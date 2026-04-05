Med prenovo sta delavce in Ano obiskali najstarejši hčerki, ki ju do zdaj še nismo spoznali. Zaupali sta, da se je razhod staršev zgodil v njunih zgodnjih letih, kar jima je bilo zelo težko, danes pa sta hvaležni, da živita v tako številčni družini.

10 otrok v eni sobi 200 let stare hiše
V pogovoru z Bojanom je Ana pojasnila, da s sestro potrebujeta vsaka svojo sobo. Na podlagi tega se je odločil za preureditev prvotnega načrta. V zgornjem nadstropju bodo iz nekdanje kopalnice uredili spalnico za starše, njuno dosedanjo sobo pa bo dobila ena od starejših hčera. V pritličju, kjer je bila prej shramba, bodo uredili še eno sobo.

Pred hišo se je zbrala družina, ki je že komaj čakala na ogled prenovljenega doma. Ana jim je najprej pojasnila, da imajo zdaj nov vhod v hišo z druge strani. FOTO: POP TV
Bojan Žlebnik: Pri adaptacijah hiš vas čakajo skrite pasti
Prvotni hodnik je bil temen in opremljen z dotrajanem pohištvom, hkrati pa niso imeli dovolj prostora za vse bunde in čevlje. FOTO: POP TV
Zdaj imajo na voljo veliko obešalnikov, zato jakne ne bodo več končale na tleh. Barbara je priznala, da je hodnik zdaj povsem drugačen. FOTO: POP TV
Deset otrok, en dom in nešteto težav
Pred prenovo je večina otrok spala skupaj v eni sobi, ki je bila polna vlage. FOTO: POP TV
Zdaj imajo najmlajši sestri in brata svojo sobo s pogradi, najbolj pa so se razveselili kompletov za risanje. FOTO: POP TV
Delovna akcija se vrača z novo sezono
Najstarejši hčerki sta prej skupaj spali v majhni sobici s pogradom. FOTO: POP TV
Tina je tako dobila svojo sobo v nežnih barvah, v kateri ima tudi veliko omaro za vsa svoja oblačila. FOTO: POP TV
Ana Praznik je obraz upanja za ljudi v stiski
Družina prej ni imela prave dnevne sobe. FOTO: POP TV
Oče se je še posebej razveselil nove dnevne sobe, kjer so ohranili krušno peč in klop, da bi ohranili pridih tradicije. Poleg tega so dobili tudi televizijo, ki je prej niso imeli. FOTO: POP TV
Ana Praznik: "Družba hrepeni po skupnosti"
V spodnjem nadstropju niso imeli kopalnice, kar je bil tudi eden od razlogov, da družina tega dela hiše ni uporabljala. FOTO: POP TV
Zdaj imajo sodobno kopalnico. Ana jim je pojasnila, da je po vsej hiši urejen tudi prezračevalni sistem, zato jih vlaga ne bo več skrbela. FOTO: POP TV
Otroci nad prenovo hiše niso mogli skriti svojega navdušenja. FOTO: POP TV
Praznični čas z Ano Praznik: zgodbe prenovljenih domov in toplih src
