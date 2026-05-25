Veter in morski tokovi v zadnjih dneh pogosto zanesejo večje ali manjše rumene zaplate k obali. Rumena gošča se močno zgosti predvsem v zalivih, mandračih in mestnih pristaniščih. Morska gladina na teh mestih ujame še smeti, kar nedvomno kvari pogled na ta naravni pojav.

Pojav rumenih zaplat resnično izvira iz cvetenja, vendar prave razloge zanj skrivajo kopenske rastline. Veter v morje zanaša predvsem cvetni prah iglavcev, kot so bori, smreke in cipresovke. Iglavci za opraševanje izkoriščajo veter, njihova pelodna zrna pa za potovanje uporabljajo posebne zračne mešičke.

Ob obilnem cvetenju iglavcev veter pelodna zrna v večjih količinah zanese v morje, kjer jih morski tokovi narinejo na kup, kar sprehajalci ob obali opazijo kot rumene lise, razlagajo biologi. Obilne količine cvetnega prahu iglavcev v teh dneh napoveduje tudi biovremenska napoved Agencije RS za okolje, so še dodali.

Naravno cvetenje planktona v osnovi predstavlja dobrodošel pojav, saj fitoplankton hrani druge organizme in tvori osnovo morskih prehranskih spletov. Prekomerno cvetenje pa na drugi strani ob biološki razgradnji hitro pripelje do pomanjkanja kisika. Nekatere vrste fitoplanktona hkrati proizvajajo strupe, ki močno škodujejo predvsem gojenim ribam in školjkam. Na Morski biološki postaji Piran cvetenja planktonov letos še niso opazili.