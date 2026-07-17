Obdobje od 16. junija do 15. julija je v Sloveniji minilo v znamenju vztrajnega vročinskega vala in izjemno skromnih padavin, ki so bile omejene na lokalne nevihte in nalive. Vodna bilanca površinskega sloja tal - to so padavine, zmanjšane za izhlapevanje - za skoraj vse regije kaže izjemno visoke primanjkljaje glede na za ta čas običajne razmere. "Do normalizacije trenutno izjemno sušnih razmer bi potrebovali od 70 do 120 milimetrov dodatnih padavin, nekoliko manjši so primanjkljaji na Obali, Notranjskem in na Dolenjskem, kjer bi do normalizacije potrebovali med 30 in 65 milimetrov padavin," je v četrtek navajal Sušomer.

Končno malo olajšanja

Dodaja, da naj bi se v prihodnjih dneh z nastopom padavin konec tedna večinoma končalo vztrajno sušno in vroče vreme. Največ padavin naj bi prinesel prehod fronte v soboto in nedeljo, posamezne plohe manjših količin dežja pa so možne tudi prihodnji teden. "Pričakovane padavine bodo nekoliko izboljšale trenutne vodnobilančne razmere površinskega sloja tal, vendar bodo kljub temu premajhne, da bi nadomestile vodnobilančne primanjkljaje. V splošnem zato pričakujemo nadaljevanje sušnih razmer v zmanjšani stopnji. Na jugozahodu naj bi bil prehod fronte z vidika vodnobilačnih razmer manj učinkovit, zato v tem delu Slovenije pričakujemo nadaljevanje zelo sušnih razmer," so zapisali strokovnjak za agrometeorologijo na Arsu.

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Medtem je tudi vodnatost rek mala, le posamezne manjše reke v Pomurju in Podravju so srednje vodnate. Nizkovodne razmere hidrologi beležijo na okoli 40 odstotkih merilnih postaj po državi. Najmanj vodnati za ta letni čas sta reki Mura in Soča v zgornjem toku. Glede stanja podzemnih voda pa Arso ugotavlja, da ima večina države sušne razmere, izjema sta Kočevsko in Goriška, kjer je še dobro količinsko stanje podzemnih voda. Na Koroškem so se razmere zaradi padavin nekoliko izboljšale, na območju savinjske regije pa so zelo sušne razmere, še navaja Sušomer. Arso osveženo oceno sušnih razmer za Slovenijo v Sušomeru objavi vsak četrtek.