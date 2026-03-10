Japonski dresnik sodi v skupino stotih najbolj invazivnih rastlin na svetu. Če jo opazite, nemudoma ukrepajte.

Hitro širjenje japonskega dresnika

icon-expand Japonski dresnik izgleda nedolžno, vendar je vse prej kot to. FOTO: Thinkstock

Ta grmičasta, delno olesenela trajnica ima bambusu podobna stebla, ki v višino zrastejo do 3 metre. Njena trdoživost ji omogoča, da se prebije skozi najzahtevnejša tla, korenine pa lahko prodrejo celo do 2 metra globoko.

Kako prepoznam japonski dresnik?

Japonski dresnik spada v družino ajdovk. Najraje ima sončna, vlažna območja in raste v številnih habitatih, vključno z rečnimi bregovi, cestami, jarki, tratami, vrtovi in celo v puščavah. Nadzemni deli pozimi odmrejo, spomladi pa iz njenih močnih korenin ponovno zrastejo škrlatna in zelena mlada stebla. Prav te močne in dolge korenine, ki imajo sposobnost prezimovanja, so razlog, da se ga je tako težko znebiti. Zrela stebla so zelena in votla, podobna bambusu. Površina stebel je gladka, vendar so sklepi, kjer so listi pritrjeni na steblo, rahlo nabrekli. Listi so zelene barve, ovalni in na robu koničasti. Pozno poleti se na rastlini pojavijo tudi belo-zeleni cvetovi, ki rastejo v grozdih.

Invazivnost japonskega dresnika

Ekološki vpliv japonskega dresnika je precej pereča tema. Ker nima naravnih škodljivcev ali plenilcev, ki bi ga nadzorovali, se zelo hitro širi ter duši avtohtono vegetacijo in zmanjšuje biotsko raznovrstnost, spreminja naravne ekosisteme in negativno vpliva na habitate divjih živali.

icon-expand Japonski dresnik sodi v skupino stotih najbolj invazivnih rastlin na svetu. FOTO: Shutterstock

Kako odstranim japonski dresnik?

Obstajata dva glavna načina za reševanje problema - tretiranje s herbicidi ali fizično odstranjevanje z izkopavanjem. Izbira načina je odvisna tudi od površine, na katero se je dresnik razrasel.

Največja težava so agresivne korenike: širijo se pod površjem, ustvarjajo goste sestoje in iz tal črpajo energijo za ponoven, dolgotrajen poganjek tudi po sečnji. V literaturi najdemo ocene, da korenike lahko prodrejo okoli 1 m in več, pogosto pa se navaja tudi do 3 m globoko in več metrov v širino; bistveno je, da se lahko razmnožijo iz izjemno majhnih delov rastline.

Na spletni strani Mestne občine Ljubljana svetujejo, kaj storiti, če dresnik opazimo na javni površini ali pa svojem vrtu: "Če opazimo dresnik na mestu, kjer ga prejšnjo sezono ni bilo, pomeni, da so rastline še dovolj mlade in nerazrasle, da jih je enostavno uspešno odstraniti z dolgo, ozko lopatko, s katero previdno izkopljemo mlado rastlino. Pazimo, da v zemlji ne ostanejo koščki korenik. Mesto odstranitve dresnika spremljamo še vsaj nekaj mesecev in sproti odstranjujemo morebitne na novo zrasle rastline."

Kdaj je najboljši čas za odstranjevanje?

Pravi čas za odstranjevanje japonskega dresnika je odvisen od načina, na katerega se ga boste lotili. V večini primerov – vsaj tam, kjer se je že močno razrasel, pa enkratno odstranjevanje ne bo dovolj. Zatiranje s herbicidi je priporočljivo opraviti poleti ali zgodaj jeseni, medtem ko je bo fizično odstranjevanje bolj uspešno, če ga opravimo spomladi ali poleti. Odvisno od metode tretiranja – predvsem, kadar za to uporabimo herbicid - obstaja možnost ponovne rasti. Ta je sicer sprva šibka in če širjenje zajezimo dovolj hitro, ne bi smela predstavljati težav.

Nevarnost za nepremičnine: lahko izkorišča obstoječe razpoke v tlakih, zidovih in kanalizaciji.

