V prvi epizodi nove sezone oddaje Delovna akcija je Ana Praznik prejela pismo najstarejše hčerke Marjetke. V njem je zapisala, da živi s svojo družino na kmetiji Majdič v Moravčah. Marjetka je še pojasnila, da njihovo družino sestavlja 12 članov, deset otrok ter starša Barbara in Janko. Vsi otroci spijo v eni sobi na dveh pogradih in eni postelji.

Ana Praznik je družini sporočila veselo novico, da jim bodo prenovili dom.

Na prvi pogled gre za staro slovensko kmečko hišo, vendar nihče ne bi pomislil, da v njej v eni vlažni sobi spi kar deset otrok. "Moj ati in mami sta velikokrat utrujena," je povedala Marjetka. Oče se je ob tem zjokal in priznal, da je vsega preveč, vendar otroci vedno z veseljem pomagajo.

Ob hiši stoji tudi hlev, kjer za živino skrbijo vsi člani družine.

Marjetka je zaupala tudi, da včasih težko najde mir za učenje, saj je preveč hrupa in nimajo dovolj prostora za pisalne mize. "Otroci se zato učijo vsak po svoje, nekateri v kuhinji, drugi v dnevni sobi, nekateri celo na tleh," je povedal oče. Mama je dodala, da jih v šoli zaradi razmer tudi zafrkavajo, ker nimajo svojih sob. "Težko mi je, ker ne vem, kaj naj naredim," je dejala.

Ker jim primanjkuje pisalnih miz in prostora zanje, se otroci učijo kar na tleh.

Barbara je gospodinja in skrbi za otroke, Janko pa dela na posestvu. "Počutim se žalostno, ker tega ne moremo urediti, saj imamo le eno plačo, ker dela samo mož," je povedala. Najprej so Ano odpeljali v dnevno sobo, ki v resnici služi kot otroška spalnica. Takoj je opazila plesen na stenah, prostor pa je poln velikih omar z oblačili. V kuhinji imajo dve jedilni mizi in dotrajane stole, vendar kljub temu ne morejo vsi hkrati jesti kosila, ker ni dovolj prostora.

Čeprav so vsi stisnjeni v eni majhni sobi, so veseli, da so lahko skupaj drug ob drugem.

Ana je nato obiskala še pralnico, kjer so pralni stroji že v slabem stanju. Nimajo omar za perilo niti prostora za sušenje, zato oblačila sušijo kar na radiatorjih. V kopalnici nimajo stranišča, to se nahaja na drugi strani hiše, na koncu hodnika, brez vrat. Pokazali so ji tudi majhno sobo, kjer spita dve sestri, nato pa še spalnico staršev, kjer poleg njiju spi še ena deklica. Soba je majhna in prav tako polna plesni.

Kopalnica je dotrajana, na stenah je polno vlage, enaka težava pa se pojavlja tudi drugod po hiši.

Bojanu so pokazali še spodnje prostore. Najprej so mu pokazali staro kuhinjo z dotrajanimi stenami. Pojasnili so, da je hiša stara 200 let. Spodnji del, kjer so nekoč živeli Jankovi starši, je danes skoraj zapuščen. Tam ne morejo živeti, ker je premrzlo, ogreva ga le krušna peč in ni niti kopalnice.

Bojanu so pojasnili, da je hiša stara okoli 200 let.

Načrt prenove z Bojanom

Bojan je Ani povedal, da je hiša zelo velika in da bo prenova velik zalogaj. Ekipi delavcev sta se pridružila še dva nova člana. Ana jih je predstavila in jim izročila nova delovna oblačila, da bodo še bolje pripravljeni. Delavci so najprej začeli odstranjevati pohištvo, vendar jih je Ana ustavila, saj želi nekatere kose obnoviti, na primer predalnike.

Spodnjega nadstropja praktično ne uporabljajo, saj nima osnovnih bivalnih pogojev.

Bojanu je uspelo zakuriti peč, zato se je odločil, da jo bodo obdržali, saj bo ogrevala spodnje nadstropje. Na hodniku se je odločil spustiti strop, ker je treba urediti novo električno napeljavo. Ob notranjih stopnicah bo družina prvič dobila tudi pravo dnevno sobo ob krušni peči. Stara kamra bo preurejena v kopalnico, spalnica, v kateri so nekoč živeli Jankovi starši, pa bo postala otroška soba.

Pohištvo po hiši je že močno obrabljeno, vendar ga zaradi pomanjkanja sredstev ne morejo zamenjati.

Novo stopnišče je nujno potrebno za prehod v novo etažo. Zgornje nadstropje bo obsegalo velik hodnik. V prvem nadstropju bo nova kuhinja z veliko mizo za vseh 12 članov družine. Kopalnica bo ostala na istem mestu, prav tako tudi mali WC in spalnica staršev. Dnevna soba, v kateri so doslej spali vsi otroci, bo postala otroška soba za štiri otroke, dva otroka pa bosta dobila svojo manjšo sobo na levi strani.

Najbolj zaskrbljujoče pa je, da vsi otroci spijo v plesnivi sobi.

Bojan je pri razbijanju stropa naletel na težavo, saj ni lesen, temveč betonski, zato še ne ve, kako se bo lotil rešitve. Ičo je opozoril, da je električna napeljava zelo zastarela, s starimi elementi in vodi, v omarici pa je našel celo leglo insektov. Imel je veliko težav tudi z elektriko, saj dolgo ni našel povezave s štalo, po več urah pa mu je le uspelo urediti napeljavo. Fiki je poskrbel za nove cevi, da bo voda končno prišla do kopalnice.