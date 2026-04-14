V oddaji Delovna akcija smo spremljali ganljivo prenovo doma velike dvanajstčlanske družine Majdič. Njihova zgodba ne razkriva le ljubezni in povezanosti, temveč tudi to, kako pomembno je, da je dom zaščiten pred nepredvidljivimi poškodbami. Spodaj predstavljamo 7 najpogostejših poškodb, ki jih lastniki hiš pogosto odkrijejo prepozno, in zakaj je prav zaradi takih primerov nujno imeti ustrezno zavarovanje.

1. Zamakanje strehe po nevihtah

Viharji so v zadnjih letih vse močnejši, strešne kritine pa pogosto ne zdržijo udarov vetra in nalivov. Velikokrat se začne povsem neopazno, in se pokaže šele, ko so poškodbe na ostrešju ali notranjih stenah že obsežne. Streha je najdražji del hiše za popravilo, zato lahko zamakanje pomeni velik finančni zalogaj.

2. Poškodbe fasade po toči

Toča je nepredvidljiva in lahko v nekaj minutah naredi škodo, ki jo odpravljamo mesece. Udarnine na fasadi so sprva videti le kot estetski problem, a v resnici pomenijo:

- predrto izolacijo,

- mikro razpoke v ometu,

- vdor vlage v steno. Najbolj nevarno je to, da se vlaga zadržuje v zidovih. Posledica so plesni, slabša energijska učinkovitost in sčasoma tudi poškodbe notranjih sten. Takrat fasada ni več samo zunanja težava, temveč postane zdravstveno in finančno breme.

3. Napake v električni napeljavi

Električne napake so eden izmed glavnih vzrokov za požare v domovih. V starejših hišah je napeljava pogosto narejena po standardih, ki ne ustrezajo današnjim obremenitvam. Skriti znaki okvare:

- rahlo utripanje luči,

- segrete vtičnice,

- pogosti izpadi varovalk. Ker so kabli skriti v stenah, nevarnost pogosto opazimo šele, ko pride do kratkega stika, požara ali uničenja elektronike. Takrat je škoda lahko ogromna, potrebna je sanacija sten, tal, naprav in napeljave. Zato je dobro zavarovanje ključno pri hitrem okrevanju.

4. Težave s starimi okni

Stara okna slabo tesnijo in v dom spuščajo vlago, mraz in prah. Pri družini Majdič so mojstri zato vgradili nova troslojna okna, ki bodo družini zagotovila več topline, preprečila nastanek plesni in zmanjšala stroške ogrevanja. Ker so okna draga investicija, je smiselno, da so morebitne poškodbe ali posledice neurij vključene v domsko zavarovanje.

5. Popuščanje cevi v kuhinji ali kopalnici

Skrita puščanja cevi hitro povzročijo škodo. Največkrat se puščanje dogaja za omarami ali pod keramiko, kjer ga ne opazimo pravočasno. Zelo pogost znak, na katerega moramo biti pozorni, je povišan račun za vodo. Takšna škoda lahko hitro preseže tisoče evrov. Tu je nepogrešljiva Domska asistenca Generali , ki 24 ur na dan omogoča nujno pomoč z enim samim klicem. Napaka se odpravi, še preden povzroči veliko škodo.

6. Težave z dimnikom ali prezračevanjem

Če prezračevanje ni ustrezno, se po hiši nabira vlaga, kar je bil velik izziv tudi pri Majdičevih. To se kaže kot vlažne stene, kondenz na oknih, neprijeten vonj po vlagi in razvoj plesni. Z vgradnjo sodobnega prezračevalnega sistema so mojstri družini zagotovili, da bo zrak v hiši bolj zdrav, zidovi pa zaščiteni pred vlago.

7. Poškodbe zaradi vetra ali strele

Slovenske hiše so vse pogosteje izpostavljene ekstremnim vremenskim dogodkom. Veter lahko poškoduje streho, odnese žlebove, razbije okna; strela pa uniči elektronske naprave, ogrevalne sisteme in napeljave. Škoda je lahko zelo obsežna in draga, zato je ključno poskrbeti za ustrezno zavarovanje.

Zgodba družine Majdič: zakaj je dom več kot le streha nad glavo

Družina Majdič je v Delovni akciji pokazala, da dom ni le prostor bivanja, temveč prostor povezanosti. Hiša, v kateri živi dvanajst otrok, je bila polna topline, a tudi številnih poškodb:

- vlaga v stenah,

- stara okna,

- puščajoča streha,

- neustrezna razporeditev prostorov,

- pomanjkljiva električna napeljava. Mojstri so morali celoten načrt prenove prilagoditi, da so lahko družini zagotovili varnejše in bolj funkcionalno bivališče. Prav zato je njihovo posestvo obiskala zavarovalna zastopnica Mojca iz Generalija, ki je družini predstavila možnosti zaščite doma in kmetije, da bi bil njihov novi dom varen tudi v prihodnosti.

Zakaj je pomembno, da imamo svojega zavarovalnega zastopnika?

Mojca je v oddaji pokazala, kako pomembna je vloga svetovalca, saj ta:

- pomaga razumeti splošne pogoje,

- svetuje, katera kritja res potrebujemo,

- poskrbi, da je zavarovanje posodobljeno v skladu s spremembami doma,

- prihrani čas, denar in skrbi. Zavarovanje je priporočljivo posodobiti vsaj enkrat letno, saj se domovi nenehno spreminjajo. V tem času lahko dodamo prizidek, vgradimo toplotno črpalko, zamenjamo okna ali naredimo druge izboljšave, ki vplivajo na vrednost nepremičnine. Prav zato je stalen stik z zavarovalnim zastopnikom ključen, saj on poskrbi, da je zavarovanje vedno usklajeno z dejanskim stanjem doma in da kritja pokrivajo dejanske potrebe družine.

Kako izbrati pravo zavarovanje?