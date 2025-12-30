4. Elektronske naprave ugasnite, ko jih ne uporabljate. Naprave, kot so kavni aparati, sušilci las ali polnilci telefona, tudi takoj izključite iz elektrike. Enako storite z napravami, kot sta računalnik in televizor, ko jih nekaj časa ne potrebujete (denimo čez noč ali ko ste v službi).

3. Uporabite tisti del kuhalne plošče, ki se najbolj ujema s spodnjim premerom lonca. Štedilnik lahko poleg tega ugasnete, preden lonec odmaknete, saj se kuhalna plošča ne ohladi pri priči. Podobno je pri likalniku. Potem ko ga ugasnete, lahko še nekaj časa likate.

Poleg tega hladilnika ne odpirajte po nepotrebnem. Ko pripravljate zajtrk, ga denimo odprite enkrat in ven vzemite vse, kar potrebujete. V hladilnik ne pospravljajte hrane, ki je še topla. Počakajte, da se ohladi na sobno temperaturo. Po drugi strani hrano odmrzujte v hladilniku, saj ga bo naravno hladila.

2. Hladilnik in zamrzovalnik porabljata manj energije, če sta polna, ne pa ravno natlačena. Zato je pomembno, da kupite ravno prav velik hladilnik. Prevelik bo po nepotrebnem porabljal preveč energije. Enako velja za vse ostale aparate – pralni in pomivalni stroj sta podobna primera. Velikokrat ljudje živijo sami, imajo pa enako velik hladilnik ter pralni in pomivalni stroj kot štiričlanska družina.

1. Ugasnite luči, ko jih ne potrebujete. Kadar lahko, uporabljajte dnevno svetlobo. Dvignite vse rolete, spustite v prostore vso svetlobo, ki jo nudi narava. Včasih seveda morate prižgati luč. A lahko uporabljate le žarnice, ki so varčne.

5. Ko se nekaj, kar porablja elektriko, pokvari in je nepopravljivo, izberite zamenjavo, ki deluje čim bolj varčno. Morda bo v prvem trenutku stala več, a dolgoročno boste prihanili in naredili veliko za okolje.

6. Še en način, da privarčujete energijo, je, da naprave ne uporabite, če je ne potrebujete nujno. Perilo se lahko denimo posuši naravno. Le nikar z njim ne prekrijte radiatorjev. Ti morajo namreč v tem primeru delati močneje, da bi ohranjali temperaturo v prostoru.

7. Sonce je naravni vir toplote. Če v teh zimskih dneh posije, dvignite rolete ne le zato, da vam ne bi bilo treba prižgati luči, temveč še, da bi imeli toplejši dom. Po drugi strani spustite rolete, ko pade noč, saj s tem zmanjšate izgubo toplote.

8. Projekt Energise, v katerem je sodelovala tudi Slovenija, je finančno podprla Evropska unija. Raziskovalci so poskušali ugotoviti, kako je mogoče doma zmanjšati porabo energije, ne da bi imeli ljudje občutek, da so žrtvovali svoje udobje. Eden od njihovih predlogov je znižanje temperature gretja. Pozimi bi morali biti tudi v notranjih prostorih v debelih nogavicah in volnenih puloverjih, nadeti bi si morali tople copate, se pokriti z odejo, ko denimo gledate televizijo ... Greti se je mogoče še s toplimi napitki. Poskusite, ali lahko gretje nekoliko zmanjšate, če se bolj oblečete. Lahko tudi denimo kavč ali pisalno mizo postavite bližje radiatorju.

9. Pri projektu Energise, pri katerem je v Sloveniji sodeloval Focus, društvo za sonaraven razvoj, svetujejo še, kako pozimi zračiti. Dva do trikrat dnevno na stežaj odprite okno za pet do deset minut. Pred tem znižajte temperaturo gretja in jo zatem zvišajte. Ne priporočajo zračenja za več kot petnajst minut, saj to prostor preveč ohladi. Temperaturo gretja znižajte še, ko za dlje časa odidete od doma in eno uro pred spanjem.

10. Z energijo lahko varčujete tudi pri pranju perila, še svetujejo evropski raziskovalci. Prvi možen ukrep je, da poskušate preprečiti, da bi se oblačila po nepotrebnem umazala. Ko kuhate, denimo, nosite predpasnik. Prav tako poskušajte oblačila pred pranjem nositi tolikokrat, da pranje resnično potrebujejo. Vedno perite poln boben čim manj časa in pri čim nižji temperaturi.

Poudarjajo, da porabite pol manj elektrike, če perete pri temperaturi 40 stopinj Celzija, namesto pri temperaturi 60 stopinj Celzija. Najbolje pa je, če perete pri temperaturi 30 stopinj Celzija. Tudi kuhinjske krpe ali posteljnino lahko perete pri temperaturi 40 stopinj Celzija, razen v primeru, da je kdo v družini bolan ali zaposlen v zdravstveni ustanovi. Takrat lahko uporabite temperaturo 60 stopinj Celzija. Sicer pranje pri tej temperaturi svetujejo enkrat na dva do tri mesece za vzdrževanje pralnega stroja brez mikroorganizmov.