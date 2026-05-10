Prvi vtis ob vstopu v hišo ustvari hodnik. Nekoč je ta prostor dajal občutek zapuščenosti in žalosti, danes pa vsak korak skozenj prinaša toplino, upanje in ljubezen. Že ob prihodu sta starša povedala, da se vonja po vlagi ne čuti več, kar je izpostavila tudi Ana, saj je bil prav močan vonj po vlagi prva stvar, ki jo je doživela ob prvem obisku hiše. Prvotne ploščice so ohranili, ker so kakovostne in lepe. Ana je poudarila, da dobrih stvari nikoli ne zavržejo. Hiša ima zdaj vonj po svežem, čistem in novem.

Spalnica ju je popolnoma navdušila. Težko verjameta, kako velika sprememba je nastala v prostoru. Anji je najbolj všeč, da ob njuni postelji stoji tudi majhna otroška posteljica. Povedala je, da je soba točno takšna, kot bi si jo izbrala sama, saj je popolnoma po njenem okusu. Ana je poudarila, da se vlage ne bo več čutilo ne v spalnici ne drugod po hiši, saj so po celotnem stanovanju namestili prezračevalni sistem.

Kuhinja z jedilnico je bila prej v zelo slabem stanju. Po stenah in stropu se je širila plesen, prostor je bil premajhen za vse družinske člane, oprema pa dotrajana. Ob pogledu na prenovljen prostor je družina planila v jok in se objela. Matej je povedal, da bodo končno lahko vsi skupaj sedeli za mizo in jedli, kar presega vse njegove želje. Odstranili so zid, ki je ločeval kuhinjo in jedilnico, s tem pa ustvarili odprt in svetel prostor. "Končno ni več razpok v stenah, vse je tako lepo," je dodala Anja.

Skupna spalnica je bila prej močno dotrajana. Postelje so bile obrabljene, strop je razpadal, omet je odpadal, dodatno nevarnost pa je predstavljala še stara električna napeljava, saj so ponekod iz sten viseli kabli. Prostor, v katerem prej ni bilo prostora niti za otroške sanje, je zdaj preurejen v prijetno sobo za babico. Terezija je od veselja skoraj skakala in povedala, da bodo vnuki zagotovo prihajali k njej na igro in crkljanje. Zelo je vesela, da bodo vnuki zdaj lahko odraščali v lepšem in varnejšem domu ter imeli boljšo prihodnost.

Na podstrešju so vgradili večje okno, prostor temeljito očistili, dodali izolacijo in postavili nove stene. Prej nefunkcionalno podstrešje je zdaj postalo topel, svetel in prijeten prostor, ki spodbuja igro, ustvarjalnost in sanje. Mlajša sinova sta takoj našla svoji postelji. Končno imajo vsi otroci tudi svoje mize, kjer bodo lahko opravljali šolske naloge in se kreativno izražali.

Kopalnica je bila prej eden najbolj problematičnih in vlažnih prostorov v hiši. Vlaga se je zadrževala tako na stenah kot tudi v zraku. Zaradi velike prostorske stiske so imeli v kopalnici celo hladilnik, ker drugje zanj ni bilo prostora. Zdaj je prostor popolnoma prenovljen in predvsem varnejši. Peč in pralni stroj sta ločena od kopalnega dela, namestili pa so tudi nov bojler. Kad so ohranili, ker se otroci zelo radi kopajo, dodali pa so tudi umivalnik, ki ga prej niso imeli.

