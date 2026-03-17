V središču oddaje je pomoč posameznikom in družinam, ki se znajdejo v težkih življenjskih situacijah. Ekipa s prenovo njihovih domov ne izboljša le bivalnih pogojev, temveč jim pogosto vrne tudi občutek varnosti, dostojanstva in upanja.
Pomemben del takšnih zgodb pa ni le sama prenova, temveč tudi to, kar sledi po njej. Ana Praznik se je večkrat vrnila na domove družin in ob tem opazila, kako velik vpliv je imela izkušnja na njihova življenja. Prenova jim ni prinesla le lepšega doma, temveč tudi nov zagon, več samozavesti in občutek, da niso sami.
Takšne zgodbe gledalcem znova in znova pokažejo, kako pomembna je medsebojna pomoč. Oddaja ne odpira le vrat prenovljenim domovom, temveč tudi razmisleku o tem, kako lahko vsak posameznik prispeva k bolj povezani in sočutni družbi. Prav v tem je njena posebna vrednost, saj spodbuja ljudi, da stopijo skupaj in pomagajo tam, kjer je to najbolj potrebno.
Prihajajoča sezona bo ta poudarek še okrepila. V ospredju bodo zgodbe, ki ne bodo govorile le o posameznikih, temveč o ljudeh, ki bodo stopili skupaj in s skupnimi močmi ustvarjali spremembe. Oddaja bo tako ostala prostor, kjer se bodo prepletali solidarnost, empatija in konkretna pomoč.
Nova sezona Delovne akcije prihaja na male zaslone 29. marca in bo na sporedu vsako nedeljo. Tudi tokrat obljublja številne ganljive zgodbe, nepričakovane preobrate in predvsem dokaze, da lahko že majhna dejanja pomoči prinesejo velike spremembe v življenju ljudi.
"Tiste skupnosti, ki obstajajo in dajejo nekaj družbi, si zaslužijo, da jih opazimo," poudarja. Vesela in ponosna je, da so v novi sezoni Delovne akcije prepoznali številna društva in skupine, ki vračajo družbi in pomagajo ljudem v stiski. Celoten intervju z Ano si lahko preberete v spodnjem članku.
