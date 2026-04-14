Zgodba družine Majdič lepo pokaže, da prenova doma ni le gradbeni projekt, temveč tudi priložnost za razmislek o tem, kako ustvariti prijeten, udoben in energetsko učinkovit dom. Pri obnovah starejših hiš se namreč pojavijo vprašanja, kot so kako sploh začeti prenovo, kje hiša izgublja največ energije, ali zamenjati okna, kakšen ogrevalni sistem izbrati in kje sploh dobiti vse te informacije?

Prenova se začne s ključnimi odločitvami

Prav zato se je v začetnih fazah prenove postavilo vprašanje, kako zagotoviti energetsko učinkovit in kakovosten dom. Zato se je Bojan odpravil po brezplačen nasvet v energetsko svetovalno pisarno Mreže ENSVET, kjer je pridobil prve informacije o tem, kako se pravilno lotiti celostne prenove doma. Energetski svetovalec mu je pojasnil, da je uspešna prenova odvisna od pravilnega vrstnega reda ukrepov: torej je potrebno najprej zmanjšati toplotno izgubo z zamenjavo oken in izolacijo fasade ter šele nato pričeti s posodobitvijo ogrevalnega sistema. Tako pravilno izbrani ukrepi prispevajo k večji energetski učinkovitosti doma. Podana mu je bila tudi informacija o subvencijah in kreditih, ki jih ponuja Eko sklad , za investicije v energetsko prenovo doma.

Brezplačni energetski nasvet, ki olajša pot prenove

Veliko lastnikov hiš ne ve, da lahko pri načrtovanju prenove dobijo brezplačno strokovno pomoč energetskega svetovalca. V Sloveniji deluje Mreža ENSVET , ki jo koordinira Eko sklad. Gre za mrežo energetskih svetovalcev, ki občanom nudijo pomoč pri načrtovanju energetske prenove doma. Svetovanje je prilagojeno glede na posamezno prenovo. Svetovalci pomagajo prepoznati največje toplotne izgube, svetujejo glede pravilne izbire ukrepov in opozorijo na pogoste napake, ki se pri prenovah pogosto pojavljajo. Pomembna prednost je tudi, da lahko pomagajo določiti smiselno zaporedje korakov, kar je še posebej pomembno pri postopnih prenovah. Po Sloveniji deluje 60 energetsko svetovalnih pisarn, zato je pomoč dostopna po celotni Sloveniji. Prednost takšnega pristopa je, da se lastniki domov lahko še pred začetkom del dobro informirajo in se na podlagi tega lažje odločajo za prenovo njihovega doma. Na svetovanje se je mogoče naročiti preko spletne aplikacije ali na brezplačni telefonski številki 080 1669.

Svetovanje je prilagojeno glede na posamezno prenovo FOTO: Delovna akcija

Finančna podpora je lahko dosegljiva

Prenova doma pogosto predstavlja velik finančni zalogaj, zato je pomembno vedeti, da obstajajo tudi možnosti za pridobitev finančnih spodbud Eko sklada, ki lahko bistveno olajšajo izvedbo energetske prenove doma. Sem spadajo subvencije za posamezne ukrepe ter ugodni krediti. To pomeni, da so investicije, kot so menjava oken, izolacija fasade ali posodobitev ogrevalnega sistema, pogosto dostopnejše, kot se zdi na prvi pogled. Pri vsem tem je ključno, da energetski svetovalci ENSVET lastnike domov pravočasno seznanijo o pogojih in možnostih pridobitve finančnih spodbud Eko sklada, saj lahko s pravilnim načrtovanjem združijo tehnične rešitve in finančne spodbude v celoto, ki prinaša najboljše rezultate energetske prenove.

Dom, ki deluje tudi na dolgi rok