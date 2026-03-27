Delovna akcija prinaša navdihujoče prenove domov po vsej Sloveniji, kjer Ana Praznik in ekipa mojstrov družinam vračajo upanje in toplino. Tokrat obnavljajo tudi prostore društev in organizacij, krepijo skupnosti, vračajo vero v ljudi in podpirajo tiste, ki skrbijo, da nihče ne ostane sam. Najprej se podajo k veliki družini Majdič , ki v stari hiši živi skupaj z desetimi otroki. Mojstre čaka zahteven začetek prenove, Ana pa družino preseneti z izletom v Postojnsko jamo.

Oddaja ne odpira le vrat prenovljenim domovom, temveč tudi razmisleku o tem, kako lahko vsak posameznik prispeva k bolj povezani in sočutni družbi. Prav v tem je njena posebna vrednost, saj spodbuja ljudi, da stopijo skupaj in pomagajo tam, kjer je to najbolj potrebno. Prihajajoča sezona bo ta poudarek še okrepila. V ospredju bodo zgodbe, ki ne bodo govorile le o posameznikih, temveč o ljudeh, ki bodo stopili skupaj in s skupnimi močmi ustvarjali spremembe.