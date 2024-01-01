Dominvrt.si
Se okna rosijo? Tako lahko to preprečite!
Simbolični pomen rastlin, ki jih pogosto sadimo na grobove
Mark Wahlberg je sprejel odločitev in se preselil v palačo
Teh barv se v dnevni sobi izogibajte za vsako ceno
Znaki, ki kažejo, da vas ima pes zares rad
Kako izboljšati energetsko učinkovitost doma čez zimo?
Z naraščajočimi cenami energije je energetsko učinkovitost doma ključna. Odkrijte praktične nasvete za boljšo izolacijo, učinkovitejšo razsvetljavo, posodobitev ogrevalnih sistemov in pametne rešitve, ki zmanjšujejo stroške in povečujejo udobje.

9 napak, ki lahko uničijo vaš ogenj v kaminu

Če imate doma kamin ali peč na drva, skladiščenje le-teh zahteva poznavanje nekaj pravil, s katerimi ostanejo suha in brez škodljivcev. Da se morate izogibati shranjevanju na vlažnem mestu, je verjetno jasno, obstaja pa še nekaj pomembnih pravil.

To je najboljši način za shranjevanje drv
Način zlaganja in shranjevanja drv je veliko pomembnejši, kot si mislite. Če imate peč na drva, ni pomembno le, kakšna drva kupite, ampak tudi, da jih pravilno shranite.

Ali bi morali res luči ugašati vsakič, ko zapustimo sobo?
Mnogi med nami smo odraščali ob poslušanju staršev, ki so ponavljali, kakšna potrata energije je, če luči pustimo prižgane, ko jih ne potrebujemo. Energetska ozaveščenost in želja po čim nižjem računu za električno energijo sta pogosto še vedno tisti tihi glasek, ki nam ne pusti, da bi zapustili sobo, ne da bi pritisnili na stikalo. Vendar pa se nekateri z vzponom LED žarnic in tehnologije pametnih domov morda sprašujejo, ali je sprotno ugašanje luči sploh še smiselno?

Tega nikar ne počnite, če ne želite zažgati svojega doma
Električni projekti v vašem domu zahtevajo posebno raven previdnosti, toda ne le to. Že nekatera povsem vsakdanja ravnanja, ki se jih sploh ne zavedamo, lahko ogrozijo varnost doma. Električar opozarja na najpogostejše in najnevarnejše napake v domovih, vključno s preobremenjenimi podaljški in neprofesionalnimi popravili, ki lahko vodijo do požara.

Zato se hladilnik največkrat pokvari ravno poleti
Ko pride poletje, je hladilnik pogosto eden najbolj obremenjenih gospodinjskih aparatov. Zaradi višjih temperatur okolice ter pogostega odpiranja in zapiranja vrat hladilnika je povsem normalno, da se ta sooča s številnimi težavami.

EU odločila, da teh gospodinjskih aparatov ne bo več na trgu

Evropska unija uvaja novo pravilo na področju proizvodnje, nakupa in uporabe gospodinjskih aparatov, s katerimi želi zmanjšati njihov negativni vpliv na okolje. Tokrat so se na tapeti znašli sušilni stroji. Po evropski uredbi o okoljsko primerni zasnovi za trajnostne izdelke je tako od začetka tega meseca mogoče kupiti le sušilni stroj s toplotno črpalko.

Naprave, ki porabljajo elektriko tudi, ko so ugasnjene
Morda ste bili doslej prepričani, da elektronska naprava, ki je izklopljena ne porablja električne energije – a to ne velja vedno in povsod. Četudi ste pritisnili gumb, s katerim ste jo ugasnili, ne pozabite dodatno še iztakniti kabla iz vtičnice.

Naprave, ki jih morate po vsaki uporabi odklopiti
V zadnjem času se je večina izmed nas že navadila, da večino električnih naprav izklopimo, ko se odpravimo na dopust. Vendar pa obstajajo tudi takšne, ki jih je priporočljivo izklopiti vsakič, ko jih nehamo uporabljati.

Ob koncu kurilne sezone ne pozabite na pregled ogrevalnega sistema
Še ena sezona ogrevanja je za nami. Kmalu bomo iskali načine, kako se ohladiti. Toda preden se ogrevalnim napravam omogoči zaslužen odmor, jih je treba pregledati in servisirati, da bi se izognili težavam, ko spet postane hladno.

6 trikov, s katerimi lahko v kuhinji prihranite energijo
Po nekaterih podatkih naj bi gospodinjstvo, ki šteje tri člane, za kuhanje in pripravo hrane porabilo približno 11 odstotkov vse porabljene energije v gospodinjstvu. Triki, ki vam jih predstavljamo v nadaljevanju, vam lahko, v kolikor jih boste dosledno upoštevali, pomagajo prihraniti kar nekaj energije. Tako boste prispevali k varovanju okolja, hkrati pa vam bo ob koncu meseca hvaležna tudi denarnica.

Napake, ki se jim je treba izogibati pri uporabi električnih razdelilnikov

Razdelilci in podaljški, ki povečajo število vtičnic, so zelo uporabni in praktično nepogrešljivi v vsakem domu. Vendar pa jih je, tako kot vse naprave pri katerih rokujemo z električno energijo, treba uporabljati kar se da odgovorno. Izognite se tem napakam, da preprečite poškodbe električnega omrežja in predvsem nesreče, ki bi lahko bile usodne.

Moja hiša
Dom

Zbogom dolgočasnim spalnicam: trendi za leto 2026 prinašajo barve, mehkobo in značaj

Sobne rastline

Čudovita sobna rastlina, ki je idealna za ta čas

Ljubljenčki

10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki

