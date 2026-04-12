V tretji oddaji nove sezone Delovna akcija se je zgodba družine Majdič po številnih zapletih prenove končno uspešno zaključila. Družina je z nestrpnostjo čakala pred vhodom, da si ogleda še preostali del hiše, ki ga do takrat še niso videli v prenovljeni podobi. Najstarejša hči zaradi bolezni ob ogledu spodnjega nadstropja ni mogla videti prvega dela prenove, ki ga je preostala družina že doživela. Zato se je najprej sama odpravila na ogled in ob videnem ostala popolnoma presenečena.
Ana jim je najprej dala navodilo, naj poiščejo skrivni vhod v zgornje nadstropje. Na mestu, kjer je bila nekoč majhna kuhinja, jih je zdaj čakalo novo stopnišče. Otroci so bili prej prepričani, da bodo morali celo v pižamah hoditi ven in nazaj v hišo, če bodo želeli priti v zgornje nadstropje, zato jih je rešitev še toliko bolj presenetila.
Ana je ob ogledu poudarila, da njihova hiša ni le v celoti prenovljena, ampak tudi zavarovana, in to ne samo hiša, temveč celotno posestvo. Oče Janko ni mogel skriti solz. Dejal je, da mu to pomeni neizmerno veliko: "Življenje se bo spremenilo, ker je vse novo. Ne znam opisati, kako zelo nam je to vsem olajšalo življenje."
Ana je Marjetki, Evi, Kristini in Katarini najprej pokazala njihovo sobo, ob čemer so dekleta navdušeno vriskala od veselja. Mojster Janko je Katarini na mizi pustil posebno darilo, ki se ga je zelo razveselila. Končno bodo dekleta lahko pisala domače naloge vsaka za svojo mizo, poleg tega pa imajo zdaj tudi dovolj prostora za igro.
Najstarejša hči je končno dobila svojo sobo. "Zdi se mi, da v tej družini zelo veliko stvari pade nate, zato se mi zdi prav, da jo dobiš," ji je dejala Ana. Ani se je iskreno zahvalila, predvsem v imenu svojih mlajših sestric, saj imajo zdaj končno tudi one svoje sobe.
Spalnica obeh staršev ju je popolnoma navdušila, dejala sta, da je kot iz pravljice. Janko, ganjen do solz, je povedal: "Zelo lepo, res ste se potrudili." Ana je poudarila, da so tudi v zgornjem nadstropju poskrbeli za vlago, saj imajo zdaj urejen prezračevalni sistem. Barbara pa je dodala, da je njena soba čisto romantična.
Nato jih je Ana popeljala še v kopalnico. Prej so imeli le stranišče, zdaj pa imajo urejen prostor z dvema pralnima strojema. Uredili so tudi shrambo, kjer je nameščen sušilni stroj, ki si ga je Barbara že dolgo želela.
Nato jih je odpeljala še v kuhinjo, kjer jih je pričakala velika jedilna miza z dovolj prostora za vse. Okoli nje bo lahko sedelo vseh dvanajst članov družine. Kuhinja je opremljena s steklokeramično ploščo in pomivalnim strojem. Po celotnem zgornjem nadstropju so zamenjana okna, kar bo pomagalo ohranjati toploto v prostoru. Na koncu jih je razveselil še poln hladilnik.
Janko je dejal, da na obrazih svojih otrok prvič vidi pravo energijo in nasmeh. Barbara je jokala od veselja. Skupaj sta se iskreno zahvalila celotni ekipi, da so projekt uspešno pripeljali do konca. "Veliko lažje se počutim, veliko bremen je padlo z mene, dobil sem energijo za naprej," je dejal Janko.
