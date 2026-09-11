Novinarka POP IN Anastasija Jović je na Tenerifu obiskala vilo, v kateri bodo naslednjih osem tednov bivali tekmovalci šova Love Island Adria. Deset samskih otočanov bo prav tukaj sklepalo nova poznanstva, se družilo in morda našlo tudi ljubezen.

icon-expand Love Island Adria. FOTO: VOYO

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Srce vile predstavlja velik skupni dnevni prostor, kjer bodo otočani preživeli velik del svojega časa. Tudi letos bodo imeli na voljo telefone, prek katerih bodo prejemali sporočila in navodila, ki lahko v trenutku spremenijo dogajanje v vili.

icon-expand Love Island Adria. FOTO: VOYO

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Če želite vilo spoznati še nekoliko pobližje, se na kratek ogled podajte kar z Anastasijo Jović, ki vas popelje skozi njene najzanimivejše kotičke. Simpatičen ogled vile z Anastasijo si lahko ogledate TUKAJ.

Med najbolj prepoznavnimi kotički je seveda bazen pred vilo, okoli katerega zagotovo ne bo manjkalo druženja, pogovorov in spogledovanja. Posest ponuja tudi številne bolj odmaknjene kotičke oziroma ljubezenska gnezda, kjer bodo lahko pari pobegnili od preostalih otočanov in se bolje spoznali v dvoje. Pred kamerami pa bo težko karkoli skriti. Po vili je namreč nameščenih več kot 50 kamer, ki bodo spremljale vsak njihov korak.

icon-expand Love Island Adria. FOTO: VOYO

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Prve iskrice, skrivni pogledi, zmenki in morda tudi prava ljubezen – vse to se bo v prihodnjih tednih odvijalo prav med zidovi te vile. Nova sezona Love Island Adria se na VOYO začne v nedeljo ob 20.00, v spodnji galeriji pa si oglejte še več fotografij prelepe vile, ki bo naslednjih osem tednov dom otočanov.