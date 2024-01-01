Energetika

Ali bi morali res luči ugašati vsakič, ko zapustimo sobo?

Mnogi med nami smo odraščali ob poslušanju staršev, ki so ponavljali, kakšna potrata energije je, če luči pustimo prižgane, ko jih ne potrebujemo. Energetska ozaveščenost in želja po čim nižjem računu za električno energijo sta pogosto še vedno tisti tihi glasek, ki nam ne pusti, da bi zapustili sobo, ne da bi pritisnili na stikalo. Vendar pa se nekateri z vzponom LED žarnic in tehnologije pametnih domov morda sprašujejo, ali je sprotno ugašanje luči sploh še smiselno?