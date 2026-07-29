Čeprav v večini krajev voda iz pipe še vedno teče brez težav, strokovnjaki opozarjajo, da postajajo suše zaradi podnebnih sprememb pogostejše in daljše. Ameriška Agencija za varstvo okolja (EPA) opozarja, da se pogostost in intenzivnost suš povečujeta, zato postajajo ukrepi za učinkovitejšo rabo vode vse pomembnejši. Dobra novica je, da lahko veliko naredimo sami – tako za manjšo porabo vode kot za večjo pripravljenost v primeru omejitev.

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Prvi korak: odpravite največje izgube

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Po priporočilih BBC je med najpreprostejšimi ukrepi odprava puščajočih pip, zapiranje vode med umivanjem zob in uporaba polno naloženih pralnih ter pomivalnih strojev. Tudi majhne spremembe se hitro poznajo. CNN je že pred leti poročal, da je velik delež gospodinjske porabe povezan s sanitarijami in kopalnicami, kjer lahko varčne armature in kotlički občutno zmanjšajo porabo. Med najbolj učinkovitimi ukrepi so: - krajše prhanje, - zapiranje pipe med ščetkanjem zob, - odprava puščanja ventilov in pip, - uporaba pralnega in pomivalnega stroja le pri polni obremenitvi, - namestitev varčnih nastavkov na pipe in prhe.

Deževnica postaja zlata vredna

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Ena najboljših dolgoročnih rešitev je zbiranje deževnice. BBC že vrsto let priporoča namestitev zbiralnikov deževnice (sodov oziroma rezervoarjev), saj lahko z njimi zmanjšamo porabo pitne vode za zalivanje vrta, pranje avtomobila ali čiščenje zunanjih površin. Številni - tudi nekatera podjetja v Sloveniji - uporabljajo deževnico za izpiranje toaletne školjke. Tudi EPA poudarja, da so zbiralniki deževnice eden najbolj učinkovitih načinov za ustvarjanje zaloge vode za sušna obdobja. Če živite v hiši, lahko deževnico zbirate z: - žlebov strehe, - nadstreškov, - vrtnih lop, - rastlinjakov. Zbrana voda je tako zelo uporabna za vrt, okrasne rastline in zunanja opravila. Primerno jo je treba zbirati in shranjevati, da se ne pojavijo druge težave - na primer množičen razvoj komarjev in podobno.

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Kako zalivati vrt med sušo?

Pri suši ni pomembno le koliko zalivate, ampak tudi kdaj. Po priporočilih EPA in strokovnjakov, ki jih navaja Boston.com, je najbolje zalivati zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, ko je izhlapevanje najmanjše. The Spruce svetuje tudi uporabo zastirke, ki pomaga zadrževati vlago v tleh in preprečuje hitro izsuševanje. Poleg tega priporočajo izboljševanje kakovosti prsti s kompostom, saj zdrava tla bolje zadržujejo vodo. Koristni ukrepi vključujejo: - zastiranje tal z lubjem ali slamo, - redkejše, a globlje zalivanje, - zbiranje deževnice, - uporabo kapljičnega namakanja, - sajenje rastlin, ki bolje prenašajo sušo.

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Razmislite o vrtu, ki potrebuje manj vode

Ameriška revija Better Homes & Gardens opozarja, da so tradicionalne zelenice med največjimi porabniki vode na domačem vrtu. Rešitev je postopno zmanjševanje umetnih travnatih površin - pustite, da se vaša zelenica naravno obnovi, sadite trajnice, grmovnice in rastline, ki dobro prenašajo sušne razmere. Prav tako priporočajo uporabo zastirke, prepustnih površin in zasaditev, ki so prilagojene lokalnemu podnebju.

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Kaj pa, če pride do omejitev porabe vode?

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Slovenske občine ob hudih sušah pogosto pozivajo prebivalce k omejitvi porabe pitne vode. Med prvimi ukrepi so običajno prepovedi zalivanja zelenic, pranja avtomobilov in polnjenja bazenov. Zato strokovnjaki priporočajo, da gospodinjstva že vnaprej razmislijo o: - zbiralnikih deževnice, - rezervnih posodah za tehnično vodo, - varčnih armaturah, - zmanjšanju nepotrebne porabe. Svet EPA opozarja, da je zajemanje deževnice in učinkovita raba vode eden ključnih ukrepov za večjo odpornost gospodinjstev na sušne razmere.

Voda postaja strateška dobrina