Delovna akcija Dom in vrt Zelena dežela
Delovna akcija
O oddaji O voditeljici Bojanovi nasveti
Delovna akcija išče posameznike, družine in skupnosti, ki potrebujejo pomoč
Delovna akcija išče posameznike, družine in skupnosti, ki potrebujejo pomoč

Pozimi vsi delajo to napako pri PVC-oknih – in zato nastane prepih
Pozimi vsi delajo to napako pri PVC-oknih – in zato nastane prepih

Mislite, da je vaša kuhinja čista? Tu se skriva največ bakterij
Mislite, da je vaša kuhinja čista? Tu se skriva največ bakterij

Tako napreduje kmetija zmagovalca MasterChefa
Tako napreduje kmetija zmagovalca MasterChefa

Brezplačna popravljalnica božičnih lučk in okraskov
Brezplačna popravljalnica božičnih lučk in okraskov

Ana Praznik: "To je nekaj najlepšega, kar lahko podariš sočloveku"
Ana Praznik: "To je nekaj najlepšega, kar lahko podariš sočloveku"

Priljubljena oddaja Delovna akcija se vrača z novo sezono. Poleg pomoči posameznikom in družinam tokrat k sodelovanju vabijo tudi lokalne skupnosti in društva. Voditeljica Ana Praznik pravi, da z vsako sezono čuti vse večjo povezanost z oddajo, hkrati pa izpostavlja, da se lahko za pomoč prijavijo tisti, ki so v stiski, medtem ko imajo drugi možnost oddati prijavo za nekoga, ki pomoč potrebuje.

Delovna akcija v novi sezoni prinaša veliko spremembo

Na televizijske zaslone se vrača ena najbolj priljubljenih oddaj na POP TV. A po osmih sezonah in številnih osrečenih družinah je čas za spremembe. Nova sezona Delovne akcije tako prinaša več svežega vetra, pomoč pa bo tokrat osredotočena ne samo na posameznike in družine, ampak predvsem na okolje in lokalne skupnosti.

Delovna akcija v novi sezoni prinaša veliko spremembo
Konec delovne akcije je prinesel veliko presenečenje
Konec delovne akcije je prinesel veliko presenečenje

Finalna oddaja Delovne akcije je prinesla ganljive zaključke zgodb družin, katerih domovi so se s pomočjo predanih mojstrov spremenili v topla in varna zatočišča. Ana Praznik je skupaj z delavci skozi vsa ta leta poskrbela za preobrazbe, ki so družinam vlile novo upanje in priložnost za boljšo prihodnost.

Zaradi bolezni so pri prenovi Suzaninega doma morale pomagati prostovoljke
Zaradi bolezni so pri prenovi Suzaninega doma morale pomagati prostovoljke

Tokrat je Delovna akcija na pomoč odhitela na Štajersko, k Suzani Voršnik in njeni hčerki Sari. Suzano življenje neusmiljeno preizkuša že od malih let. Kljub vsemu pa ostaja polna upanja za boljšo prihodnost, kakršno si želi zase in svojo hčerko Saro.

Prenova doma osvetlila življenje Suzane in Sare
Prenova doma osvetlila življenje Suzane in Sare

Ekipa Delovne akcije je v dveh napornih tednih v Celju prenovila dom Suzane in Sare. Spremljali smo njun izlet v Ljubljano in Portorož, zdaj pa si lahko ogledate končni rezultat prenove ter uživate v toplih tonih in prijetnem občutku, ki ga prinaša nov dom.

Po letih nasilja se je odločila, da bo končno vzela življenje v svoje roke
Po letih nasilja se je odločila, da bo končno vzela življenje v svoje roke

Ekipa Delovne akcije se je vrnila z novo epizodo in odpravila v Celje, kjer so zavihali rokave ter priskočili na pomoč Suzani in njeni hčerki Sari. Kljub številnim težkim preizkušnjam, vključno z družinskim nasiljem in boleznimi, se še vedno borita za svetlejšo prihodnost.

Končno je jasno: o tem so bili mojstri Delovne akcije dolgo zelo skrivnostni!

Delovna akcija že 7 let riše nasmehe na obraze tistih ljudi, ki jim je življenje obrnilo hrbet. Tudi to pomlad Ana in njeni mojstri pridno prenavljajo domove tistih, ki se sami ne zmorejo lotiti tovrstnih projektov, in tako dajejo upanje na boljši jutri. Dobro uigrana ekipa v nekaj dneh opravi delo, ki bi sicer trajalo več mesecev, pri tem pa se ne bojijo umazati rok, niti delovne obleke. Pa ste se kdaj vprašali, kdo po vsaki prenovi, polni vlage, prahu in potu, poskrbi, da so njihova oblačila v naslednji oddaji spet kot iz trgovine?

Končno je jasno: o tem so bili mojstri Delovne akcije dolgo zelo skrivnostni!
Takšen je danes dom Maruše in Roka
Takšen je danes dom Maruše in Roka

Delovna akcija se je zadnja dva tedna mudila v okolici Škofje Loke, kjer je prenavljala dom mladi štiričlanski družini Pogačnik Brezer, ki je zaradi neprimernih bivalnih razmer zadnja leta živela ločeno.

Maruša in Rok sta imela eno samo željo, ki so jima jo mojstri uresničili
Maruša in Rok sta imela eno samo željo, ki so jima jo mojstri uresničili

V zadnjih dveh oddajah Delovne akcije smo spoznali simpatično mlado družino Pogačnik Brezer. Marušo in Roka povezuje močna ljubezen, a ju je življenje postavilo pred težko preizkušnjo. Njuna štiričlanska družina že leta živi ločeno zaradi neprimernih bivalnih razmer, kar jima povzroča veliko bolečino. Ana in ekipa mojstrov so se zato odločili, da zavihajo rokave in družini pomagajo ustvariti skupen dom, kjer bodo lahko končno zaživeli skupaj.

Po dolgi ločitvi bo družina spet zaživela pod eno streho
Po dolgi ločitvi bo družina spet zaživela pod eno streho

Delovna akcija se je v prejšnji oddaji začela z reševanjem družine z Gorenjske, ki je bila zaradi neprimernih bivalnih razmer primorana živeti ločeno. Mučno obdobje dveh let ločenega življenja se je s prihodom Ane in mojstrov končno končalo.

Nov dom tokrat dobila Valerija, ki je izgubila oba starša
Nov dom tokrat dobila Valerija, ki je izgubila oba starša

V tretji oddaji nove sezone Delovne akcije smo spoznali 30-letno Valerijo, ki je imela zelo težko življenjsko pot. Na pomoč sta ji priskočili njeni najboljši prijateljici, ki sta jo prijavili v oddajo in ji omogočili priložnost za boljše življenje.

Ob ogledu novega doma sta ostala brez besed

Zadnji dve nedelji je ekipa Delovne akcije preživela v Petrovčah, kjer je priskočila na pomoč Marjeti in Mitji. Življenje ju je močno preizkusilo, a kljub vsem oviram sta si ustvarila ljubečo družino. Ker je Mitja pri 17 letih izgubil obe nogi, je bil osrednji cilj prenove ustvariti stanovanje, ki bo prilagojeno njegovim potrebam.

Ob ogledu novega doma sta ostala brez besed
Anketa
Ste letos že postavili in okrasili božično drevesce?
Barve, ki bodo zaznamovale letošnji božič

Barve, ki bodo zaznamovale letošnji božič

Moja hiša
Dom

Zbogom dolgočasnim spalnicam: trendi za leto 2026 prinašajo barve, mehkobo in značaj

Ljubljenčki

10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki

Setveni koledar
Trenutno se sadi
cvetača
Trenutno se presaja
Trenutno se ne presaja nobena vrtnina.
Trenutno se pobira
radič
