Tega morda niste vedeli, toda kavna usedlina lahko povzroči hudo zamašitev odtoka – še posebej, ko se združi z maščobo. Tudi če ju v odtok nismo zlili istočano, se bosta ti dve snovi nekje na poti srečali in ustvarili blatno, nepredirno zaporo, ki jo je zelo težko odpraviti. Enako velja prav za vse odtoke v domu, ne samo za stranišče, ampak tudi za kopalniški umivalnik in kuhinjsko korito.

Za razliko od večine živil, ki se ob stiku z vodo razgradijo, se kavna usedlina v vodi zlepi skupaj, namesto da bi razpadla. Zaradi trde in grobe teksture se ponavadi pogrezne na dno in spremeni v poltrdno plast blata, ki jo je praktično nemogoče odstraniti.

Sčasoma se ta umazanija nabere v cevi in ustvari zamašitev, ki prepreči, da bi odtoki opravljali svoje delo, to je hitro odvajanje vode.

Poleg tega je kavna usedlina zelo škodljiva za greznico, če jo imate. Zmleta kavna zrna se sčasoma razgradijo, ko jih kompostirate v zemlji, vendar ne v greznici. Namesto tega bo kavna usedlina spremenila pH vrednost vaše greznice ter ga zakisala, kar negativno vpliva na delovanje bakterij, ki so ključne za razgradnjo.