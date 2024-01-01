Z naraščajočimi cenami energije je energetsko učinkovitost doma ključna. Odkrijte praktične nasvete za boljšo izolacijo, učinkovitejšo razsvetljavo, posodobitev ogrevalnih sistemov in pametne rešitve, ki zmanjšujejo stroške in povečujejo udobje.
Če imate doma kamin ali peč na drva, skladiščenje le-teh zahteva poznavanje nekaj pravil, s katerimi ostanejo suha in brez škodljivcev. Da se morate izogibati shranjevanju na vlažnem mestu, je verjetno jasno, obstaja pa še nekaj pomembnih pravil.
Način zlaganja in shranjevanja drv je veliko pomembnejši, kot si mislite. Če imate peč na drva, ni pomembno le, kakšna drva kupite, ampak tudi, da jih pravilno shranite.
Mnogi med nami smo odraščali ob poslušanju staršev, ki so ponavljali, kakšna potrata energije je, če luči pustimo prižgane, ko jih ne potrebujemo. Energetska ozaveščenost in želja po čim nižjem računu za električno energijo sta pogosto še vedno tisti tihi glasek, ki nam ne pusti, da bi zapustili sobo, ne da bi pritisnili na stikalo. Vendar pa se nekateri z vzponom LED žarnic in tehnologije pametnih domov morda sprašujejo, ali je sprotno ugašanje luči sploh še smiselno?
Električni projekti v vašem domu zahtevajo posebno raven previdnosti, toda ne le to. Že nekatera povsem vsakdanja ravnanja, ki se jih sploh ne zavedamo, lahko ogrozijo varnost doma. Električar opozarja na najpogostejše in najnevarnejše napake v domovih, vključno s preobremenjenimi podaljški in neprofesionalnimi popravili, ki lahko vodijo do požara.
Ko pride poletje, je hladilnik pogosto eden najbolj obremenjenih gospodinjskih aparatov. Zaradi višjih temperatur okolice ter pogostega odpiranja in zapiranja vrat hladilnika je povsem normalno, da se ta sooča s številnimi težavami.
Evropska unija uvaja novo pravilo na področju proizvodnje, nakupa in uporabe gospodinjskih aparatov, s katerimi želi zmanjšati njihov negativni vpliv na okolje. Tokrat so se na tapeti znašli sušilni stroji. Po evropski uredbi o okoljsko primerni zasnovi za trajnostne izdelke je tako od začetka tega meseca mogoče kupiti le sušilni stroj s toplotno črpalko.
Morda ste bili doslej prepričani, da elektronska naprava, ki je izklopljena ne porablja električne energije – a to ne velja vedno in povsod. Četudi ste pritisnili gumb, s katerim ste jo ugasnili, ne pozabite dodatno še iztakniti kabla iz vtičnice.
V zadnjem času se je večina izmed nas že navadila, da večino električnih naprav izklopimo, ko se odpravimo na dopust. Vendar pa obstajajo tudi takšne, ki jih je priporočljivo izklopiti vsakič, ko jih nehamo uporabljati.
Še ena sezona ogrevanja je za nami. Kmalu bomo iskali načine, kako se ohladiti. Toda preden se ogrevalnim napravam omogoči zaslužen odmor, jih je treba pregledati in servisirati, da bi se izognili težavam, ko spet postane hladno.
Po nekaterih podatkih naj bi gospodinjstvo, ki šteje tri člane, za kuhanje in pripravo hrane porabilo približno 11 odstotkov vse porabljene energije v gospodinjstvu. Triki, ki vam jih predstavljamo v nadaljevanju, vam lahko, v kolikor jih boste dosledno upoštevali, pomagajo prihraniti kar nekaj energije. Tako boste prispevali k varovanju okolja, hkrati pa vam bo ob koncu meseca hvaležna tudi denarnica.
Razdelilci in podaljški, ki povečajo število vtičnic, so zelo uporabni in praktično nepogrešljivi v vsakem domu. Vendar pa jih je, tako kot vse naprave pri katerih rokujemo z električno energijo, treba uporabljati kar se da odgovorno. Izognite se tem napakam, da preprečite poškodbe električnega omrežja in predvsem nesreče, ki bi lahko bile usodne.