. Ana Praznik je skupaj z delavci skozi vsa ta leta poskrbela za preobrazbe, ki so družinam vlile novo upanje in priložnost za boljšo prihodnost.
Tokrat je Delovna akcija na pomoč odhitela na Štajersko, k Suzani Voršnik in njeni hčerki Sari. Suzano življenje neusmiljeno preizkuša že od malih let. Kljub vsemu pa ostaja polna upanja za boljšo prihodnost, kakršno si želi zase in svojo hčerko Saro.
Ekipa Delovne akcije je v dveh napornih tednih v Celju prenovila dom Suzane in Sare. Spremljali smo njun izlet v Ljubljano in Portorož, zdaj pa si lahko ogledate končni rezultat prenove ter uživate v toplih tonih in prijetnem občutku, ki ga prinaša nov dom.
Ekipa Delovne akcije se je vrnila z novo epizodo in odpravila v Celje, kjer so zavihali rokave ter priskočili na pomoč Suzani in njeni hčerki Sari. Kljub številnim težkim preizkušnjam, vključno z družinskim nasiljem in boleznimi, se še vedno borita za svetlejšo prihodnost.
Delovna akcija že 7 let riše nasmehe na obraze tistih ljudi, ki jim je življenje obrnilo hrbet. Tudi to pomlad Ana in njeni mojstri pridno prenavljajo domove tistih, ki se sami ne zmorejo lotiti tovrstnih projektov, in tako dajejo upanje na boljši jutri. Dobro uigrana ekipa v nekaj dneh opravi delo, ki bi sicer trajalo več mesecev, pri tem pa se ne bojijo umazati rok, niti delovne obleke. Pa ste se kdaj vprašali, kdo po vsaki prenovi, polni vlage, prahu in potu, poskrbi, da so njihova oblačila v naslednji oddaji spet kot iz trgovine?
Delovna akcija se je zadnja dva tedna mudila v okolici Škofje Loke, kjer je prenavljala dom mladi štiričlanski družini Pogačnik Brezer, ki je zaradi neprimernih bivalnih razmer zadnja leta živela ločeno.
V zadnjih dveh oddajah Delovne akcije smo spoznali simpatično mlado družino Pogačnik Brezer. Marušo in Roka povezuje močna ljubezen, a ju je življenje postavilo pred težko preizkušnjo. Njuna štiričlanska družina že leta živi ločeno zaradi neprimernih bivalnih razmer, kar jima povzroča veliko bolečino. Ana in ekipa mojstrov so se zato odločili, da zavihajo rokave in družini pomagajo ustvariti skupen dom, kjer bodo lahko končno zaživeli skupaj.
Delovna akcija se je v prejšnji oddaji začela z reševanjem družine z Gorenjske, ki je bila zaradi neprimernih bivalnih razmer primorana živeti ločeno. Mučno obdobje dveh let ločenega življenja se je s prihodom Ane in mojstrov končno končalo.
V tretji oddaji nove sezone Delovne akcije smo spoznali 30-letno Valerijo, ki je imela zelo težko življenjsko pot. Na pomoč sta ji priskočili njeni najboljši prijateljici, ki sta jo prijavili v oddajo in ji omogočili priložnost za boljše življenje.
Zadnji dve nedelji je ekipa Delovne akcije preživela v Petrovčah, kjer je priskočila na pomoč Marjeti in Mitji. Življenje ju je močno preizkusilo, a kljub vsem oviram sta si ustvarila ljubečo družino. Ker je Mitja pri 17 letih izgubil obe nogi, je bil osrednji cilj prenove ustvariti stanovanje, ki bo prilagojeno njegovim potrebam.