Na jugu sončnega Tenerifa se skriva vila, ki bo letošnjo jesen postala eden najbolj opazovanih domov v regiji. Vanjo se bodo vselili tekmovalci novega ljubezenskega resničnostnega šova Love Island Adria, njihovo življenje, pogovore in nastajajoča razmerja pa bo spremljalo več kot 50 kamer. Vilo v bližini obmorskega mesta Alcalá na prihod stanovalcev pripravljajo že več tednov. Čeprav gre za začasen televizijski dom, je prostor zasnovan tako, da tekmovalcem ponuja vse za brezskrben vsakdan in produkciji čim več priložnosti za srečanja, pogovore, zbliževanja in neizogibne zaplete.

Svetovni televizijski fenomen bo 13. septembra zaživel na VOYO, v ikonični vili pa bomo tokrat spremljali tudi tekmovalce iz Slovenije.

icon-expand Razkošna vila stoji na jugu Tenerifa v bližini obmorskega mesta Alcalá. FOTO: POP TV

Osupljiva zunanjost in notranjost vile

Srce vile je njena zunanjost. Na prostranem dvorišču so bazen, zunanja telovadnica, prostor za igre in izzive ter romantičen paviljon, namenjen sproščanju. Po posestvu so razporejeni tudi manjši, bolj intimni kotički, v katerih se bodo stanovalci lahko umaknili od večje skupine in se bolje spoznali.

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Takšna razporeditev ni zanimiva samo za televizijski format. Vila dobro ponazarja priljubljen način bivanja v toplejšem podnebju, kjer meja med notranjostjo in zunanjostjo skoraj izgine. Dvorišče ni zgolj prostor ob hiši, ampak prevzame vlogo druge dnevne sobe, prostora za vadbo, druženje in počitek. Bazen je osrednja vizualna točka, različne vsebinske cone pa preprečujejo, da bi velika zunanja površina delovala prazno. Podobno načelo je mogoče uporabiti tudi na domači terasi ali vrtu: namesto enega velikega odprtega prostora oblikujemo več manjših območij za obedovanje, počitek, druženje in gibanje.

icon-expand Bazen predstavlja središče zunanjega dogajanja, dvorišče pa je razdeljeno na več območij za druženje in sprostitev. FOTO: POP TV

Romantični kotički z zelo premišljenim namenom

Produkcija kot najbolj romantičen prostor v vili izpostavlja tako imenovano ljubezensko gnezdo. Pomemben del zunanje ureditve je tudi romantični paviljon, po vrtu in hiši pa je ustvarjenih več manjših mikrolokacij za pogovore v dvoje. Čeprav so zasnovane predvsem zaradi formata oddaje, imajo takšne točke pomembno oblikovalsko funkcijo. Velik prostor postane prijetnejši, če ga razdelimo na manjše, vizualno povezane ambiente. Zavetje, udobno sedišče, mehkejša osvetlitev in nekoliko več zasebnosti lahko tudi na običajnem vrtu ustvarijo občutek prostora znotraj prostora. V tej vili bo zasebnost seveda predvsem navidezna. Tekmovalce bo neprekinjeno spremljalo več kot 50 kamer, pri celotnem regionalnem projektu pa bo sodelovalo približno sto članov produkcijske ekipe.

icon-expand Na prostranem dvorišču so bazen, zunanja telovadnica, prostor za igre in izzive ter romantičen paviljon, namenjen sproščanju. FOTO: POP TV

Ena spalnica za vse stanovalce

Tudi notranjost ni zasnovana kot običajen počitniški dom. Tekmovalcem bodo na voljo dnevna soba, velika skupna spalnica, soba za intervjuje, ljubezensko gnezdo, garderoba za moške in posebna soba za ličenje, namenjena ženskam. Velika skupna spalnica je ena od najbolj prepoznavnih značilnosti formata Love Island. Namesto zasebnih sob so postelje zbrane v enem prostoru, kar spodbuja skupinsko dinamiko in hkrati zmanjšuje možnosti za umik. Garderobi in lepotni prostori pa imajo dvojno vlogo: stanovalcem omogočajo pripravo na snemanje, obenem pa postanejo prostor spontanih pogovorov.

icon-expand Tekmovalce med bivanjem čakajo različni izzivi in romantični zmenki, par, ki bo skozi vse preizkušnje ohranil svojo zvezo, pa bo osvojil 50.000 evrov. FOTO: POP TV

Hiša, ki je hkrati dom in televizijski studio

Vila mora ustvarjati občutek razkošnega počitniškega doma, vendar je v resnici tudi skrbno načrtovan televizijski studio. Več kot 50 kamer potrebuje pregledne poglede, dovolj svetlobe in prostore, v katerih se lahko hkrati odvija več zgodb. Tudi kotički, ki delujejo spontano in intimno, so zato postavljeni zelo premišljeno. To je morda najbolj zanimiva značilnost celotne hiše: vsak prostor ima poleg bivalne tudi pripovedno funkcijo. Bazen združuje stanovalce, paviljon ustvarja prostor za zmenke, velika spalnica spodbuja skupinsko dinamiko, ljubezensko gnezdo pa ponuja občutek umika.

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