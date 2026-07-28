Večje reke po Sloveniji bodo v prihodnjih dneh ohranjale izrazito malo vodnatost, je zapisano na spletni strani Arsa. Ob tem napovedujejo, da bo tudi vse več manjših rek postopoma upadlo do vodnatosti, ki je manjša od običajne male vodnatosti za ta letni čas.
Reke so se medtem še nekoliko ogrele. Jutranja temperatura večine med njimi se giblje med 13 in 21 stopinjami Celzija. Hladnejši so alpski in kraški izviri, s temperaturo pod 10 stopinjami Celzija.
Najtoplejše reke so Sava, Savinja, Krka, Kolpa in Vipava v spodnjih tokovih s temperaturo nad 23 stopinjami Celzija. Bohinjsko jezero ima 22, Blejsko 24, morje ob slovenski obali pa dobrih 26 stopinj.
Agencija je pretekli teden na portalu Sušomer zapisala, da so bile med 23. junijem in 22. julijem izmerjene dnevne povprečne temperature zraka krepko nad dolgoletnim povprečjem. Padavine so se pojavljale redko in so bile količinsko skromne.
V agenciji ob tem za te dni napovedujejo začetek novega vročinskega vala. Na zahodu Slovenije naj bi se predvidoma začel danes, na vzhodu pa v sredo. Vročinski val bo trajal predvidoma vsaj okoli deset dni, najvišje temperature lahko pričakujemo med 31. julijem in 6. avgustom.
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