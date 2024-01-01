15. november je zakonsko določen dan, od katerega moramo imeti svoje jeklene konjičke obute za zimo. In če so vaše letne pnevmatike popolnoma izrabljene in jih ne boste hranili za prihodnje leto – kam z njimi?
Greznica je v bistvu vodotesen rezervoar, ki je zakopan pod zemljo. Zasnovan je za sprejem in delno obdelavo odplak, pri čemer se težke trdne snovi usedejo na dno rezervoarja, medtem ko maščobe in druge lahke snovi plavajo na vrhu. Težava nastane, ko se ta napolni in zamaši. Po nekaterih nasvetih naj bi v ta namen učinkovito deloval kvas, pa je to res?
Norveško podjetje je ustvarilo prvi dežnik na svetu, ki po uporabi ne postane odpadek. Gre za inovativen izdelek za enkratno uporabo, ki se, potem ko se z njim sprehodimo po dežju, zelo hitro tudi razgradi.
Plastični lončki so se v zadnjih letih znašli pod plazom številnih kritik, saj so izjemno obremenjujoči za okolje. Tako kot večino drugih plastičnih izdelkov za enkratno uporabo so zato tudi te nadomestili papirnati. Toda če ste bili tudi vi doslej prepričani, da s tem pripomorete k bolj čistemu okolju in manjši količini odpadkov, boste po branju spodnjih vrstic zagotovo presenečeni.
Če ste med srečneži, ki imajo v svojem domu klimo, potem veste, da je bilo ob montaži treba razmisliti tudi o tem, kam se bo stekala odvečna voda ali, bolj natančno rečeno, kondenz, ki nastane ob stiku toplega in hladnega zraka. Morda pa ob tem niste razmišljali, da bi to vodo lahko koristno porabili?
Razen če vaš WC kotliček deluje na poteg ali pa imate takega z ročajem, potem veste, da sta za splakovanje na voljo dve tipki. Pa poznate razliko med njima? Zakaj pravzaprav sploh sta tam in kdaj uporabiti katero?
Voda je naše največje bogastvo, ki nam omogoča življenje. Medtem ko v nekaterih delih sveta nimajo dostopa do pitne vode, imamo pri nas to srečo, da nam iz pipe priteče čista voda, kadarkoli si to zaželimo. Ne samo v udobju svojega doma, ampak tudi na javnih krajih. Če vas zanima, kje se nahajajo javni pitniki, so Ekologi brez meja ob dnevu vode pripravili seznam, kjer se lahko odžejate.
Mikroplastika se je v zadnjih desetletjih tako razširila, da se danes dotika praktično vseh vidikov našega življenja. V naših domovih jo najdemo v najrazličnejših predmetih, čeprav se tega pogosto sploh ne zavedamo.
Pomivalni stroj je brez dvoma najboljši kuhinjski pomočnik, ko gre za pomivanje posode. Kljub temu je pomivalno korito v kuhinji še vedno nepogrešljivo, ko moramo pribor, kakšen lonec ali krožnik oprati v čimkrajšem času. Toda, kaj pa, ko gre za porabo vode - ali se kot bolj učinkovit izkaže pomivalni stroj, ali je staro dobro pomivanje na roke - ekološko gledano - še vedno ustreznejše?
Vsako leto po svetu posekajo milijon dreves za izdelavo toaletnega papirja. Je bolj trajnostno, če ga gojimo sami?
Ko se prazniki iztečejo, je čas, da svoje domove očistimo in odstranimo praznično dekoracijo – vključno z božično smreko. Medtem ko so danes bolj pogosta umetna drevesa, ki jih preprosto zložimo in pospravimo v škatlo, kjer bodo počakala do prihodnjega leta, se morda poraja vprašanje, kaj storiti, če je naš dom med prazniki krasila naravna smreka. Pogledali smo, kako imajo to urejeno v nekaterih evropskih državah in kako je pri nas.
Če ste pri kompostiranju zelo dosledni, se verjetno držite tudi pravila, da vanj ne sodijo olupki citrusov. A čeprav je prepričanje, da teh vrst odpadkov nikakor ne bi smeli metati na kompost, precej razširjeno, je morda čas, da to ovržemo.