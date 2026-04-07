Čeprav smo prve korake prenove spremljali že v prejšnji epizodi, šele zdaj zares razumemo, kaj vse ta družina nosi s seboj. Njihova zgodba daje prenovi še večjo težo in pokaže, zakaj bo njihov novi dom pomenil veliko več kot le prenovljene prostore.

Družina, ki so jo zaznamovale življenjske preizkušnje

Eden izmed pomembnejših trenutkov epizode je prihod najstarejših hčera, Ane in Tine. Medtem ko se na gradbišču delo že odvija po načrtih, njuna vrnitev razkrije, da je družina večja, kot je ekipa sprva mislila, kar pomeni, da bo treba načrte prenove prilagoditi. Dekleti v pogovoru z Ano razkrijeta tudi del svoje zgodbe, ki celotni prenovi doda še globlji pomen. Njuna mama Barbara je iz prvega zakona dobila štiri otroke, po ločitvi pa se je družina razdelila. Dva otroka živita pri očetu, Ana in Tina pa živita z mamo in njeno družino, kjer skupaj z ostalimi otroci tvorijo veliko, dvanajstčlansko družino. Ob začetku snemanja ju ni bilo doma, saj sta teden preživeli pri očetu, zato ekipa sprva ni imela popolne slike o tem, koliko članov v resnici živi skupaj. Njuna vrnitev tako prinese pomembno spoznanje, ki vpliva na nadaljnji potek prenove. Kljub vsem preizkušnjam pa družina ni izgubila tistega, kar je najpomembnejše. Povezanosti. Najstarejša hči pove, da ji življenje v tako veliki družini pomeni veliko več, kot si je kdaj predstavljala. Prav mlajše sestrice in bratec so tisti, ki ji vsak dan znova narišejo nasmeh na obraz. Tina pa doda, da je njihov vsakdan poln dogajanja in smeha, zato pri njih nikoli ni dolgčas.

icon-expand Mlajše sestrice in bratec poskrbijo, da je vsakdan poln dogajanja FOTO: Delovna akcija

Prenova, ki zahteva popolnoma nov načrt

Medtem pa na gradbišču ni časa za ustavljanje. Mojstri so že delali po načrtu, ko je ekipo presenetilo dejstvo, da bo treba zaradi večjega števila članov popolnoma prilagoditi razporeditev prostorov. Bojan se znajde pred zahtevno nalogo. Treba je najti način, da bosta najstarejši hčerki dobili vsaka svojo sobo, hkrati pa je treba ohraniti funkcionalnost doma za vse ostale. Mojster Fiki pomaga najti idejo, kako preurediti prostore, da bodo ustrezali vsem. Odločijo se, da bodo iz nekdanje kopalnice v zgornjem nadstropju uredili spalnico za starša, prostor, kjer sta do zdaj spala starša, pa namenili eni izmed najstarejših hčera. Druga dobi svojo sobo v pritličju, kjer je bila prej shramba. Tako bosta dekleti končno dobili vsaka svoj kotiček. Ko je načrt postavljen, se delo lahko nadaljuje. Mojstri zavihajo rokave in vsak prevzame svoj del naloge. Kljub temu pa prenova ne poteka brez zapletov. Dež in vlaga upočasnita delo, saj se materiali ne sušijo, kot bi se morali. A tudi to jih ne ustavi. Delo prilagodijo razmeram in vztrajajo, saj vedo, da jih vsak korak pelje bližje cilju.

Prostor, ki je za otroke več kot le soba

Med vsemi spremembami posebno mesto dobi tudi otroška soba. Do zdaj so si jo delili vsi otroci, prostora pa je bilo premalo za igro, učenje in ustvarjanje. Pogosto so domače naloge pisali kar na tleh ali tam, kjer se je našel prostor, o pravem kotičku za ustvarjanje pa so lahko le sanjali. Zato je bilo jasno, da mora ta prostor postati nekaj posebnega. Postal je prostor, kjer ima vsak možnost najti svoj mir, hkrati pa ostaja dovolj odprt, da lahko čas preživljajo skupaj. Ko otroci prvič stopijo vanjo, je njihovo navdušenje takoj opazno. Z radovednostjo raziskujejo vsak del sobe in si že izbirajo svoje postelje s čudovitimi posteljninami. Prostor zaživi z barvami, detajli in energijo, ki jo prinesejo otroci, ko končno dobijo prostor, kjer bodo lahko počeli stvari, ki jih veselijo.

Majhne stvari za velike nasmehe

Ana je ob tem pomislila tudi na tisto, kar otroke najbolj veseli. Ker zelo radi rišejo in ustvarjajo, jih v sobi čakajo pripomočki, s katerimi bodo lahko razvijali svojo domišljijo. Pri tem je pomembno vlogo odigralo podjetje HOFER, ki je poskrbelo, da v otroški sobi niso manjkali materiali za ustvarjanje in igro. Barve, flomastri, zvezki in drugi pripomočki namreč niso le stvari, ampak priložnost, da otroci izrazijo sebe, razvijajo svoje ideje in ustvarjajo svet po svoji meri. Družini, kjer ustvarjalnosti ne manjka, to pomeni res veliko.

icon-expand Barve, flomastri in zvezki so priložnost, da otroci izrazijo sebe FOTO: Delovna akcija

Trenutki, ki ostanejo