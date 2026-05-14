To se je pokazalo tudi v zadnji oddaji Delovne akcije, kjer so mojstri prenavljali dom družine Hribar. Hiša, v kateri so se dolga leta nabirali vlaga, razpoke in občutek utesnjenosti, je po prenovi postala topel, svetel in varčen prostor za življenje. Kakovost bivanja ni posledica le novega pohištva ali barve sten, temveč je rezultat pravilne in celovite zasnove ukrepov na stavbi. Prav zato se je eden od sodelujočih med prenovo odpravil po nasvet v energetsko svetovalno pisarno ENSVET, ki deluje pod okriljem Eko sklada. Tam je želel preveriti, kako pravilno urediti izolacijo podstrešja in katere rešitve bodo za družino najbolj smiselne.

Zakaj prenova brez načrta pogosto povzroči dodatne težave?

Veliko lastnikov hiš in stanovanj prenovo začne pri tistem, kar je najbolj nujno ali najbolj vidno. Menjajo okna, uredijo podstrešje ali kupijo nov sistem ogrevanja, ne da bi prej preverili, kako posamezni ukrepi vplivajo drug na drugega. Takšne prenove so pogosto dražje, kot bi bilo potrebno, hkrati pa ne prinesejo manjše rabe energije in kakovosti bivanja. Pogosta napaka je denimo menjava starih oken v hiši, ki nima urejene izolacije ali prezračevanja. Nova okna dobro tesnijo, zato toplota res manj uhaja iz prostora, toda če zrak ne kroži pravilno, se začne nabirati vlaga. Posledice so lahko kondenz, slabša kakovost zraka in celo plesen. Podobno velja tudi pri izbiri ogrevanja, saj lahko napačno dimenzioniran sistem povzroča višje stroške in slabšo učinkovitost.

Kaj je pokazala prenova družine Hribar?

Ko je ekipa Delovne akcije prvič obiskala dom družine Hribar, jih je pričakal močan vonj po vlagi. Prostori so bili dotrajani, stene razpokane, podstrešje pa neizkoriščeno in neprimerno za bivanje. Prenova je zato zahtevala veliko več kot le novo pohištvo ali barvo na stenah. Ker je kakovost bivanja pomemben del prenove, so v spalnici uredili prezračevanje, da se vlaga ne bi več vračala. Na podstrešju so dodali izolacijo, vgradili večje okno in ustvarili prijeten prostor za otroke.

Prav podstrešje je bilo lep primer, kako pomembno je pravilno zaporedje del, vendar to predstavlja le en del ukrepa na celotni poti prenove. V oddaji je energetski svetovalec pojasnil, da je treba najprej urediti zračni most, nato pravilno namestiti toplotno izolacijo in parno zaporo ter šele nato zaključiti prostor z oblogami. Takšno zaporedje je ključno na ravni posameznega sklopa, še pomembneje pa je, da se podobna logika prenese na celoten dom. Pot prenove namreč ne pomeni le pravilne izvedbe posameznega prostora, ampak premišljeno zaporedje ukrepov na ravni celotne stavbe. To vključuje odločitve o tem, kdaj zamenjati okna, kako in kdaj urediti toplotno izolacijo proti neogrevanim prostorom, kdaj se lotiti fasade, kako zagotoviti ustrezno prezračevanje in šele nato izbrati ali prilagoditi ogrevalni sistem. Le tako posamezni ukrepi delujejo usklajeno in prinesejo pričakovane učinke.

Veliko ljudi ne ve, da lahko po vsej Sloveniji dobijo brezplačno energetsko svetovanje v okviru mreže ENSVET. Gre za mrežo več kot 60 svetovalnih pisarn, kjer strokovnjaki občanom pomagajo pri vprašanjih, povezanih z energetskimi prenovami, izolacijo, ogrevanjem, prezračevanjem, okni in možnostmi financiranja. Pomembno je predvsem to, da je svetovanje neodvisno in usmerjeno v iskanje najbolj smiselnih rešitev za posamezni dom.

Zakaj je pomembno razmišljati dolgoročno?

Prenova doma ni projekt za nekaj mesecev, ampak odločitev, ki vpliva na kakovost bivanja še dolga leta. Zato strokovnjaki poudarjajo, da je pomembno razmišljati dolgoročno in ne zgolj o trenutnih stroških ali videzu prostora. Dobra novica je, da prenove ni treba izvesti naenkrat. Lahko jo izvajamo postopoma, vendar mora biti vsak korak del celote. Učinkovita pot prenove vključuje razumevanje stanja objekta, načrtovanje zaporedja ukrepov, izvedbo osnovnih izboljšav, kot sta izolacija in zrakotesnost, ureditev prezračevanja, izbiro ustreznega ogrevalnega sistema in šele nato estetske izboljšave.

icon-expand Prenove ni treba izvesti naenkrat FOTO: AdobeStock

Pri tem pa lastnikom ni treba biti samim, saj se lahko odpravijo po nasvet in pomoč v energetsko pisarno ENSVET. Energetski svetovalci pomagajo razumeti stanje doma, določiti pravilno zaporedje ukrepov in izbrati rešitve, ki so smiselne za konkretno hišo ali stanovanje. Takšna podpora je še posebej pomembna pri postopni prenovi, saj pomaga ohranjati rdečo nit in dolgoročni cilj. Čeprav se prenova izvaja postopoma, je lahko končni rezultat enako kakovosten kot pri enkratni celoviti prenovi – pod pogojem, da imamo jasen načrt. Prav zgodba družine Hribar pokaže, kako velika razlika nastane, ko prenova ni usmerjena samo v estetiko, ampak tudi v boljše bivalne pogoje. Ko izgine vlaga, ko imajo otroci topel in svetel prostor za učenje, ko družina lahko skupaj sedi v prijetnem prostoru brez občutka mraza ali zatohlosti, prenova postane nekaj veliko več kot zgolj gradbeni poseg.

Mreža ENSVET deluje v več kot 60 svetovalnih pisarnah po Sloveniji, kjer lahko občani dobijo brezplačne informacije o energetskih prenovah, izolaciji, ogrevanju, prezračevanju in finančnih spodbudah Eko sklada. Svetovalci pomagajo razumeti stanje objekta in predlagajo najbolj smiselno zaporedje ukrepov. Za informacije in naročilo na svetovanje lahko pokličete na brezplačno telefonsko številko 080 1669 ali obiščete spletno stran. Včasih lahko že en strokoven pogovor pomeni razliko med prenovo, ki bo povzročala nove težave, in domom, v katerem bo kakovost bivanja boljša še desetletja.