Okolje

Okolju prijazne alternative za grobove, če se želite letos izogniti kupovanju sveč

1. november je pred vrati, s tem pa tudi praznik, ko se bomo množično zbirali na grobovih, da bi se poklonili spominu na umrle. Toda na žalost je to vsako leto tudi dan, ki močno obremeni naše okolje. Slovenci se namreč še vedno težko odpovemo klasičnim plastičnim svečam, kljub temu da te samo nekaj dni kasneje končajo na smetišču kot odpadek, ki potrebuje zelo dolgo časa, da se razgradi. Če želite letos storiti nekaj dobrega za okolje, je morda čas, da namesto teh izberete okolju nekoliko bolj prijazno alternativo.