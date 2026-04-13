Čeprav se je zdelo, da smo že videli največ, pa se njihova zgodba še ni zaključila. Prav nasprotno. Zadnji dnevi prenove so prinesli trenutke, ki so pokazali, kaj v resnici pomeni dom.

Prenova, kakršne še ni bilo

Ekipa se je tokrat lotila izziva, kakršnega v oddaji še niso imeli. Prenoviti dom za tako veliko družino pomeni razmišljati drugače. Vsak prostor mora imeti svoj namen, vsak kotiček svojo zgodbo. Spodnje nadstropje je družina že videla, a zgornji del hiše je še vedno čakal na svojo preobrazbo. Tam je bilo treba ustvariti funkcionalen prostor, ki bo družini omogočal bolj kakovostno življenje. Eden večjih izzivov je bilo stopnišče, ki ga prej niso imeli. Ko so ga mojstri končno postavili, ni šlo le za praktično rešitev, temveč za pomemben korak k bolj povezanemu domu. Medtem ko so dela potekala, so otroci radovedno opazovali dogajanje. Zanje je bilo vse skupaj nekaj posebnega. Že dolgo so spremljali oddajo, zdaj pa so lahko mojstre spoznali tudi v živo, z njimi klepetali in ustvarjali nepozabne spomine.

Majhni trenutki, ki pomenijo največ

Na gradbišču niso nastajale le nove stene, ampak tudi lepi odnosi. Otroci so hitro našli skupni jezik z mojstri, ki so jih sprejeli z odprtimi rokami. Poseben trenutek je bilo srečanje v knjižnici, kjer so deklice skupaj z mojstrom Fikijem ustvarjale. Preprosto srečanje, ki je pokazalo, kako pomembni so odnosi. Otroci so v njegovih risbah našli navdih, on pa v njih dodatno motivacijo za delo. Tudi Janko ni ostal brez svojih oboževalcev. Ko je Katarini obljubil, da ji bo izdelal petelina na veter, je obljubo tudi izpolnil. Za njo in njene sorojence je to pomenilo ogromno, saj niso dobili le unikatnega izdelka, temveč spomin na čas, ko so lahko od blizu spremljali prenovo svojega doma.

Zadnji dnevi, kjer šteje vsak detajl

Medtem so se na gradbišču dela nadaljevala s polno paro. Polaganje tal, montaža vrat in zadnji detajli so potekali hitro, saj se je bližal trenutek, ko se bo družina vrnila domov. Utrujenost je bila prisotna, a občutek, da ustvarjajo nekaj pomembnega, je vedno prevladal. V tem času pa je Ana opazila še eno pomembno stvar. V predsobi preprosto ni bilo dovolj prostora za vse čevlje, kar bi pri tako številčni družini hitro predstavljalo velik izziv. Zato so se odločili za praktično rešitev in v zgornjem nadstropju postavili dodatno, večjo omaro za čevlje, ki bo družini omogočila več reda in preglednosti. A s tem zgodba o čevljih pri Majdičevih še ni bila zaključena.

Presenečenje, ki je prineslo nasmehe

Ana je za otroke pripravila še eno presenečenje in jih odpeljala na prav posebno dogodivščino. Tokrat so obiskali trgovino Deichmann, kjer so si lahko izbrali nekaj čisto svojega. Navdušenja ob pomerjanju čevljev in izbiranju ni manjkalo, še posebej zato, ker so bili takšni skupni nakupi pri tako veliki družini prava redkost, vsak pa je hitro našel nekaj, kar mu je bilo pisano na kožo.

icon-expand Mlajše deklice so z veseljem pomerjale vsakdanje modele FOTO: Delovna akcija

Tina je izbirala elegantne čevlje za maturantski ples in se odločala med svetlečimi modeli, ki se bodo podali k njeni obleki. Mlajše deklice pa so z veseljem pomerjale bolj igrive in vsakdanje modele, primerne za šolo in prosti čas. Prav vsi so uživali v občutku, da lahko izberejo nekaj po svojih željah. Ob tem pa niso pozabili niti na praktičnost. Poleg lepih parov so si izbrali tudi škornje, ki jih bodo uporabljali pri delu na kmetiji.

Udobje, ki naredi razliko

Vsakdan družine Majdič je poln gibanja. Otroci tekajo po dvorišču in pomagajo pri vsakodnevnih opravilih, starši pa usklajujejo številne obveznosti, ki jih prinaša življenje tako velike družine. V takšnem ritmu dnevi hitro minevajo, zato postanejo praktične stvari, kot je udobna obutev, še toliko bolj pomembne. To so še posebej začutili tudi med obiskom trgovine Deichmann, kjer si je lahko vsak izbrali svoj par. Otroci so z navdušenjem pomerjali različne modele in iskali tiste, v katerih se bodo lahko brezskrbno gibali.

Dom, kjer je vsak našel svoj kotiček