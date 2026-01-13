Notranji oblikovalec Halvor Bakke se z ekipo tesarjev odpravi na različne konce Norveške, kjer na osupljivo lepih lokacijah prenavljajo stare koče in jim vdahnejo novo življenje.

1.ODDAJA

Ekipa mojstrov za obnavljanje starih koč se odpravi do skritega dragulja Hovdena v osrčje Vesteralena, kjer jih čaka prenova znamenite t.i. Rumene hiše. Glavno vprašanje je, ali bo Halvor ohranil njeno ikonično barvo ali bo presenetil z drznimi spremembami? Njihov izziv je združiti čar 30. let prejšnjega stoletja s sodobnimi rešitvami, ki bodo hiši vdahnile novo življenje.

icon-expand Ekipa najprej odpotuje v Hovden, v središče Vesterålena, kjer jih čaka prenova znamenite t.i. Rumene hiše. FOTO: VOYO

2.ODDAJA

Poletni raj Portor skriva več kot le čudovite razglede. Tukaj se Halvor in njegova ekipa tesarjev najprej sooči z omejitvami številnih občinskih predpisov, ki jim otežujejo ustvarjanje sanjskega zunanjega prostora. Bo njihova ustvarjalnost premagala birokratske ovire in prinesla popolno poletno oazo?

icon-expand Poletna oaza na preizkušnji. FOTO: VOYO

3.ODDAJA

Tokrat se Halvor s svojim tesarji poda na povsem neznano področje, saj tega niso še nikoli prej počeli – gre za prenovo tunela! Je mogoče iz temne jame ustvariti prijeten prostor za druženje s prijatelji in sorodniki? Ekipo čaka izziv, ki bo preizkusil njihove meje in domišljijo.

icon-expand Ekipa v središču podzemne prenove. FOTO: VOYO

4.ODDAJA

Na slikovitem norveškem otoku Hitra stoji hiša, ki od daleč spominja na gorsko kočo. Ogled od blizu pa razkriva, da nepremičnina skriva številne prizidke in turkizne odtenke. Halvor je odločen, da bo kaosu naredil konec in hiši vrnil urejen, sodoben videz. Bo ekipi uspelo združiti funkcionalnost z estetiko?

icon-expand Od gorske koče do sodobnega doma. FOTO: VOYO

5.ODDAJA

Stari ribiški pomol v Laupstadu blizu Svolvaerja je dobil novo vlogo, ko so ga spremenili v počitniško hišo. Tukaj je prostor za kreativnost brez meja, kar Halvoru in njegovim mojstrom razburka domišljijo. Halvor pa se najprej poda na lov za starimi materiali, ki bodo prenovi dodali avtentičen pridih. Bo našel skrite zaklade preteklosti?

icon-expand Ko ribiški pomol postane počitniški dom. FOTO: VOYO