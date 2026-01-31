Zrak, voda in celo hrana so danes polni drobnih, mikroskopsko majhnih plastičnih delcev. Ker so ti našim očem nevidni, sploh ne moremo vedeti, da so se tja prikradli. Tem majhnim plastičnim delcem se v celoti ni mogoče izogniti, a če vemo, v katerih predmetih jih najpogosteje najdemo, jih tudi lažje odstranimo iz našega doma.

Plastične deske za rezanje

Glede na študijo Ameriškega kemijskega združenja (ACS) bi lahko kuhinjske deske za rezanje sadja, zelenjave in mesa letno poskrbele za 79,4 milijona mikroplastičnih delcev. Najpogosteje gre za polipropilen, ki je ena od vrst termoplastičnega polimera. To pomeni, da uporaba plastične deske za rezanje lahko poveča prenos mikroplastike v hrano. Plastične deske za rezanje zlahka nadomestimo z lesenimi, ki so veliko manj škodljive za okolje in tudi za naše zdravje.

icon-expand Rezanje bučke FOTO: Adobe Stock

Oblačila iz sintetičnih vlaken

Sintetične tkanine so eden glavnih virov onesnaženja z mikroplastiko. Pri vsakem pranju sintetičnih oblačil se namreč drobna vlakna odtrgajo in tako preidejo v vodni sistem. Omejitev nakupa sintetičnih oblačil je dobra rešitev, toda za oblačila, ki jih že imate, lahko uporabite vrečko za pranje, namenjeno lovljenju mikrovlaken. Na pralni stroj lahko namestite tudi filter, ki je namenjen zadrževanju mikroplastike, preden odteče v vodovodni sistem. Nenazadnje pa je rešitev tudi ta, da oblačila perete manj pogosto ali pri tem uporabljate hladno vodo, saj toplota pospeši izločanje vlaken.

icon-expand Oblačila iz sintetičnih vlaken FOTO: Shutterstock

Plastične posode

Posode za hrano v mikrovalovni pečici lahko pri segrevanju sproščajo mikroplastiko, čeprav se tega pogosto ne zavedamo. To velja tudi za tiste plastične posode, ki so označene kot 'varne za mikrovalovno pečico'. Študija iz leta 2023, ki so jo izvedli raziskovalci z Univerze Nebraska–Lincoln, je odkrila do 4 milijone mikroplastičnih delcev na kvadratni centimeter v predpakirani otroški hrani, ki naj bi sicer bila varna za pogrevanje v mikrovalovni pečici. Dobra praksa je izogibanje izdelkom, pakiranim s ftalati, stirenom in bisfenoli, ki so vrste kemikalij, povezane s proizvodnjo plastičnih izdelkov.

icon-expand Plastične posode FOTO: Profimedia

Čajne vrečke

Mikroplastiko lahko v naše telo vnesemo celo s čajnimi vrečkami. Presenetljivo je, da je veliko čajnih vrečk na trgu izdelanih iz netrajnostne polipropilenske plastike, težava pa so lahko celo papirnate čajne vrečke, če so te ovite v plastični ovoj. To pogosto pomeni, da niso biološko razgradljive in prispevajo h kontaminaciji z mikroplastiko. Znanstveniki so ugotovili, da lahko vroča voda, ki je prisotna pri pripravi čaja, sprosti na milijone delcev mikroplastike. Ena skodelica čaja lahko vsebuje do 3,1 milijarde nanoplastičnih delcev. Čajne vrečke lahko vsebujejo druge škodljive snovi, vključno s fluorovimi spojinami, arzenom, radijevimi solmi, aluminijem, bakrom, svincem, živim srebrom, kadmijem, barijem in nitrati.

icon-expand Čajna vrečka FOTO: Dreamstime

Papirnati kozarčki

Čeprav naj bi bili papirnati kozarci bolj okolju prijazni, presenetljivo tudi ti prispevajo k onesnaževanju s plastiko. Njihova izdelava namreč zahteva plast tesnilne mase, ki je običajno sestavljena iz do 10 odstotkov polietilena, ki prepreči uhajanje tekočine. Recikliranje papirnatih kozarcev je problematično zaradi potrebe po ločevanju plasti HDPE od papirja, kar oteži postopek. A to še ni vse. Uporaba papirnatih skodelic za tople napitke lahko povzroči tudi sproščanje različnih kemikalij, vključno s fluoridom, kloridom, sulfatom in nitratom.

icon-expand Papirnati kozarčki FOTO: Adobe Stock

