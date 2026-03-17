Oddaja Delovna akcija za Ano Praznik predstavlja veliko več kot le televizijski projekt. Kot poudarja sama, je oddaja postala del njenega življenja in nekaj, s čimer se močno poistoveti. Vloga voditeljice ji je izjemno blizu, saj združuje njeno osebnost in vrednote, predvsem željo pomagati ljudem v stiski. Prav to ji daje največje zadovoljstvo, saj lahko sodeluje pri zgodbah, ki ljudem prinesejo nov začetek in boljše življenjske razmere.

icon-expand Ana Praznik FOTO: POP TV

Nova sezona Delovne akcije prihaja 29. marca in bo na sporedu vsako nedeljo.

Oddaja sicer temelji na prenovah domov, vendar njen pomen sega precej dlje. Gre za projekt, ki spodbuja solidarnost, empatijo in medsebojno pomoč. Ana Praznik poudarja, da pomoč sočloveku ni le plemenita, ampak tudi nujna vrednota sodobne družbe.

icon-expand Ana Praznik FOTO: POP TV

S svojim delom v oddaji tako presega vlogo klasične televizijske voditeljice, saj med ljudmi spodbuja solidarnost in povezanost. Delovna akcija ob tem prenaša pomembno sporočilo, da lahko že majhna dejanja pomoči prinesejo velike spremembe v življenju posameznikov. Pod njenim vodstvom projekt ostaja eden najbolj ganljivih in družbeno pomembnih na slovenski televiziji, saj znova in znova potrjuje, da solidarnost in sočutje še vedno igrata ključno vlogo v sodobni družbi.

icon-expand Ana Praznik FOTO: Delovna akcija

Prihajajoča sezona oddaje Delovna akcija bo še posebej poudarila pomen skupnosti. V zadnjih letih se je oddaja namreč razvila in razširila svoje poslanstvo, saj ne pomaga več le posameznikom in družinam, temveč tudi društvom in skupnostim, ki delujejo v dobro drugih. S tem želi ekipa oddaje opozoriti na pomen povezovanja, sodelovanja in medsebojne podpore v družbi

icon-expand Ana Praznik FOTO: 24UR