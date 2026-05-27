Nadaljevati so morali že obstoječo gradnjo

Društvo Križemrok ima posebno poslanstvo, saj otrokom iz socialno ogroženih družin in otrokom s posebnimi potrebami omogoča stik z naravo, kampiranje in izkušnje, ki pogosto ostanejo za vse življenje. Zato ta prenova ni bila le vprašanje estetike ali funkcionalnosti, ampak ustvarjanje okolja, kjer se otroci počutijo varne, sprejete in svobodne. Pri tej prenovi ekipa ni začela iz nič, ampak je nadaljevala že obstoječo gradnjo. Prva faza je bila že izvedena, načrti so bili pripravljeni, mojstri pa so morali dokončati tisto, kar je bilo že zasnovano. To pomeni manj spontanosti, a veliko več odgovornosti, da se projekt pripelje do konca v skladu z vizijo. Arhitekturni načrt je bil zelo jasno zastavljen. Vhodni del z garderobo, osrednja kuhinja z jedilnico, prostori za shranjevanje, spalnice za otroke in vodnike ter kopalnice v obeh nadstropjih. Vse je imelo svojo funkcijo in logiko. Mojstri so morali to vizijo pretvoriti v realnost, kar je pogosto najtežji del vsake prenove.

icon-expand Prenova Križemrok FOTO: POP TV

Prostor, ki mora delovati za življenje, ne za fotografijo

Eden ključnih elementov tega projekta je bil, da prostori niso bili namenjeni zgolj lepemu videzu, ampak vsakodnevni uporabi. Odprta kuhinja ni bila zasnovana kot dizajnerski element, ampak kot srce skupnega bivanja. Tam se pripravlja hrana, tam se otroci zbirajo, tam nastajajo pogovori in spomini. Shrambe, kopalnice in spalnice so bile razporejene tako, da omogočajo čim bolj enostavno uporabo v skupinskem okolju. Pri takšnih objektih ni prostora za nepotrebne zaplete, saj mora vse delovati tekoče: od jutranje rutine do večernega umirjanja dneva. Pri društvu Križemrok je ta funkcionalnost še bolj pomembna, saj gre za otroke, ki potrebujejo stabilno, jasno in varno okolje. Zato je vsak detajl prenove imel tudi čustveno težo, ne le praktične vrednosti.

Prenova velikokrat postane preizkus vztrajnosti in ekipe

Vsaka večja prenova pride do točke, ko delo ni več samo fizično, ampak tudi psihično zahtevno. Na začetku je veliko energije, potem pride faza utrujenosti, proti koncu pa še zadnji pritisk časa in detajlov. Prav ta zadnja faza je pogosto najtežja. V oddaji Delovna akcija se je to jasno videlo pri zaključnih delih, še posebej pri lesenih oblogah in finalnih montažah. To so dela, ki niso vedno videti velika, a zahtevajo največ natančnosti in potrpežljivosti. Tudi v domačih prenovah je to znan vzorec. Ko se zdi, da je že skoraj vse končano, se pojavijo še drobni popravki, prilagoditve in detajli, ki pogosto vzamejo največ časa. In prav ti detajli na koncu odločajo o občutku prostora. Ena najmočnejših plati tega projekta je bila skupnost. Prenova ni bila le delo mojstrov, ampak sodelovanje različnih ljudi, ki so s svojim prispevkom pomagali, da se projekt zaključi uspešno. Takšni projekti vedno presežejo okvir gradbišča. Pomembno vlogo je odigralo tudi podjetje HOFER, kjer so sodelavke v okviru prostovoljstva poskrbele za zaključni piknik in podporo ekipi. Hrana, druženje in skupni trenutek ob koncu prenove so ustvariali občutek, da projekt ni bil le delo, ampak izkušnja. Ko se ljudje po intenzivnem projektu usedejo skupaj, se zgodi pomembna sprememba: gradbišče se spremeni v spomin.

Zaključek, ki pomeni začetek novega življenja prostora

Ko je bila prenova zaključena, je prostor prvič dobil svojo pravo funkcijo, ekipa pa je videla rezultat svojega dela v praksi. To je tisti trenutek, ko se vse delo, napor in stres združijo v nekaj zelo preprostega: v občutek, da je bilo vredno. Zaključni piknik ni bil samo praznovanje konca del, ampak začetek nove faze, v kateri bo prostor živel svoje vsakdanje življenje. Smeh, hrana in druženje so dali projektu človeški zaključek, ki ga tehnični del nikoli ne more ustvariti sam. Tudi podpora podjetja HOFER z darilno kartico in osnovno oskrbo je imela pomembno vlogo pri tem, da je prostor po prenovi lahko takoj zaživel v praksi. Pri takšnih projektih, kot je delo z društvom Križemrok, se hitro pokaže, da osnovne stvari, kot je dostop do hrane, niso samoumevne, ampak predstavljajo temelj stabilnega in varnega okolja za otroke in skupnost.

Prenova kot lekcija za vsak dom in vrt