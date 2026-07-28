Večje reke po Sloveniji bodo v prihodnjih dneh ohranjale izrazito malo vodnatost, je zapisano na spletni strani Arsa. Ob tem napovedujejo, da bo tudi vse več manjših rek postopoma upadlo do vodnatosti, ki je manjša od običajne male vodnatosti za ta letni čas.

Reke so se medtem še nekoliko ogrele. Jutranja temperatura večine med njimi se giblje med 13 in 21 stopinjami Celzija. Hladnejši so alpski in kraški izviri, s temperaturo pod 10 stopinjami Celzija.