Tega morda niste vedeli, toda kavna usedlina lahko povzroči hudo zamašitev odtoka – še posebej, ko se združi z maščobo. Tudi če ju v odtok nismo zlili istočano, se bosta ti dve snovi nekje na poti srečali in ustvarili blatno, nepredirno zaporo, ki jo je zelo težko odpraviti. Enako velja prav za vse odtoke v domu, ne samo za stranišče, ampak tudi za kopalniški umivalnik in kuhinjsko korito.
Zakaj kavne usedline ne smemo zlivati v odtok?
Za razliko od večine živil, ki se ob stiku z vodo razgradijo, se kavna usedlina v vodi zlepi skupaj, namesto da bi razpadla. Zaradi trde in grobe teksture se ponavadi pogrezne na dno in spremeni v poltrdno plast blata, ki jo je praktično nemogoče odstraniti.
Sčasoma se ta umazanija nabere v cevi in ustvari zamašitev, ki prepreči, da bi odtoki opravljali svoje delo, to je hitro odvajanje vode.
Poleg tega je kavna usedlina zelo škodljiva za greznico, če jo imate. Zmleta kavna zrna se sčasoma razgradijo, ko jih kompostirate v zemlji, vendar ne v greznici. Namesto tega bo kavna usedlina spremenila pH vrednost vaše greznice ter ga zakisala, kar negativno vpliva na delovanje bakterij, ki so ključne za razgradnjo.
Kaj storiti, če kavna usedlina pristane v odtoku?
Če ste kavno usedlino zlili v stranišče ali drug odtok enkrat, morda ne bo težav, vendar previdnost nikoli ni odveč, zato tega v bodoče raje ne počnite. V primeru, da potrebujete odmaševanje, je pomembno, da poiščete usposobljenega vodovodarja. Znaki, da potrebujete pomoč pri zamašenem odtoku, vključujejo:
– voda teče iz odtoka umivalnika,
– voda v umivalniku odteka zelo počasi,
– iz umivalnika se sliši pretakanje vode,
– iz umivalnika se širijo neprijetne vonjave.
Kam torej zliti kavno usedlino?
Kavna usedlina namesto v odtok sodi v smetnjak ali na kompost. Poleg tega dobro služi tudi kot dobro gnojilo za vaš vrt ali pa sobne rastline.
